Peste 4.000 de elevi au transformat Parcul Tineretului în capitala sportului școlar – Trofeul Bucureștiului, ediția record

Timp de trei săptămâni, Parcul Tineretului, intrarea Gheorghe Șincai, a fost locul unde energia, talentul și spiritul competițional au atins cote maxime.

Peste 4.000 de elevi din Capitală s-au reunit pentru a participa la Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului, cea mai mare competiție dedicată elevilor din România.

Au fost zile pline de emoție, fair-play și bucuria de a face sport. Elevii au concurat la fotbal, baschet, volei, handbal și teqball, demonstrând că performanța școlară merge mână în mână cu cea sportivă.

Vedete ale sportului românesc, alături de tineri

Festivitatea de premiere a adus un plus de inspirație pentru toți participanții. Pe scenă au urcat Virgil Stănescu, fost căpitan al echipei naționale de baschet și președinte al Sports HUB, și Miodrag Belodedici, dublu câștigător al Ligii Campionilor. Cei doi, alături de organizatorii competiției, au oferit trofee, medalii și diplome celor mai bune echipe din fiecare disciplină sportivă.

Campionii ediției 2025

Clasele V–VIII

Handbal feminin: Școala Gimnazială Nr. 96, Școala Gimnazială Nr. 147 – Petrache Poenaru, Școala Gimnazială Nr. 195 Hamburg

Handbal masculin: Școala Gimnazială Federico García Lorca, Școala Gimnazială Nr. 88, Școala Gimnazială Nr. 40

Volei feminin: Liceul Teoretic Marin Preda, Școala Gimnazială Nr. 167, Școala Gimnazială Sfântul Andrei

Volei masculin: Școala Gimnazială Nr. 39 – Echipa 2, Școala Gimnazială Nr. 197, Liceul Teoretic Marin Preda

Fotbal feminin: Școala Gimnazială Nr. 97, Școala Gimnazială Nr. 190, Școala Gimnazială Nr. 113

Fotbal masculin: Colegiul Tehnic Mihai I, Școala Gimnazială Nr. 280, Liceul Româno-Finlandez

Teqball masculin: Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu, Școala Gimnazială Nr. 280, Școala Gimnazială Nr. 97 – Echipa 3

Baschet feminin 5x5: Școala Gimnazială Nr. 195, Școala Gimnazială Ion Dumitriu, Școala Gimnazială Nr. 197

Baschet masculin 5x5: Școala Gimnazială George Bacovia, Școala Gimnazială Nr. 194, Școala Gimnazială Nr. 190

Baschet feminin 3x3: Școala Gimnazială Sfântul Andrei, Liceul Teoretic Ion Barbu, Școala Gimnazială Nr. 197

Baschet masculin 3x3: Școala Gimnazială Nr. 280, Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, Școala Gimnazială Nr. 79

Clasele IX–XII

Handbal feminin: Liceul Teoretic Traian, Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații Gheorghe Airinei

Handbal masculin: Liceul Teoretic Traian – Echipa 1, Liceul Teoretic Traian – Echipa 2, Colegiul Tehnic Media

Volei feminin: Liceul Teoretic Benjamin Franklin, Liceul cu Program Sportiv Mircea Eliade, Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza

Volei masculin: Liceul cu Program Sportiv Mircea Eliade, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, Colegiul Economic Virgil Madgearu

Fotbal feminin: Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, Colegiul Tehnic Mihai I, Liceul Tehnologic Elie Radu

Fotbal masculin: Liceul Economic Nr. 1 – Echipa 1, Liceul Teoretic Nicolae Iorga – Echipa 1, Liceul Teoretic Marin Preda

Teqball masculin: Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez – Echipa 7, Liceul Teoretic Nicolae Iorga – Echipa 2, Liceul Teoretic Benjamin Franklin

Baschet feminin 5x5: Colegiul Național Spiru Haret, Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, Colegiul Tehnic Petru Maior

Baschet masculin 5x5: Liceul Teoretic Traian – Echipa 1, Colegiul Național Matei Basarab – Echipa 1, Colegiul Național Aurel Vlaicu

Baschet feminin 3x3: Liceul Teoretic Benjamin Franklin, Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Liceul Teoretic Nicolae Iorga

Baschet masculin 3x3: Liceul Teoretic Traian – Echipa 1, Colegiul Național Matei Basarab – Echipa 1, Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza

Un eveniment care unește generații

Trofeul Bucureștiului a devenit o tradiție pentru elevii bucureșteni, un loc unde prietenia și competiția merg mână în mână. Prin implicarea profesorilor, părinților și partenerilor, dar și prin efortul echipei PROEDUS, competiția a reușit din nou să aducă bucurie și motivație tinerilor sportivi.

A fost un eveniment plin de emoție, zâmbete și fair-play. Academia Sportului – Trofeul Bucureștiului 2025 confirmă încă o dată că sportul rămâne cea mai frumoasă formă de educație.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport