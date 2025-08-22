Giorgi Abuashvili (22 de ani), fostul jucător al Petrolului, a ajuns în Ligue 1.

Internaționalul georgian a semnat cu Metz, după un sezon și jumătate petrecut în țara natală.

Abuashvili a evoluat pentru Petrolul o jumătate de sezon, în stagiunea 2023-2024, iar acum se pregătește pentru o nouă provocare în primul eșalon francez.

Giorgi Abuashvili a fost împrumutat la Metz

Abuashvili a sosit la Ploiești în 2023, de la echipa secundă a lui Porto și a bifat doar 4 apariții, în total 120 de minute, în tricoul Petrolului.

„Lupii galbeni” au renunțat la acesta în pauza de iarnă a sezonului 2023-2024, iar acum acesta a fost împrumutat de Kolkheti, formație din Georgia, la Metz, în Ligue 1.

Acesta a stârnit interesul și pentru alte nume precum Getafe, Espanyol, Elche, Bristol City și Guingamp, însă a bătut palma cu Metz, având și o opțiune de transfer definitiv pentru 2,5 milioane de euro, potrivit digisport.ro.

Pentru Metz, următorul duel în Ligue 1 este cu Lyon, sâmbătă, de la 22:05, iar în prima etapă a pierdut pe teren propriu, 0-1, cu Strasbourg.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport