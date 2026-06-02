Ana Bărbosu, 19 ani, riscă să rămână fără bronzul olimpic, câștigat în primul proces de la TAS, din cauza lipsei fondurilor.

Federația Română de Gimnastică (n.r. - FRG) întâmpină dificultăți în a atrage suma care e necesară pentru noul proces de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (n.r. - TAS).

George Boroi, secretar general COSR, spune că președintele FRG, Ioan Suciu, dă dovadă de lipsă de profesionalism. Toate detaliile, în rândurile care urmează.

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România ar putea rămâne definitiv fără medalia de bronz din finala olimpică de la sol din cauza... banilor! Surse GOLAZO.ro la TAS susțin că partea română nu are fondurile necesare pentru a susține procesul care ar trebui să înceapă în câteva săptămâni.

Pe lângă surse TAS, am stat de vorbă cu președintele FRG, Ioan Suciu și cu George Boroi, secretar general COSR, pentru a înțelege exact cum stau lucrurile.

Surse GOLAZO.ro: „Românii nu au garanții financiare”

Ce spun sursele de la TAS ale GOLAZO.ro?

„ E o situație foarte sensibilă. Problema e că românii nu au garanții financiare să poată începe acest proces . Ar fi nevoie de aproximativ 60.000 de franci (n.r. - aproximativ 65.000 euro), reprezentând cheltuieli de judecată, expertize, deplasări etc., plus plata avocaților. Americanii au, în schimb, trei case de avocatură și un buget de aproximativ 2-2,5 milioane de euro.

Nu vor să piardă din nou la TAS, sub nicio formă. Nu vor același panel de arbitri. Au spus răspicat asta. Mai mult, își doresc un american ca președinte al acestui panel (n.r. - format din trei membri). Pun presiune pentru a se începe procesul, simțind că ceva nu e în regulă din partea românilor.

Americanii simt «miros de sânge». Vă dați seama ce victorie ar fi pentru actuala administrație. Sper să se miște repede lucrurile pentru că altfel nu știu cum își va apăra Ana Bărbosu medalia acordată de TAS în primul proces”.

Avocații USA Gimnastics vin de la trei societății de avocatură de top: Schellenberg Wittmer (Zurich), Jenner & Block (New York), Rubinstein ADR (Chicago).

Jordan Chiles a fost reprezentată de alte trei societăți de avocatură de anvergură internațională: Homburger (Zurich), Gibson Dunn (California), Lenz & Staehelin (Zurich).

Ioan Suciu: „Să fie un efort național”

Ioan Suciu, într-un scurt interviu acordat pentru GOLAZO.ro, a recunoscut că instituția pe care o conduce are probleme cu banii în privința procesului bronzului olimpic din finala de la sol a gimnastelor.

Fostul vicecampion mondial crede că e nevoie de intervenția statului pentru a debloca situația.

Bună ziua. Ana Bărbosu trece prin momente delicate. Atât în procesul medaliei olimpice de la Paris, cât și în cel cu WADA. În al doilea este apărată de Howard Jacobs, așa că vă întreb doar de primul. Ați spus că „Federația Română de Gimnastică își menține sprijinul pentru Ana Bărbosu”. Știind că procesul de la TAS va costa, mă refer la expertize, documente etc., FRG este alături de Ana și din punct de vedere material?

Federația Română de Gimnastică este alături de Ana Bărbosu și în ceea ce privește demersurile legate de medalia olimpică. Vorbim despre un caz important nu doar pentru Ana, ci și pentru gimnastica românească și pentru sportul românesc.



Sprijinul Federației nu este doar declarativ. FRG a fost implicată în demersurile instituționale și va continua să susțină, în limitele competențelor și resurselor sale, clarificarea acestei situații .



Este important însă să facem diferența între cele două planuri: procedura legată de medalia olimpică și procedura anti-doping. Sunt dosare diferite, cu reguli, reprezentare și implicații distincte.

Are FRG, poate de la COSR, poate de la ANS, poate din fonduri proprii, banii necesari pentru a o susține financiar pe Ana Bărbosu pe durata procesului de la TAS pentru medalia olimpică?

Federația analizează toate soluțiile instituționale disponibile pentru a susține acest demers. În astfel de situații, este firesc să existe dialog între Federație, COSR, ANS și ceilalți parteneri instituționali relevanți.



Oricât de mult ne-am dori, e un aspect care, din păcate, ne depășește . Un astfel de demers juridic presupune costuri considerabile, iar Federația Română de Gimnastică analizează, împreună cu partenerii instituționali, posibile soluții de susținere.

Ce credeți că se poate face pentru a strânge aceste „costuri considerabile”, de care ați pomenit?

Nu aș vrea să avansez public sume sau mecanisme financiare înainte ca acestea să fie clarificate administrativ. Ce pot spune este că FRG tratează acest caz cu maximă seriozitate și consideră că Ana trebuie sprijinită în demersurile legitime care vizează apărarea rezultatului ei sportiv.



Așa cum a afirmat dl Mihai Covaliu (n.r. președintele COSR): „România trebuie să-i declare de interes naţional pe sportivii calificaţi la Jocurile Olimpice”. Drept urmare, cred că ar trebui să fie un efort național, statal.

George Boroi: „ M-am enervat! Lipsă de profesionalism!”

