„Nimic nu s-a schimbat” Sorana Cîrstea a luat decizia finală în privința retragerii, după eliminarea de la Roland Garros. Câți bani a câștigat la Paris +6 foto
Sorana Cîrstea (FOTO: IMAGO)
Tenis

„Nimic nu s-a schimbat” Sorana Cîrstea a luat decizia finală în privința retragerii, după eliminarea de la Roland Garros. Câți bani a câștigat la Paris

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 16:00
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 16:20
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) a vorbit despre retragerea din tenis, după ce a părăsit Roland Garros în sferturile de finală.
  • Românca a fost învinsă de Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA), scor 0-6, 3-6.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După rezultatele excelente din acest an, Sorana a fost sfătuită de nume importante ale sportului alb să nu se retragă la finalul acestui sezon. Nu a putut fi înduplecată.

„Mereu am simțit asta”  Mirra Andreeva a dezvăluit cum a reușit s-o învingă pe Sorana Cîrstea: „Știam că trebuie să fac asta”
Citește și
„Mereu am simțit asta” Mirra Andreeva a dezvăluit cum a reușit s-o învingă pe Sorana Cîrstea: „Știam că trebuie să fac asta”
Citește mai mult
„Mereu am simțit asta”  Mirra Andreeva a dezvăluit cum a reușit s-o învingă pe Sorana Cîrstea: „Știam că trebuie să fac asta”

Eliminată de la Roland Garros, Sorana Cîrstea anunță că se va retrage la finalul sezonului 2026

La conferința de presă, Sorana a anunțat că 2026 rămâne ultimul an pentru ea în circuitul WTA.

„Cred că a fost un turneu grozav și, de asemenea, un sezon pe zgură foarte bun. Semifinală la Roma, sferturi de finală la Roland Garros.

Nimic nu s-a schimbat. Mă voi retrage la finalul sezonului. A fost un turneu solid. Astăzi jocul s-a simțit lent. Mirra a jucat excelent. Nivelul meu a scăzut.

Sunt mândră de longevitatea mea în WTA. Niciodată nu m-am gândit că voi avea o carieră atât de lungă. Am evoluat mult ca jucătoare, dar și ca om, mai ales în acest sezon.

Sunt mândră și recunoscătoare pentru ce mi-a dat tenisul. O să fiu mereu aproape de acest sport. Voi participa la meciuri de caritate”, a declarat Sorana Cîrstea.

Anul acesta, Românca a devenit a treia cea mai în vârstă sfertfinalistă de la Roland Garros în Era Open, fiind depășită doar de Helga Masthoff, în 1978, și Billie Jean King, în 1980.

Este foarte greu să mă gândesc la cele mai frumoase momente de la Roland Garros. Anul acesta cu siguranță va rămâne în memorie drept unul special. Îmi aduc aminte și de anul 2009. Parisul rămâne un loc special. Oricine din România visează să joace și să câștige aici. Sorana Cîrstea, locul 18 mondial

Parcursul Soranei Cîrstea la Roland Garros. Câți bani a câștigat

Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță înregistrată la turneele de Grand Slam. Mai ajunsese în sferturi la Roland Garros 2009 și US Open 2023.

Sportiva din Târgoviște câștigase cu 2-0 la seturi primele meciuri disputate pe zgura pariziană. Dar Andreeva a fost prea puternică:

  • Turul I: 6-3, 6-1 cu Ksenia Efremova (17 ani, #623 WTA)
  • Turul II: 6-3, 6-0 cu Eva Lys (24 de ani, #81 WTA)
  • Turul III: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra (21 de ani, #68 WTA)
  • „Optimi”: 6-3, 7-6(4) cu Xiyu Wang (25 de ani, #148 WTA)
  • „Sferturi”: 0-6, 3-6 cu Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA).
470.000 de euro
este suma câștigată de Sorana Cîrstea la Roland Garros. În total, românca a obținut aproximativ 10,5 milioane de euro din premiile din tenis

Statistica partidei dintre Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva:

  • Ași: 0-1
  • Duble greșeli: 1-1
  • Lovituri câștigătoare: 4-18
  • Erori neforțate: 18-17
  • Puncte câștigate la fileu: 1/7 (14%) - 7/8 (88%)
  • Puncte câștigate pe serviciu: 15/43 (35%) - 28/40 (70%)
  • Total puncte câștigate: 27-56.
Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (6 imagini)

