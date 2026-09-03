I-a dat gol lui Dinamo după o zi de muncă Povestea lui Petrișor Voinea,  atacantul care a împărțit vestiarul cu Lucarelli și Diamanti +9 foto
Petrișor Voinea, preia mingea cu Opruț în spate. Imagine din meciul Sporting Liești - Dinamo 1-4 (foto: Sport Pictures)
Cupa Romaniei

I-a dat gol lui Dinamo după o zi de muncă Povestea lui Petrișor Voinea, atacantul care a împărțit vestiarul cu Lucarelli și Diamanti

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 19:02
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 19:46
  • Petrișor Voinea, 36 de ani, a transformat un penalty în meciul cu Dinamo, pierdut de Sporting Liești cu 4-1.
  • În ziua partidei, atacantul a fost la muncă de dimineață. „Am trei joburi”, spune fotbalistul formației din Liga 3.
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Petrișor Voinea a început ziua de miercuri, 2 septembrie, la fabrică. Seara, a intrat pe terenul stadionului „Oțelul” din Galați pentru meciul cu Dinamo din Cupa României.

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Povestea lui Petrișor Voinea, fotbalistul de la Liești care i-a dat gol lui Dinamo

La 36 de ani, atacantul lui Sporting Liești împarte timpul între fotbal, afacerea pe care o administrează și antrenamentele copiilor.

Iar în fața lui Dinamo a avut nevoie de o singură fază pentru a lăsa o amintire specială: în minutul 85, a obținut un penalty și tot el l-a transformat, stabilind scorul final, 4-1 pentru liderul din SuperLigă.

„Nu știu dacă este cel mai important gol din cariera mea. Eu am jucat și în Champions League în Asia și acolo au fost câteva goluri importante.

Dar a fost cel mai special gol, pot spune, din cariera mea, pentru că a fost pentru comunitatea și oamenii între care eu am crescut și, în primul rând, pentru că a fost în fața fetiței mele și soției mele”, a declarat Petrișor Voinea pentru GOLAZO.ro.

Golul cu Dinamo este al patrulea reușit de atacant în actuala ediție a Cupei României. În sezonul trecut, Voinea a înscris în competiție împotriva Oțelului și Metalului Buzău.

„Am intrat cu prea mult respect pentru ei”

Sporting Liești a avut parte de un început de coșmar în meciul cu Dinamo. Formația din Liga 3 a primit trei goluri în primele 20 de minute, iar Voinea crede că echipa a plătit tribut emoțiilor.

„Meciul a fost ca o sărbătoare pentru noi, pentru comunitate. Îmi pare rău că nu s-ar fi terminat așa, dacă nu intram cu teamă.

Nu mă refer la mine, mă refer la echipă. Am intrat cu un pic de teamă, cu un pic de frică. Credeam că, vezi Doamne, nu știu ce.

Am intrat cu prea mult respect, să zic așa, pentru ei”, spune atacantul.

Mobilizați la pauză: „Dacă ne este frică, înseamnă că ne-am apucat degeaba de fotbal”

La pauză, în vestiar, Petrișor Voinea a încercat să-și motiveze coechipierii.

„Le-am spus colegilor: «Băi, băieți, fiecare fotbalist dintre noi a început să joace fotbal pentru ca să ajungă să joace meciuri ca astea. Dacă ne este frică, înseamnă că ne-am apucat degeaba de fotbal».

Antrenorul Cătălin Savu și sponsorul George Scarlat au avut, la rândul lor, discursuri, și am revenit motivați pe teren, cu altă atitudine, și s-a văzut.

Poate și ei au lăsat-o un pic mai moale, că au meciul cu FCSB sâmbătă, în weekend. Dar a doua repriză s-a terminat 1-1. Înseamnă ceva pentru noi”.

„Experiența și-a spus un pic cuvântul la faza penalty-ului pe care l-am obținut”

În minutul 85, la scorul de 4-0, Sporting Liești a primit șansa de a marca golul de onoare. Voinea a căzut în careu după ce Hintsa a încercat să-i blocheze șutul, iar arbitrul a dictat penalty.

Atacantul recunoaște că experiența acumulată în cele trei decenii de fotbal a contat:

„La faza aceea experiența și-a spus un pic cuvântul. Am 36 de ani, dintre care 30 de fotbal. M-a și atins, dar am și căutat contactul”.

A luat mingea, a executat și l-a învins cu fentă pe Roșca: „Mie nu mi-a fost frică, pentru că am mai jucat meciuri importante în carieră”, a explicat veteranul Lieștiului.

Pentru Voinea, diferența dintre cele două niveluri s-a resimțit din plin pe parcursul celor 90 de minute.

„Se simte. Este un nivel foarte mare. Ei, când plecau de pe loc, plecau. Era greu să te ții după ei”

„Eu sunt administrator la o fabrică. Sunt și antrenor de copii”

Petrișor Voinea nu mai trăiește însă exclusiv din fotbal. În timp ce jucătorii lui Dinamo se pregătesc zilnic la nivel de performanță, atacantul lui Sporting Liești are un program cu totul diferit.

„Din echipa noastră 80% dintre jucători muncim. Eu sunt administrator la o fabrică. Sunt și antrenor de copii. Deci am trei joburi și, în ziua meciului, am fost și la muncă dimineață”.

Programul îl obligă să se pregătească uneori separat.

„Fac un antrenament, două pe săptămână cu echipa și asta e. Ca și mulți alți colegi de-ai mei. Când nu pot să ajung la antrenamente la Galați, îmi dă programul profesorul și fac de unul singur alergare”.

Șeptarul Lieștiului știe cât de greu le este echipelor din fotbalul mic să țină piept din punct de vedere fizic unor adversari precum Dinamo.

„Eu știu pentru că am trăit așa ceva și când jucam fotbal de performanță. N-ai ce să le faci, ei trăiesc din asta, fac doar asta. Tu doar încerci să te opui, să reacționezi cu armele tale.

De asta îmi pare mie cel mai rău. Eu cred că în primele minute se putea să le facem față mai bine. Pentru că în primele 20 de minute, când eram încă proaspeți din punct de vedere fizic, noi am luat trei goluri”.

A împărțit vestiarul cu Lucarelli și Diamanti, la Livorno

Petrișor Voinea nu vorbește însă din postura unui fotbalist care doar a privit de la distanță fotbalul de nivel înalt.

A plecat din România la 8 ani și jumătate, cu părinții în Italia, și și-a construit cea mai mare parte a carierei în străinătate.

A debutat în Serie C la 17 ani, la Sangiustese, și a ajuns ulterior la Livorno Primavera, fiind la un moment dat cooptat și în lotul echipei mari care a promovat în Serie A.

„N-am apucat să debutez în prima ligă, dar m-am antrenat alături de jucători precum Cristiano Lucarelli, Alessandro Diamanti, Fabio Galante, Francesco Tavano sau Tomas Danilevicius.

Din păcate, n-am reușit să fac saltul. S-a întâmplat ceva, cu impresarul”, a povestit Voinea.

A jucat în Asia și a ajuns până în Champions League

După experiența din Italia, Petrișor Voinea și-a continuat cariera în Asia, trecând prin Vietnam, Malaysia, Hong Kong, Arabia Saudită și China.

Cu echipa vietnameză Vissai Ninh Binh a ajuns până în fazele eliminatorii ale AFC Cup. Atacantul s-a remarcat în această competiție continentală, unde a strâns 4 prezențe și a înscris 3 goluri decisive.

VIDEO. Petrișor Voinea, în Champions League Asia

Apariție meteorică în Liga 1, la Petrolul: „Mi-au falsificat niște semnături”

În anul 2015, Voinea a avut și o scurtă experiență în prima ligă din România la Petrolul Ploiești. El a debutat împotriva Stelei București, însă aventura pe Ilie Oană s-a încheiat repede.

S-a lăsat cu procese și a plecat în China. „Mi-au fost falsificate niște semnături pe niște acte de reziliere, ca și cum eu aș fi acceptat rezilierea. Am câștigat procesele în instanță. Era perioada cu Daniel Capră”, a explicat Petrișor Voinea, pentru GOLAZO.ro.

Ulterior, el și-a continuat parcursul internațional, ajungând să evolueze inclusiv în Europa, în campionatul din San Marino, pentru ca în 2025 să revină definitiv în țară la Sporting Liești.

Mi-am atins toate obiectivele la care visează orice copil când se apucă de fotbal. Am ajuns fotbalist în Liga 1, atât în România, cât și în alte țări. Am jucat în Champions League Asia, în Cupa Regelului din Arabia Saudită Petrișor

„Dinamo e foarte, foarte bună. Cu noi i-a lipsit un finalizator”

După ce a jucat împotriva lui Dinamo, Voinea are și o opinie despre echipa lui Nuno Campos înaintea derby-ului cu FCSB.

„Cred că îi văd un pic mai bine pe Dinamo. Dar știți cum e? Derby e derby”.

Atacantul lui Sporting Liești a fost impresionat de jocul formației din Ștefan cel Mare, dar consideră că aceasta are nevoie de mai multă eficiență în atac.

„Dinamo e o echipă foarte, foarte bună, foarte solidă. Joacă foarte bine fotbal.

La meciul cu noi am simțit că le lipsește un atacant, un finalizator. Așa am văzut. Cu noi a jucat Pop, dar Dinamo îl are pe Karamoko, care n-a jucat cu noi”.

Voinea a remarcat modul în care Dinamo construiește și ajunge în situații de atac: „Echipa joacă bine, verticalizează și spațiile stânga-dreapta”.

Jucătorii lui Sporting Liești și Dinamo s-au fotografiat împreună la finalul meciului (foto: Sport Pictures)
Jucătorii lui Sporting Liești și Dinamo s-au fotografiat împreună la finalul meciului (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (9 imagini)

Sporting Liești - Dinamo 1-4, Cupa României 2026-2027 (foto: Sport Pictures) Echipa de start a lui Dinamo (foto: Sport Pictures) Echipa de start a lui Sporting Liești (foto: Sport Pictures) Sporting Liești - Dinamo 1-4, Cupa României 2026-2027 (foto: Sport Pictures) Sporting Liești - Dinamo 1-4, Cupa României 2026-2027 (foto: Sport Pictures)
+9 Foto
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„Acum, cu Bacău și Chindia, depinde de inimă”

Pentru Sporting Liești urmează două partide pe teren propriu, cu FC Bacău și Chindia. După experiența cu Dinamo, Petrișor Voinea crede că Sporting Liești poate aborda diferit aceste meciuri.

„Oarecum ne putem lupta mai de la egal la egal, deși știm destul de bine că și FC Bacău și Chindia sunt două echipe destul de puternice”.

Atacantul știe însă că diferența de pregătire fizică poate conta din nou: „Diferența de pregătire fizică își spune cuvântul și acolo. Depinde acum de inima noastră”.

Petrișor Voinea consideră că programarea următoarelor meciuri la Liești este un avantaj pentru echipa sa.

„Faptul că avem posibilitatea să jucăm și pe terenul nostru la Liești, eu cred că o să ne avantajeze un pic mai mult față de stadionul Oțelului. Terenul nostru e mai mic, iar noi suntem obișnuiți să jucăm pe el”.

La 36 de ani, Voinea continuă să împartă aceeași zi între fabrică, fotbalul copiilor și terenul de fotbal.

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