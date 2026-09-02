Bilete pentru Polonia - România Când se pun în vânzare și cât costă tichetele pentru al treilea meci din Liga Națiunilor +71 foto
Echipa națională a României (Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Nationala

Bilete pentru Polonia - România Când se pun în vânzare și cât costă tichetele pentru al treilea meci din Liga Națiunilor

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 02.09.2026, ora 13:16
alt-text Actualizat: 02.09.2026, ora 13:28
  • Federația Română de Fotbal a anunțat data la care se vor pune în vânzare biletele pentru al treilea meci al naționalei din viitoarea ediție a Ligii Națiunilor.
  • Polonia - România se joacă vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45, pe Stadionul Național din Varșovia.
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Înainte de această partidă, „tricolorii” se vor mai duela cu Suedia (deplasare, 25 septembrie) și cu Bosnia (acasă, 28 septembrie).

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Când se pun în vânzare biletele pentru Polonia - România

Forul condus de Răzvan Burleanu a informat că biletele pentru duelul cu Polonia se pun în vânzare începând de joi, 3 septembrie, și a oferit o serie de informații pentru suporteri.

„Începând de joi, 3 septembrie, în jurul prânzului, și până vineri, 18 septembrie (sau până la epuizarea lor), biletele pentru jocul cu Polonia vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro.

Organizatorii au stabilit un preț de 225 RON pentru fiecare bilet, fanii români având la dispoziție 2.750 de locuri în peluză, sectoarele G9, G10 și G11.

Fiecare suporter poate comanda maximum 4 bilete înainte de finalizarea unei comenzi, iar biletele vor fi nominale. În procesul de achiziționare vor trebui introduse date de identificare precum nume și CNP.

Biletele comandate vor fi trimise pe adresa de e-mail de pe care s-a realizat comanda în apropierea disputării meciului, odată ce acestea vor fi distribuite de organizatori către Federația Română de Fotbal.

România evoluează în grupa B4 a Ligii Națiunilor, o grupă din care mai fac parte Bosnia-Herțegovina și Polonia”, a transmis FRF, pe site-ul oficial.

FOTO: România - Țara Galilor (amical), ultimul meci disputat de „tricolori”

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Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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