GOLAZO.ro a luat legătura și cu secretarul general COSR, George Boroi, pentru a afla dacă s-a ajuns la o înțelegere cu Federația Română de Gimnastică în privința banilor necesari în procesul Anei Bărbosu de la TAS.

Bună ziua, domnule Boroi. A făcut FRG un demers instituțional către COSR în care spune că are nevoie de bani pentru procesul de la TAS al medaliei olimpice?

Bună ziua. A făcut o informare. Dar haideți să vă spun eu ce nu vorbește exact domnul Suciu. Acei bani nu îi poți lua de oriunde. Banii care au fost anterior folosiți (n.r. - în primul proces de la TAS al bronzului olimpic) au fost dați printr-un act normativ, stabilit la nivel de guvern .



În noile ordonanțe de urgență au fost interzise astfel de practici. Mă refer la suportul juridic, din bani publici. Eu sunt administratorul, executantul. Deci dacă există o decizie, atunci o punem în practică.

Bun, și ce trebuie să se întâmple ca banii necesari, pentru avocați, cheltuieli de judecată, expertize etc., să existe și să fie virați către FRG? Ca, mai apoi, Federația să acopere costurile procesului de la TAS.

Ar trebui să fie o strategie a Federației Române de Gimnastică. Faptul că își permite președintele federației, chiar m-am supărat acum, să vorbească despre COSR, e o dovadă în plus de lipsă de profesionalism .



Poate să spună așa: «m-am adresat instituțiilor abilitate care pot să găsească o soluție, dar nicidecum din bani publici, ci din banii pe care trebuie să îi atragem împreună de pe piața privată». Ca să se înțeleagă foarte clar că nu sunt bani pe care îi putem muta dintr-o parte în alta.



Părerea mea e că demersul dânsului trebuie să meargă, în primul rând, către Agenția Națională pentru Sport, care este singura instituție abilitată pentru a promova un act normativ în acest sens.

Domnul Suciu mi-a spus, reproduc exact, că: „oricât de mult ne-am dori e un aspect care, din păcate, ne depășește”, referindu-se la suma necesară procesului de la TAS. Nu FRG ar trebui să fie prima interesată să obțină banii?

Ba da, exact! Asta e treaba. FRG trebuie să caute banii. Ori merg ei și conving un privat, un sponsor, de necesitatea de a finanța acest proiect, ori fac apel la ANS. Am spus că ANS-ul poate să meargă mai departe, să discute, să promoveze un act normativ pe în cazul acesta special. Dar COSR nu se dă la o parte de la această acțiune, să fie clar .

Ce spune Agenția Națională pentru Sport

GOLAZO.ro a luat legătura și cu Agenția Națională pentru Sport. Surse din interiorul acestei instituții au verificat dacă FRG a trimis o înștiințare, adresă, oficială, cerând ajutorul ANS în cazul procesului de la TAS al medaliei olimpice.

Răspunsul a venit după câteva ore, sec. „Nu, nu avem nicio adresă de la FRG în problema pe care mi-ați comunicat-o”.

În acest moment, din cauza lipsei fondurilor, sunt blocate toate acțiunile părții care o apără pe Ana Bărbosu la TAS. Nu s-au plătit taxe procesuale, de deschidere a procesului, de susținere a acestuia. România riscă să piardă, din cauza lipsei banilor, definitiv medalia de bronz a finalei olimpice de sol Paris 2024.

Ce s-a petrecut la JO Paris, și după, cu bronzul olimpic?

În finala probei de gimnastică la sol, evoluția Anei Maria Bărbosu a fost notată cu 13.700, fiind clasată pe locul 3.

Clasamentul probei de sol:

1. Rebeca Andrade - 14.166

2. Simone Biles - 14.133

3. Ana Maria Bărbosu - 13.700

- 13.700 4. Sabrina Voinea - 13.700

5. Jordan Chiles - 13.666

Performanța americancei Jordan Chiles a fost notată cu 13.666. Antrenoarea sportivei a decis să facă contestație, iar aceasta a fost acceptată de către arbitri. Aceștia i-au majorat, cu o zecime, nota la 13.766. Cu noul punctaj, Jordan Chiles a devansat-o pe Ana Maria Bărbosu în clasamentul probei și a primit medalia de bronz.

Delegația olimpică a României nu s-a dat bătută și a depus o contestație la TAS prin care cerea anularea contestației făcută de Cecile Landi, antrenoarea americană. Motivul? Depășirea timpului de 1 minut, cel alocat depunerii contestației.

Forul de la Lausanne a acceptat apelul României, iar, pe 16 august 2024, Ana Bărbosu a primit medalia de bronz cucerită la Paris. Decernarea a avut loc pe esplanada Casei Olimpice din București.

Comitetul Olimpic American a apelat la ultima cale de atac prin care Jordan Chiles putea câștiga medalia de bronz: Tribunalul Federal Elvețian (n.r. TFE). Acesta a decis, pe 29 ianuarie 2026, ca să fie retrimis cazul către TAS, din următoarele motive:

TFE a recunoscut grave vicii de colaborare ale TAS cu partea americană. Mai exact, comunicarea a lăsat de dorit.

Au fost grave încălcări ale regulamentului de către Federația Internațională de Gimnastică.

Descoperirea unor noi dovezi care nu au fost luate în considerare la primul proces de la TAS. Mai exact, proba video a americanilor. Netflix realiza un documentar despre Simone Biles și are înregistrări cu momentul în care Cecile Landi depune contestația la masa arbitrelor.

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