Poli Iași - Sepsi Sfântu Gheorghe s-a terminat 0-0, în Liga 1, etapa #7 din play-out.

Remiză albă între Sepsi și Poli Iași

La primul meci cu Laszlo Csaba pe bancă, Sepsi n-a rupt norii, covăsnenii făcând un joc modest față de

Ieșenii lui Vasile Miriuță au început în forță prima repriză și au dominat categoric prima jumătate. Raportul șuturilor pe poartă a fost clar în favoarea moldovenilor, 8-3.

Singura fază prin care Sepsi le-a pus probleme celor de la Iași, a fost în minutul 31, atunci când mingea l-a lovit pe fundașul Mohammad Umăr și a ricoșat în bara transversală.

În repriza secundă, Sepsi a intrat mai motivată, iar prima ocazie importantă a venit în minutul 54, atunci când Branislav Ninaj a trimis un șut puțin pe lângă poarta adversă.

În minutul 61, Sepsi a înscris, după lovitura de cap a lui Dimitri Oberlin, însă reușită a fost anulată imediat, după ce fanionul a semnalat că mingea a părăsit suprafața de joc.

Astfel, schimbarea gândită de Laszlo Dioszegi nu a dat rezultate. Patronul lui Sepsi l-a demis pe Dorinel Munteanu, după doar 5 etape în care echipa sa a adunat un singur punct. În locul său, a fost adus Csaba Laszlo, însă jocul a lăsat de dorit.

Poli Iași se află pe 9, cu 28 de puncte. UTA, echipa aflată pe 13, primul loc de baraj, are 24.

De cealaltă parte, Sepsi rămâne pe 14, cu 23 de puncte.

Poli Iași - Sepsi 0-0

Min. 90+4 - Final de partidă

Min. 58 - Skuka intră în interiorul careului advers cu mingea la picior și trimite un șut slab pe spațiul porții adverse

Min. 46 - Stefanovici preia mingea pe piept și șutează de la distanță din afara careului pe lângă poarta adversă

Min. 46 - A început repriza secundă

Min. 45+3 - Final de primă repriză

Prima repriză va fi prelungită cu minim 3 minute.

Min. 35 - Alin Roman șutează de la peste 25 de metri și mingea se duce puțin peste poarta apărată de Niczuly

Min. 31 - El Sawy centrează în careu din corner, iar mingea îl lovește în spate pe Umar și ricoșează direct în bara transversală

Min 5 - Skuka reia cu capul o centrare, însă balonul trece pe lângă poarta adversă

Min. 1 - A început partida

Poli Iași - Sepsi, echipele de start

Poli Iasi: J. Fernandez – Guilherme, Umar, Boben, Ispas – Bordeianu, Marchioni – Diakhaby, Ștefanovic, Roman – Skuka

J. Fernandez – Guilherme, Umar, Boben, Ispas – Bordeianu, Marchioni – Diakhaby, Ștefanovic, Roman – Skuka Rezerve: Ailenei, Adăscăliței, Creț, Tănasă, Silva, Bordușanu, Amaral, Dobrean, Gouet, Ciobanu, Naridni, Gouet

Ailenei, Adăscăliței, Creț, Tănasă, Silva, Bordușanu, Amaral, Dobrean, Gouet, Ciobanu, Naridni, Gouet Antrenor: Vasile Miriuță

Vasile Miriuță Sepsi: Niczuly - Haruț, Ninaj, Simic, Dumitrescu – Mino Sota, Siger – El Sawy, Matei, Fl. Ștefan – Oberlin

Niczuly - Haruț, Ninaj, Simic, Dumitrescu – Mino Sota, Siger – El Sawy, Matei, Fl. Ștefan – Oberlin Rezerve: Gyenge, Oroian, Oteliță, Tamas, Skorup, Neskovic, Kallaku, Mailat, Hristovski, Coman

Gyenge, Oroian, Oteliță, Tamas, Skorup, Neskovic, Kallaku, Mailat, Hristovski, Coman Antrenor : Csaba Laszlo

: Csaba Laszlo Antrenor: Laszlo Kulcsar

Laszlo Kulcsar Arbitru: Fesnic Horatiu Mircea (Cluj-Napoca)

Asistenți: Avram Valentin (Bucureşti), Cerei Alexandru (Cluj-Napoca). Arbitru VAR: Dima Iulian (Bucureşti). Arbitru AVAR: Trandafir Cristina Mariana (Bucureşti)

Fesnic Horatiu Mircea (Cluj-Napoca) Avram Valentin (Bucureşti), Cerei Alexandru (Cluj-Napoca). Dima Iulian (Bucureşti). Trandafir Cristina Mariana (Bucureşti) Stadion: Emil Alexandrescu (Iaşi).

Vasile Miriuță: „Adversarul trebuie să simtă că nu are nicio șansă”

Miriuță a explicat că Poli Iași are nevoie de victorie pentru a fi sigură de evitarea retrogradării directe.

„Va fi un meci foarte, foarte greu, poate cel mai greu de până acum, cu o echipă pe care o respectăm. Am avut discuții cu băieții și azi, după ce i-am analizat pe cei de la Sepsi, le-am zis că avem un singur plan: victoria.

Adversarul trebuie să simtă că nu are nicio șansă când intră în acest oraș și în incinta acestui stadion! Chiar nicio șansă! E un mesaj războinic, pentru că e vorba de existența echipei. La orice echipă am fost, am apărat echipa până în pânzele albe, m-am bătut cu oricine.

Așa sunt și acum. Mă bat cu oricine pentru echipă, pentru băieți. Ei trebuie să simtă acest lucru, la fel ca și cei 7-8 mii de oameni care cred că vor veni vineri. Cu o victorie putem face un pas spre salvare”, a declarat Miriuță, potrivit fanatik.ro.

Avem doar trei puncte în cap. Sunt momente în care, probabil, vom suferi, pentru că va fi un meci foarte greu, dar suntem obișnuiți să suferim. Cel mai important lucru e clubul Poli Iași. Nici Miriuță, nici Ștefanovici, nici Bordeianu, nici Feri Dican. Vasile Miriuță, antrenor Poli Iași

Detalii interesante despre Poli Iași - Sepsi Sfântu Gheorghe, potrivit lpf.ro.

4 aprilie 2025, Oțelul - Poli Iași 1-0: a fost singura înfrângere suferită de moldoveni în ultimele 11 runde, în rest au cinci victorii și cinci remize.

Covăsnenii au doar un succes în precedentele 11 jocuri din SuperLigă, 2-1 la Arad (24 februarie 2025), interval în care au mai înregistrat două rezultate de egalitate și opt înfrângeri.

Poli şi Sepsi OSK s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 14 ori, de două ori au câştigat ieșenii, de opt ori s-au impus ardelenii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Primul meci a avut loc pe 28 august 2017, CSM Poli Iaşi - Sepsi OSK 0-2 (dublă Claudiu Herea).

Întâiul succes din contul moldovenilor s-a înregistrat pe 5 iulie 2020, CSM Poli - Sepsi OSK 3-1.

Cea mai mare diferenţă de scor: 19 ianuarie 2024, Sepsi OSK - Poli Iaşi 6-0.

Cea mai recentă confruntare din SuperLiga României: 9 noiembrie 2024, Poli Iași - Sepsi OSK 1-2 (Fl. Kamberi / I. Alimi, M. Neskovic).

Vasile Miriuță este neînvins în cele patru confruntări cu Sepsi OSK, palmaresul actualului tehnician al moldovenilor cuprinzând două victorii și două remize.

37 de jucători au bifat minute pentru ieșeni în acest sezon, dintre care 21 străini. De partea cealaltă, covăsnenii s-au bazat pe 35 de fotbaliști, 18 dintre ei fiind autohtoni.

Tu faci clasamentul! Joacă-te cu scorurile și vezi cum se schimbă ierarhia în ultimele etape

Citește și