„Sunt epuizat psihic” Coutinho pleacă de la Vasco da Gama, după ce a fost huiduit de suporteri: „Să fii judecat de atâția oameni...”

Philippe Coutinho (33 de ani), fostul star de la Liverpool și Barcelona, a anunțat că pleacă de la Vasco da Gama, clubul unde și-a început cariera.

Mijlocașul a explicat că decizia a fost determinată de epuizarea mentală.

Fotbalistul s-a întors la Vasco anul trecut, iar plecarea sa vine după câteva săptămâni dificile, perioadă în care a fost huiduit inclusiv de propriii suporteri, conform dailymail.co.uk.

Coutinho a anunțat că se desparte de Vasco da Gama, după ce a fost huiduit de suporteri

„M-am gândit mult înainte să scriu asta. Dar, din respect și dragoste pentru voi și pentru acest club, am simțit că trebuie să vin aici și să vorbesc din inimă.

Am ales să mă întorc la Vasco pentru că iubesc acest club. Iubesc tot ce reprezintă Vasco în viața mea. Să port acest tricou a fost una dintre cele mai importante alegeri pe care le-am făcut.

Și, în fiecare antrenament, în fiecare meci, am dat tot ce am avut. Mereu! N-a fost niciodată lipsă de dedicație, nici lipsă de voință sau angajament”, a notat fotbalistul pe rețelele de socializare.

3,8 milioane de euro a încasat Vasco da Gama de la Inter Milano în 2008 pentru Philippe Coutinho. De atunci, mijlocașul brazilian a evoluat la mai multe echipe importante din Europa: Espanyol, Liverpool, Barcelona (transfer de 135 de milioane de euro), Bayern Munchen și Aston Villa

Coutinho a avut un început promițător la echipa din Brazilia. Fotbalistul a marcat cinci goluri și a oferit trei pase decisive în 26 de meciuri în perioada inițială de împrumut de la Aston Villa, când echipa a terminat pe locul 13 în campionat.

În acest sezon, el a înscris șapte goluri în 28 de meciuri, iar despărțirea de echipă vine după niște momente tensionate:

Să fii judecat de nenumărați oameni pentru ceva ce nu face parte din caracterul tău este extrem de dificil. Nu aș fi lipsit niciodată de respect față de fani, coechipieri sau Vasco. N-am făcut asta nicăieri unde am fost. Oricine mă cunoaște știe asta. Philippe Coutinho

În sferturile de finală ale Campeonato Carioca, în meciul câștigat la loviturile de departajare cu Volta Redonda, echipă din liga a doua (2-1), brazilianul a fost fluierat de propriii suporter.

Fotbalistul a fost înlocuit la pauză și nu a mai revenit pe teren în repriza secundă, alegând să rămână la vestiare.

„În acel moment, pe drumul spre vestiar, am simțit și am realizat că vremea meu la club s-a terminat și nu m-am mai întors pentru a-mi proteja sănătatea mentală. Asta doare foarte mult.

Adevărul este că sunt foarte epuizat psihic. Am fost mereu foarte rezervat, așa că să spun asta aici nu este ușor, dar trebuie să fiu sincer.

Sunt recunoscător pentru tot ce am trăit aici. Voi purta Vasco cu mine pentru totdeauna. În inima mea. În istoria mea. În viața mea. Din tot sufletul… Vă mulțumesc pentru tot.”

124 de partide a jucat Coutinho pentru Vasco da Gama, club pentru care a marcat 22 goluri și a oferit 10 pase de gol. Cel mai bun randament l-a avut la Liverpool, unde a avut 54 de reușite și a oferit 44 de pase decisive în 201 meciuri

