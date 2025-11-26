A apărut un nou episod din podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii Cătălin Țepelin și Dan Udrea. Invitat: Valeriu Iftime

După ce în studioul TOP LEVEL au fost Mircea Lucescu, Răzvan Burleanu sau Alex Chipciu, episodul 4 l-a avut în prim-plan pe Valeriu Iftime, patron FC Botoșani și om politic.

Despre ce a vorbit Valeriu Iftime la podcastul TOP LEVEL:

Cum a construit o companie care valorează sute de milioane de euro

De ce vrea să iasă din fotbal

Ce patron cunoscut i-a propus un blat și ce reacție neașteptată a avut antrenorul

Ce argumente are pentru a limita salariile străinilor din România

Cum „l-a prostit” Bolojan să intre în politică

Despre ce partid spune că „are minciuna în ADN”

Cum i l-a impus pe Ongenda lui Leo Grozavu

Ce propunere neașteptată are pentru șefia Ligii

Despre TOP LEVEL - podcast GOLAZO.ro

TOP LEVEL este primul podcast produs de GOLAZO.ro, cu Cătălin Țepelin (redactor-șef) și Dan Udrea (redactor-șef adjunct) în postura de gazde.

Conceptul, pe scurt: doi jurnaliști incomozi - un invitat - niciun secret.

În centrul fiecărui episod al podcastului TOP LEVEL se află un invitat de marcă din lumea sportului, pus în fața unui dialog sincer, intens și cu sens. Țepelin și Udrea, doi dintre cei mai respectați ziariști ai momentului, își folosesc experiența și intuiția jurnalistică pentru a aduce în fața publicului perspective noi, detalii neștiute și gânduri nerostite până acum.

