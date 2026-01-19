„Va intra direct” Noul transfer de la FCSB, gata să joace cu CFR Cluj: „A făcut vizita medicală, îl va înlocui pe Șut”

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația noului transfer făcut de FCSB.

Ofri Arad (27 de ani) a efectuat deja vizita medicală și, deși a trecut printr-o accidentare recentă, este pregătit să intre în direct în formația lui Elias Charalambous.

Prima oportunitate va fi în FCSB - CFR Cluj, duminică, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Ofri Arad vine ca înlocuitor al lui Adrian Șut, recent transferat la Al-Ain, și va fi unul dintre cei mai bine plătiți jucători ai campioanei.

Mihai Stoica: „Arad va intra direct. E număr 6, de asta l-am adus”

Stoica a transmis că israelianul este apt pentru a se alătura echipei și a făcut o aluzie și la Elvir Koljic, jucătorul „fugit” de la vizita medicală din cadrul clubului, pentru a semna cu Rapid.

„E gata, a făcut vizita medicală amănunțită. E bine. Alții fug din RMN și semnează cu alte echipe (n.r. - referire la Elvir Koljic, care a semnat cu Rapid anul trecut). E făcut, s-a terminat.

A avut o ușoară accidentare, o mică leziune de menisc extern. A necesitat o intervenția foarte simplă. 3 săptămâni a făcut kineto, recuperare, de 4 săptămâni se antrenează normal. Va intra direct cu echipa. Are un vibe excelent. Un tip foarte simpatic. Zâmbitor. Mi-a fugit jucător din RMN, de ce nu aș fi rezervat?

El e număr 6, de asta l-am adus. Dintre jucătorii pe care i-am analizat, el e cel despre care credem că ne ajută pentru că a plecat Șut, un titular.

E mai bun decât ce am văzut și are experiență, a câștigat titluri. A luat 3 titluri cu Haifa, într-un campionat unde bugetele sunt mult mai mari decât în România. E un închizător rafinat, nu e un distrugător. O să jucăm în 2 închizători”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport, potrivit gsp.ro.

Cine este Ofri Arad

În vârstă de 27 de ani, Ofri Arad a fost titular în primele trei meciuri ale celor de la Kairat din Liga Campionilor și a reușit chiar să marcheze într-un meci pierdut la limită, scor 1-2, pe terenul Interului, formație antrenată de Cristi Chivu.

Pănă să ajungă la Kairat în iarna lui 2023, fotbalistul în vârstă de 27 de ani a mai evoluat pentru Maccabi Haifa și Hapoel Ramat Gan.

Are în palmares 5 titluri de campion (3 cu Maccabi Haifa și 2 cu Kairat), dar și 10 meciuri în naționala Israelului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport