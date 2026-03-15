FCSB - Metaloglobus 0-0. Gigi Becali (67 de ani) a oferit o primă reacție după remiza din prima etapă a play-out-ului.

Patronul campioanei a ezitat să comenteze rezultatul de la debutul lui Rădoi și nu vrea să intervină peste deciziile tehnicianului.

FCSB - Metaloglobus 0-0 . Gigi Becali: „Am adus un specialist, nu mă bag eu”

„Am acolo specialist. Până acum spuneam de ce mă bag. Acum, când e un specialist, începeți să mă îmbârligați ca să zic eu ceva. Nu puteți. Pentru că omul ăsta a venit să ajute.

Și dacă ajută, așteptăm să vedem cu ce ajută. Am făcut o posesie de 80%, 90% și nu a intrat mingea în poartă, asta s-a întâmplat.

Cum se poate să-mi dau cu părerea despre un sistem pe care nu-l știu? Eu sunt un începător. Eu nu sunt un specialist în joc sau în sport și nu am pretins vreodată că sunt specialist.

Nu știam nici primul 11. Ce să spun eu? Nu mă interesează. Și am încredere că o să o scoată la capăt Mirel”, a declarat Becali, la Digi Sport.

În continuare, Becali și-a exprimat dorința pentru ca Mirel Rădoi să continue și după finalul sezonului:

„I-am spus și lui Mihai Stoica: «Mă Mihai, ce ar fi să-i meargă lui Mirel și să-l țină pe mai departe, să rămână, să nu plece și să facem treabă cu el?» Căci ce bine este așa. Am și uitat că am echipă de fotbal.

Eu mă aștept ca în astea nouă meciuri să facă Mirel o echipă care să câștige barajul (n.r. - pentru Conference League). Păi, nu câștigăm noi play-out-ul? Oricum îl joci și de pe locul 3. S-ar putea nici să nu joci primul meci, că n-au echipele licență”, a mai spus Becali.

