Ce se întâmplă cu clauza lui Dan Petrescu? „Bursucul” ar trebui să plătească o sumă uriașă pentru rezilierea anticipată
Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj FOTO Sport Pictures
Ce se întâmplă cu clauza lui Dan Petrescu? „Bursucul” ar trebui să plătească o sumă uriașă pentru rezilierea anticipată

  • Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, iar finanțatorul Ioan Varga i-a acceptat-o. În aceste condiții, ce se întâmplă cu clauza de reziliere de 400.000 de euro prevăzută în contract?

Antrenorul Dan Petrescu (57 de ani) și-a anunțat demisia de la CFR Cluj, după umilința suferită joi seară, în Suedia, 2-7 cu Hacken, în prima manșă din play-off-ul UEFA Conference League.

Ioan Varga: „Eșecul îi aparține”

„Să-i dea Dumnezeu sănătate dacă și-a dat demisia, eu nu am ce să fac. Pot doar să spun că este bărbat și este un om de caracter care, măcar, și-a asumat acest eșec, care-i aparține.

El a făcut echipa, el este răspunzător, nu s-a băgat nimeni peste el. Cel puțin, în ceasul al 12-lea a recunoscut și a făcut pasul în spate. Îi accept demisia fără probleme și ne vom gândi cine vine în locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj”, a declarat Varga, potrivit fanatik.ro imediat după anunțul lui Dan Petrescu.

Ce se întâmplă cu clauza de reziliere de 400.000 de euro

Contractul lui Dan Petrescu includea o clauză de reziliere de 400.000 de euro, care ar fi fost activată doar în cazul în care antrenorul ar fi fost demis de club.

Pentru că Dan Petrescu și-a dat demisia și conducerea clubului i-a acceptat-o, CFR Cluj nu are nicio obligație financiară.

Clauza de reziliere de 400.000 de euro pusă „în oglindă” se aplica doar în cazul în care antrenorul era demis de club sau dacă Dan Petrescu părăsea echipa unilateral, fără acordul conducerii din Gruia.

În situația actuală, demisia acceptată de club îl exonerează complet pe Dan Petrescu de plata clauzei, iar clubul poate continua reorganizarea fără costuri suplimentare.

Clauza „în oglindă” funcționa astfel: clubul trebuia să plătească antrenorului doar dacă îl demitea, iar antrenorul era obligat să achite clauza doar dacă părăsea echipa unilateral, fără acordul clubului. În situația în care demisia era acceptată de conducere, nu exista nicio obligație financiară pentru niciuna dintre părți.

30.000 de euro
a fost salariul lunar pe care l-a primit Dan Petrescu la CFR Cluj

Relația tensionată dintre Dan Petrescu și Ioan Varga

Relația dintre Dan Petrescu și Ioan Varga a fost marcată de tensiuni, mai ales în contextul transferurilor. Patronul s-a declarat extrem de nervos după declarațiile lui Petrescu, care critica politica de mercato a clubului:

„În concepția lui Dan Petrescu, alții fac bine, numai noi la CFR nu facem bine. Cum poți să spui, plângăciosule, că FCSB este singura echipă din România care își permite să facă transferuri? Când CFR ți-a făcut cea mai tare campanie de transferuri a iernii? Așa o spun și specialiștii.

FCSB l-a luat pe Gheorghiță. Noi i l-am adus lui Petrescu pe Emerllahu, cel mai bun fotbalist din Kosovo, care la doar 22 de ani are deja 6 selecții la echipa națională, care a câștigat tot în Kosovo și care are deja experiență în cupele europene.

Deci nici așa nu e bine? Colegii din club i-au făcut lui Dan Petrescu cea mai solidă campanie de transferuri din ultimii ani și vreau să le mulțumesc pentru asta. Doar Dan Petrescu se poartă ca un plângăcios!

Cum poți să pui FCSB peste clubul tău? Îl are pe Louis Munteanu, cel mai bun atacant din ultimii ani din fotbalul românesc. Știți ce eforturi financiare imense s-au făcut pentru Louis? Și mă opresc, fiindcă nu vreau să creez o polemică la nivel național”.

Dan Petrescu la CFR Cluj: patru mandate și cinci trofee

MandatPerioadăTrofee câștigate
12017–20181× Liga 1
22019–20201× Liga 1
32021–20232× Liga 1
42024–20251× Cupa României

Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Conference League
22.08
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Citește mai mult
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Conference League
22.08
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Citește mai mult
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Europa League
22.08
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Citește mai mult
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale
Tenis
22.08
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului! » Pe cine va întâlni în semifinale
Citește mai mult
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale

