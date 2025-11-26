Valeriu Iftime la podcastul TOP LEVEL Președintele revelației FC Botoșani, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, blaturi, pariuri și politică
Valeriu Iftime la podcastul TOP LEVEL Președintele revelației FC Botoșani, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, blaturi, pariuri și politică

alt-text Publicat: 26.11.2025, ora 19:00
alt-text Actualizat: 26.11.2025, ora 20:22
  • A apărut un nou episod din podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii Cătălin Țepelin și Dan Udrea. Invitat: Valeriu Iftime

După ce în studioul TOP LEVEL au fost Mircea Lucescu, Răzvan Burleanu sau Alex Chipciu, episodul 4 l-a avut în prim-plan pe Valeriu Iftime, patron FC Botoșani și om politic.

Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat

Despre ce a vorbit Valeriu Iftime la podcastul TOP LEVEL:

  • Cum a construit o companie care valorează sute de milioane de euro
  • De ce vrea să iasă din fotbal
  • Ce patron cunoscut i-a propus un blat și ce reacție neașteptată a avut antrenorul
  • Ce argumente are pentru a limita salariile străinilor din România
  • Cum „l-a prostit” Bolojan să intre în politică
  • Despre ce partid spune că „are minciuna în ADN”
  • Cum i l-a impus pe Ongenda lui Leo Grozavu
  • Ce propunere neașteptată are pentru șefia Ligii

Despre TOP LEVEL - podcast GOLAZO.ro

TOP LEVEL este primul podcast produs de GOLAZO.ro, cu Cătălin Țepelin (redactor-șef) și Dan Udrea (redactor-șef adjunct) în postura de gazde.

Conceptul, pe scurt: doi jurnaliști incomozi - un invitat - niciun secret.

În centrul fiecărui episod al podcastului TOP LEVEL se află un invitat de marcă din lumea sportului, pus în fața unui dialog sincer, intens și cu sens. Țepelin și Udrea, doi dintre cei mai respectați ziariști ai momentului, își folosesc experiența și intuiția jurnalistică pentru a aduce în fața publicului perspective noi, detalii neștiute și gânduri nerostite până acum.

Chipciu la podcastul GOLAZO.ro Liderul lui U Cluj a vorbit deschis despre situația din România. Dialog spectaculos cu Țepelin și Udrea la TOP LEVEL
18:40
Chipciu la podcastul GOLAZO.ro Liderul lui U Cluj a vorbit deschis despre situația din România. Dialog spectaculos cu Țepelin și Udrea la TOP LEVEL
Chipciu la podcastul GOLAZO.ro Liderul lui U Cluj a vorbit deschis despre situația din România. Dialog spectaculos cu Țepelin și Udrea la TOP LEVEL
Câți bani câștigă Burleanu? „Nu-mi voi mai publica declarația de avere", a spus președintele FRF la podcastul TOP LEVEL
10:06
Câți bani câștigă Burleanu? „Nu-mi voi mai publica declarația de avere", a spus președintele FRF la podcastul TOP LEVEL
Câți bani câștigă Burleanu? „Nu-mi voi mai publica declarația de avere", a spus președintele FRF la podcastul TOP LEVEL

O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
26.11
Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
26.11
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
„Inadmisibil în 2025!" Fanii „militarilor", revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!"
26.11
„Inadmisibil în 2025!" Fanii „militarilor", revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!"
„Inadmisibil în 2025!" Fanii „militarilor", revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!"
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana"! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
26.11
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana"! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana"! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii" au făcut anunțul: „Rămâne până în 2028"
26.11
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii" au făcut anunțul: „Rămâne până în 2028"
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii" au făcut anunțul: „Rămâne până în 2028"
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
26.11
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
„Du-te-n p.... mă-tii!" Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat"
26.11
„Du-te-n p.... mă-tii!" Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat"
„Du-te-n p.... mă-tii!" Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat"

