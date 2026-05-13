Ponturi pariuri XBets finala Cupei României
alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 12:20
alt-text Actualizat: 13.05.2026, ora 12:36
  • Miercuri, 13 mai 2026, este programată finala Cupei României. De la ora 20:00, Universitatea Cluj o întâlnește pe Universitatea Craiova.
  • Partida va fi găzduită de Stadionul Municipal din Sibiu.

Va fi a 4-a confruntare directă din acest sezon, iar până acum este un echilibru general. Craiova a câștigat un duel din Bănie cu scorul de 2-1, clujeni s-au impus pe teren propriu cu 4-0, iar un alt meci de pe Cluj Arena a adus o remiză albă.

Echilibru în semifinale

Cele două grupări și-au asigurat calificarea în ultimul act al Cupei României, grație inspirației de la punctul cu var. ”U” a terminat la egalitate în 90 de minute cu FC Argeș, scor 1-1. Universitatea Craiova a remizat alb cu Dinamo București, iar apoi ambele au marcat câte un gol în prelungiri.

Într-o finală precauția este la un nivel ridicat, astfel că prelungirile sau chiar din nou loviturile de departajare nu sunt deloc excluse. Operatorii online acordă cote destul de ridicate pentru o remiză în finala Cupei României. Un astfel de scenariu le-ar tripla pariorilor mizele.

Jovo Lukic poate străluci în fața fostei echipe

Bosniacul în vârstă de 27 de ani a evoluat sezonul precedent în tricoul Craiovei, pentru care a marcat doar 2 goluri. Acesta a făcut pasul către Universitatea Cluj, unde se află în forma carierei. Lukic are 18 goluri înscrise în campionat, în 31 de apariții. Reușitele sale l-au propulsat direct în lotul Bosniei, la Cupa Mondială 2026.

În ultimul meci direct, de pe 13 aprilie, Lukic a modificat tabela de două ori în fața oltenilor. În meciul de campionat al Clujului, cu Rapid, a fost odihnit. A intrat doar 31 de minute, pentru a fi la un nivel perfect în finala Cupei României. Cota pentru o reușită a sa în timpul regulamentar este 2.95.

Bet Builder de cotă 2.15

Funcția Bet Builder le permite pariorilor să combine mai multe piețe diferite. Este cazul și acestui combo de cotă 2.15, format din 3 ponturi:

  • Peste 7.5 cornere;
  • Peste 3.5 cartonașe;
  • Sub 3.5 goluri.

Finalele rareori au mai mult de 3 reușite, iar ”U” și Craiova nu sunt formații care să riște prea mult în duelurile importante. În schimb, este vorba despre două formații cu jucători vulcanici, care pot reacționa oricând. De asemenea, cartonașele sunt acordate cu ușurință și pentru trageri de timp, în finalul duelului. Cornerele pot apărea în mod natural, pentru că ambele echipe au jucători de bandă cu calități tehnice.

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

