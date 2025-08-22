Lucescu a ratat Aberdeen - FCSB Motivul incredibil pentru care selecționerul României NU a putut vedea meciul din Scoția: „E inadmisibil!”

ABERDEEN - FCSB 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a dezvăluit că nu a putut urmări partida din play-off-ul Europa League, iar motivul este unul incredibil.

Duelul din Scoția a fost transmis în România doar pe platforma Voyo. Acest lucru a stârnit numeroase controverse printre microbiști, dar l-a afectat și pe Mircea Lucescu.

ABERDEEN - FCSB 2-2 . Mircea Lucescu: „E inadmisibil!”

Selecționerul a dezvăluit că nu are cont la platforma deținută de trustul PRO și i-a fost imposibil să urmărească partida.

Totuși, Il Luce s-a asigurat că va afla ce va face campioana la Aberdeen. A pus pe cineva din staff să urmărească cum se mișcă jucătorii, în condițiile în care Charamabous a trimis 9 fotbaliști români în „primul 11”.

„Meciul Stelei (n.r. FCSB) nu l-am văzut. Unde? Nu am Voyo și nu am cont. Am pus pe altcineva să vadă și să îmi zică ce s-a întâmplat. O să îi văd joi la meciul retur.

Acum am aflat de Voyo ăsta. Pâna acum nu exista. Dintr-odată m-am trezit cu Voyo. Când joacă o echipă precum FCSB, care reprezintă fotbalul românesc, cu o tradiție, nu poți să nu dai meciul pe un canal de televiziune care se poate vedea în toată țara.

E inadmisibil! O să îmi fac un abonament”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro

24,5 lei este un abonament lunar la Voyo

Mircea Lucescu crede în șansa celor de la FCSB

După 2-2, în Scoția, FCSB este favorită la calificare. Returul are loc joi, 28 august pe Arena Națională, iar Mircea Lucescu este convins că roș-albaștri sunt superiori scoțienilor.

„Sunt mulțumit și am speranțe pentru meciul retur. Diferența e mare din punct de vedere tehnic într noi și scoțieni.

Dacă nu ne angajăm în jocul lor și nu le dăm mingea, au probleme. Din punct de vedere tehnic le suntem superiori.

Am înțeles că echipa s-a organizat bine, mai ales după ce a rămas în inferioritate numerică. A fost bine. Astăzi o să mă informez mai bine”, a declarat Mircea Lucescu, a adăugat Lucescu, potrivit sursei citate.

