CS Dinamo - Fuchse Berlin
Handbal

George Neagu , Ștefan Ogrezeanu , Raed Krishan (foto)
Publicat: 19.02.2026, ora 21:21
Actualizat: 19.02.2026, ora 22:11
  • CS Dinamo a pierdut meciul cu Fuchse Berlin, scor 21-27, în etapa #11 a Ligii Campionilor la Handbal Masculin.

„Dulăii” au reușit o primă repriză de senzație împotriva nemților de la Fuchse, fiind chiar în avantaj în anumite momente ale jocului. La pauză, tabela arăta 12-13 în favoarea formației germane, iar Dinamo avea toate motivele să spere la o repriză secundă bună.

Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat. Deși au încercat să țină pasul cu Fuchse, „alb-roșiii” nu au mai reușit să se mențină la același nivel cu nemții, astfel că gruparea din Berlin s-a distanțat.

Partida s-a încheiat cu o diferență de șase goluri în favoarea lui Fuchse, scor 21-27, iar Dinamo a înregistrat o nouă înfrângere în acest sezon de Liga Campionilor.

Mathias Gidsel le-a dat autografe fanilor dinamoviști

La finalul partidei, vedeta celor de la Fuchse, Mathias Gidsel, cel mai bun handbalist al planetei, le-a oferit autografe suporterilor aflați la Sala Polivalentă.

Danezul a stat minute în șir cu fanii și le-a oferit autografe tuturor.

Mai mult, Mathias a făcut un gest superb. Acesta i-a oferit tricoul său unui copil aflat la meci, junior la CSM Ploiești.

CS Dinamo - Fuchse Berlin

Înaintea duelului direct, CS Dinamo ocupă ultima poziție în grupa A din Liga Campionilor, cu doar 2 puncte acumulate după 10 meciuri.

De cealaltă parte, Fuchse Berlin se află pe poziția secundă, cu 18 puncte, la unul singur în spatele liderului Aalborg.

Din lotul celor de la Fuchse Berlin face parte și Mathias Gidsel, campion olimpic, european și triplu campion mondial cu naționala Danemarcei. La finalul săptămânii trecute, acesta a fost desemnat de IHF, pentru al treilea an consecutiv, cel mai bun handbalist al lumii.

Partidele de până acum din acest sezon european s-au jucat în Sala Dinamo din Ștefan cel Mare, dar acest lucru s-a schimbat înainte de ultimele două partide din EHF Champions League.

Meciul din această seară se va disputa în Sala Polivalentă din Capitală. Aceasta a devenit disponibilă în luna decembrie, ca urmare a amânării lucrărilor de reabilitare termică preconizate, exact cum a transmis clubul la începutul acestui an.

Ultimele două meciuri pe care CS Dinamo le mai are de disputat în Liga Campionilor:

  • Astăzi, ora 19:45: DINAMO – Fuchse Berlin (Germania)
  • 5 martie, ora 19:45: DINAMO – Kolstad (Norvegia)

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF

LocEchipaMeciuriPuncte
1Fuchse Berlin1120
2Aalborg 1119
3Veszprem1112
4Kielce1111
5Sporting 1010
6Nantes108
7Kolstad114
8Dinamo București112

Primele două formații se califică în sferturile de finală ale competiției, în timp ce echipele de pe locurile 3-6 vor juca în play-off.

Ionuț Iancu: „Am încredere că putem face un meci mare”

Ionuț Iancu, portarul celor de la CS Dinamo, a împlinit miercuri vârsta de 32 de ani și a prefațat partida cu Fuchse Berlin, penultima din Liga Campionilor.

„Cu siguranță va fi un meci foarte spectaculos. Vă așteptăm în număr cât mai mare la Sală (n.r. - Polivalentă) să ne susțineți.

Am încredere că putem face un meci mare, am încredere în băieți și cum am făcut acolo un meci extraordinar (n.r. - în Germania, scor 32-31 pentru Fuchse Berlin) și cred că meritam cel puțin un punct.

Acum, ei vin la noi acasă și sper să plecăm de aici cu o victorie. Hai Dinamo!”, a spus Ionuț Iancu.

