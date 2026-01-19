„Nu vreau FCSB în play-off!” Baiaram nu s-a ferit: „Va fi o bătălie mare, nu îi doresc acolo” + Ce spune despre plecarea de la Craiova

Petrolul - U Craiova 0-4. Ștefan Baiaram (23 de ani) a dezvăluit că are două dorințe clare pentru finalul de sezon: titlul cu Craiova și FCSB în afara play-off-ului.

Universitatea Craiova a făcut scor la Ploiești și rămâne lider în Liga 1, la un punct deasupra celor de la Rapid, cu 8 etape înainte de finalul sezonului regulat.

Petrolul - U Craiova 0-4 . Ștefan Baiaram: „Nu îmi doresc ca FCSB să intre în play-off ”

„E cel mai tare campionat de până acum. Toate echipele au șanse să câștige campionatul. Va fi o bătălie mare pentru play-off.

Eu, personal, nu îmi doresc ca FCSB să intre în play-off, dar ei au un grup bun, jucători de calitate și cu siguranță vor intra. Dar ce îmi doresc eu e să nu intre în play-off.

Toate echipele care vor intra vor fi puternice, Dinamo, Rapid. Și Botoșani are echipă foarte bună. Toate au șanse să câștige titlul”, a declarat Baiaram la Digi Sport.

Întrebat dacă mai în calcul o plecare de la Craiova în această iarnă, Baiaram a transmis:

„Da, am avut discuții. Cum știți și dumneavoastră, am avut posibilitatea să plec și în Turcia. Mi-am dorit să rămân, îmi doresc în continuare să rămân și vreau să scriu istorie cu acest club. Iubesc acest club și vreau să rămân cu ceva.

Orice ofertă care va veni, am discutat și cu Mario (n.r. - Felgueiras), și cu conducerea, nu mă gândesc să plec în acest moment. Vreau să iau titlul cu Universitatea Creava și la vară pot să plec liniștit.

Îmi doresc să fiu sănătos, îmi doresc să joc în fiecare meci la capacitate maximă. Vreau să iau titlul cu Universitatea Craiova și după pot să stau liniștit. Mă gândesc să iau campionatul și după pot să zic că sunt împlinit”.

Ne bucurăm că am câștigat, ne bucurăm că am înscris 4 goluri. A fost un meci greu, mai ales că am venit de la o vreme mult mai bună din Antalya. Trebuie să ne obișnuim. Au venit jucători cu valoare, jucători care ne ajută la fiecare meci. Ștefan Baiaram

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport