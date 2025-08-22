Rapid a renunțat la Blazek Stoperul a fost prezentat la noua sa echipă: „Suntem foarte bucuroși să-l primim la clubul nostru”

Rapid a anunțat despărțirea de Filip Blazek (27 de ani) .

. Fundașul slovac a fost deja prezentat la Dunajska Streda, formație din țara sa natală.

În ziua meciului cu Metaloglobus, Rapid a anunțat că a ajuns la un acord cu Dunajska Streda pentru transferul definitiv al lui Filip Blazek.

Transferat de giuleșteni în vara anului 2024, de la Banik Ostrava, stoperul a bifat doar 5 meciuri în tricoul lui Rapid.

La mijlocul sezonului trecut a fost împrumutat la Unirea Slobozia, formație care a evitat in extremis retrogradarea. A revenit în Giulești, la începutul acestei stagiuni, dar nu mai intra în planurile lui Constantin Gâlcă.

„FC Rapid București și FC DAC 1904 Dunajska Streda, formație din prima ligă a Slovaciei, au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al fundașului slovac Filip Blažek.

În vârstă de 27 de ani, Blazek a semnat cu Rapid în vara anului 2024 și a bifat 5 meciuri în alb-vișiniu, reușind să marcheze un gol în sezonul 2024/2025.

Îi mulțumim lui Filip și îi urăm mult succes în noua etapă a carierei sale!”, a transmis Rapid într-un comunicat.

Le doresc mult succes băieților și sper ca Rapid să își îndeplinească obiectivele și să aducă un trofeu în Giulești în acest sezon. Le mulțumesc tuturor pentru sprijinul oferit în această perioadă! Filip Blazek

Filip Blazek, prezentat oficial la Dunajska Streda

Formația ce ocupă, în acest moment, locul 7 după 3 etape în prima ligă din Slovenia l-a prezentat oficial pe Blazek, la doar câteva ore după despărțirea de Rapid.

„Suntem foarte bucuroși să-l primim pe Filip Blazek la clubul nostru. Experiența sa în campionatele europene puternice și capacitatea sa de a juca ca fundaș central și mijlocaș defensiv ne oferă o flexibilitate importantă.

Filip Blazek și Jan Van Daele, directorul general a lui Dunajska Streda/ Foto: dac1904.sk

Filip este un jucător care știe ce înseamnă să performeze și să joace fotbal la un nivel înalt și suntem încrezători că cunoștințele și leadershipul său se vor integra perfect în echipă, în timp ce luptăm pentru a ne atinge obiectivele din campionat în acest sezon”, a declarat directorul general al clubului, Jan Van Daele, potrivit site-ului oficial al clubului.

Sunt fericit să mă întorc în Slovacia. Vin la un club unde obiectivele sunt foarte ridicate. DAC e una dintre primele 3 formații în ceea ce privește infrastructura, fanii și istoria. E un pas important pentru mine, abia aștept să încep treaba Filip Blazek

