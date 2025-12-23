Eric de Oliveira, la podcastul TOP LEVEL Cel mai bun marcator străin din istoria campionatului, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, rasism, depresie și blaturi
Eric de Oliveira, la podcastul TOP LEVEL Cel mai bun marcator străin din istoria campionatului, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, rasism, depresie și blaturi

  • A apărut un nou episod din podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii Cătălin Țepelin și Dan Udrea. Invitat: Eric de Oliveira

Brazilianul Eric de Oliveira (40 de ani), unul dintre cei mai buni fotbaliști străini care au evoluat vreodată în România, dar și un interlocutor foarte charismatic, a fost în prim-planul episodului 5 din podcastul TOP LEVEL.

Despre ce a vorbit Eric de Oliveira la podcastul TOP LEVEL

  • copilăria grea din Rio de Janeiro
  • cum a refuzat să se implice în traficul de droguri
  • venirea în Europa și impactul cu Ardealul și legendele despre Dracula
  • de ce nu a putut să joace pentru naționala noastră
  • exemplu incredibil de rasism petrecut recent în România
  • cum l-a împins un transfer ratat spre depresie și alcool
  • la ce meci de Liga 1 i s-a propus să facă blat și ce sumă incredibilă a refuzat
72 de goluri
a marcat Eric în toate competițiile pentru Gaz Metan, Pandurii, Farul și Voluntari

Despre TOP LEVEL - podcast GOLAZO.ro

TOP LEVEL este primul podcast produs de GOLAZO.ro, cu Cătălin Țepelin (redactor-șef) și Dan Udrea (redactor-șef adjunct) în postura de gazde.

Conceptul, pe scurt: doi jurnaliști incomozi - un invitat - niciun secret.

În centrul fiecărui episod al podcastului TOP LEVEL se află un invitat de marcă din lumea sportului, pus în fața unui dialog sincer, intens și cu sens. Țepelin și Udrea, doi dintre cei mai respectați ziariști ai momentului, își folosesc experiența și intuiția jurnalistică pentru a aduce în fața publicului perspective noi, detalii neștiute și gânduri nerostite până acum.

Valeriu Iftime la podcastul TOP LEVEL Președintele revelației FC Botoșani, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, blaturi, pariuri și politică
Valeriu Iftime la podcastul TOP LEVEL Președintele revelației FC Botoșani, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, blaturi, pariuri și politică
Chipciu la podcastul  GOLAZO.ro Liderul lui U Cluj a vorbit deschis despre situația din România. Dialog spectaculos cu Țepelin și Udrea la TOP LEVEL
Chipciu la podcastul GOLAZO.ro Liderul lui U Cluj a vorbit deschis despre situația din România. Dialog spectaculos cu Țepelin și Udrea la TOP LEVEL
Burleanu va intra în politică!  Președintele FRF a confirmat la podcastul TOP LEVEL că îl tentează o poziție „în afara sportului, în serviciul public”
Burleanu va intra în politică! Președintele FRF a confirmat la podcastul TOP LEVEL că îl tentează o poziție „în afara sportului, în serviciul public”
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share