A apărut un nou episod din podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii Cătălin Țepelin și Dan Udrea. Invitat: Eric de Oliveira

Brazilianul Eric de Oliveira (40 de ani), unul dintre cei mai buni fotbaliști străini care au evoluat vreodată în România, dar și un interlocutor foarte charismatic, a fost în prim-planul episodului 5 din podcastul TOP LEVEL.

Despre ce a vorbit Eric de Oliveira la podcastul TOP LEVEL

copilăria grea din Rio de Janeiro

cum a refuzat să se implice în traficul de droguri

venirea în Europa și impactul cu Ardealul și legendele despre Dracula

de ce nu a putut să joace pentru naționala noastră

exemplu incredibil de rasism petrecut recent în România

cum l-a împins un transfer ratat spre depresie și alcool

la ce meci de Liga 1 i s-a propus să facă blat și ce sumă incredibilă a refuzat

72 de goluri a marcat Eric în toate competițiile pentru Gaz Metan, Pandurii, Farul și Voluntari

Despre TOP LEVEL - podcast GOLAZO.ro

TOP LEVEL este primul podcast produs de GOLAZO.ro, cu Cătălin Țepelin (redactor-șef) și Dan Udrea (redactor-șef adjunct) în postura de gazde.

Conceptul, pe scurt: doi jurnaliști incomozi - un invitat - niciun secret.

În centrul fiecărui episod al podcastului TOP LEVEL se află un invitat de marcă din lumea sportului, pus în fața unui dialog sincer, intens și cu sens. Țepelin și Udrea, doi dintre cei mai respectați ziariști ai momentului, își folosesc experiența și intuiția jurnalistică pentru a aduce în fața publicului perspective noi, detalii neștiute și gânduri nerostite până acum.

Citește și