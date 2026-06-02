„Aveam demoni, dar nu vorbeam cu nimeni” Michail Antonio, fosta vedetă a lui West Ham: „În fotbal, nimănui nu-i pasă de tine cât timp performezi”

Michail Antonio, golgheterul all-time al lui West Ham în Premier League, a oferit un interviu extrem de sincer pentru The Guardian.

Dezvăluie latura întunecată a fotbalului modern, problemele mentale și disprețul cu care sunt tratați jucătorii.

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Pentru fanii lui West Ham United, numele lui Michail Antonio este sinonim cu una dintre cele mai frumoase perioade din istoria recentă a clubului. Golgheter all-time al „ciocănarilor” în Premier League, atacantul jamaican a devenit o figură emblematică pe London Stadium.

Astăzi, la 36 de ani, Antonio privește însă fotbalul cu mult mai puțin romantism decât o făcea în urmă cu un deceniu.

Într-un interviu acordat publicației britanice The Guardian, fostul atacant al lui West Ham vorbește despre depresie, terapie, accidentul de mașină care i-a pus viața în pericol și dezamăgirile trăite în lumea fotbalului.

Întotdeauna am fost o persoană fericită. Dar am avut atât de mulți demoni. Michail Antonio

Michail Antonio și lupta nevăzută din spatele succesului

La suprafață, cariera lui Antonio pare o poveste de succes. A câștigat trofeul Conference League în 2023, a devenit cel mai bun marcator al lui West Ham în Premier League și a fost unul dintre oamenii-cheie ai echipei în perioada de glorie sub comanda lui David Moyes.

În realitate, lucrurile au fost mult mai complicate.

Antonio recunoaște că mult timp a considerat terapia ceva destinat exclusiv persoanelor cu probleme grave. Totul s-a schimbat după triumful european din 2023, când, în loc să se bucure de cea mai mare performanță a carierei, s-a simțit gol pe interior.

Problemele personale și divorțul l-au afectat profund, iar un membru al staffului medical al clubului a fost cel care l-a convins să ceară ajutor specializat.

„Dacă mai continuam așa, probabil aș fi căzut în depresie”, a mărturisit fostul atacant.

Accidentul care i-a schimbat viața

Pe 7 decembrie 2024, Antonio a trecut prin cel mai greu moment al vieții sale. A fost implicat într-un accident rutier grav. Fotbalistul se întorcea de la antrenamente, când a pierdut controlul Ferrari-ului său, vehiculul părăsind carosabilul și intrând violent într-un copac. Atacantul a suferit o fractură serioasă la picior. Recuperarea a durat luni întregi și i-a pus sub semnul întrebării întreaga carieră.

Mașina lui Michail Antonio după accident / Foto: The Sun

West Ham nu i-a mai prelungit contractul! Deși a revenit pe teren pentru naționala Jamaicăi și ulterior a mai jucat puțin pentru clubul qatarez Al-Sailiya, atacantul admite că încă analizează dacă va continua să evolueze sau dacă va pune punct carierei în această vară.

Vorbind despre cariera din spate, Antonio descrie un mediu în care performanța este singura monedă care contează și în care sprijinul dispare rapid atunci când nu mai poți ajuta echipa pe teren. El vorbește despre oameni falși, interese și lipsa unor relații autentice în vestiarele fotbalului profesionist.

Oamenii chiar tratează jucătorii ca pe o bucată de carne. De îndată ce devii puțin cam învechit, încep să scape de tine. Michail Antonio

Mesajul său este simplu și dur: fotbalul poate fi o industrie extrem de rece pentru cei care nu mai produc rezultate.

Transformarea care l-a făcut legendă la West Ham

Antonio a ajuns la West Ham în 2015 și puțini anticipau impactul pe care avea să-l aibă. A jucat pe mai multe posturi, inclusiv fundaș lateral și extremă, înainte ca David Moyes să îl transforme într-un atacant central veritabil. Decizia s-a dovedit inspirată.

În cei zece ani petrecuți la club, Antonio a marcat 68 de goluri în 268 de meciuri pentru West Ham și a devenit cel mai bun marcator al clubului în era Premier League.

Acum, pentru jucător acele vremuri par din altă viață. Ce-i drept, nici lui West Ham nu i-a mers mai bine. Clubul care i-a lansat pe Geoff Hurst sau pe Bobby Moore a terminat pe locul 18 în sezonul 2025–26 și a retrogradat în Championship.

Sunt atât de mulți șerpi în fotbal, atât de mulți oameni falși. Eu am doar doi, poate trei prieteni adevărați din fotbal. Michail Antonio

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