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Mirra Andreeva, victorie în fața Soranei Cîrstea la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
+6 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Se desparte de Dinamo  Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut”
Superliga
12:48
Se desparte de Dinamo Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut”
Citește mai mult
Se desparte de Dinamo  Final de drum pentru fotbalist: „Am avut un rol complex. S-au întâmplat lucruri care nu mi-au plăcut”
Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său
Superliga
12:46
Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său
Citește mai mult
Farul schimbă antrenorul Constănțenii au anunțat despărțirea de Flavius Stoican » Cine vine în locul său

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
SUA discută cu Europa desfășurarea de arme nucleare în mai multe țări NATO / Care sunt cele mai interesate
Roland Garros Sorana Cirstea retragere
Știrile zilei din sport
&Icirc;n urmă cu o săptăm&acirc;nă, nu-l știa nimeni. Acum e la fel de cunoscut ca Mbappe și Lamine Yamal! Povestea incredibilă a unui experiment online
Campionatul Mondial
02.06
În urmă cu o săptămână, nu-l știa nimeni. Acum e la fel de cunoscut ca Mbappe și Lamine Yamal! Povestea incredibilă a unui experiment online
Citește mai mult
&Icirc;n urmă cu o săptăm&acirc;nă, nu-l știa nimeni. Acum e la fel de cunoscut ca Mbappe și Lamine Yamal! Povestea incredibilă a unui experiment online
Hagi schimbă. Jocul nu iese! Multe minusuri ale „tricolorilor” la testul cu Georgia, debutul lui Hagi ca selecționer
Nationala
02.06
Hagi schimbă. Jocul nu iese! Multe minusuri ale „tricolorilor” la testul cu Georgia, debutul lui Hagi ca selecționer
Citește mai mult
Hagi schimbă. Jocul nu iese! Multe minusuri ale „tricolorilor” la testul cu Georgia, debutul lui Hagi ca selecționer
„Boateng a semnat”  Anunțul a fost făcut de impresarul fostului fundaș de la Dinamo
Superliga
02.06
„Boateng a semnat” Anunțul a fost făcut de impresarul fostului fundaș de la Dinamo
Citește mai mult
„Boateng a semnat”  Anunțul a fost făcut de impresarul fostului fundaș de la Dinamo
„Mi se pare prea de tot!” Basarab Panduru nu înțelege ce se întâmplă cu unul dintre tricolori: „Nu poți să nu vorbești despre lucrurile astea”
Nationala
02.06
„Mi se pare prea de tot!” Basarab Panduru nu înțelege ce se întâmplă cu unul dintre tricolori: „Nu poți să nu vorbești despre lucrurile astea”
Citește mai mult
„Mi se pare prea de tot!” Basarab Panduru nu înțelege ce se întâmplă cu unul dintre tricolori: „Nu poți să nu vorbești despre lucrurile astea”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:53
„M-am grăbit în fața porții” Florinel Coman, după revenirea la echipa națională sub comanda lui Hagi: „Mi-a oferit o mare încredere”
„M-am grăbit în fața porții” Florinel Coman, după revenirea la echipa națională sub comanda lui Hagi: „Mi-a oferit o mare încredere”
22:57
„Mi se pare prea de tot!” Basarab Panduru nu înțelege ce se întâmplă cu unul dintre tricolori: „Nu poți să nu vorbești despre lucrurile astea”
„Mi se pare prea de tot!” Basarab Panduru nu înțelege ce se întâmplă cu unul dintre tricolori: „Nu poți să nu vorbești despre lucrurile astea”
22:13
Cristian Geambașu Șantierul
Cristian Geambașu Șantierul
23:40
„Asta trebuie să facem” Louis Munteanu: „Meciul cu Georgia a fost un test bun pentru noi”
„Asta trebuie să facem” Louis Munteanu: „Meciul cu Georgia a fost un test bun pentru noi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
Top stiri
Schimbare majoră în Liga 1  Un nou sistem VAR va fi implementat începând cu noul sezon » Cât costă și ce va aduce în plus 
Superliga
02.06
Schimbare majoră în Liga 1 Un nou sistem VAR va fi implementat începând cu noul sezon » Cât costă și ce va aduce în plus
Citește mai mult
Schimbare majoră în Liga 1  Un nou sistem VAR va fi implementat începând cu noul sezon » Cât costă și ce va aduce în plus 
Semnal de alarmă pentru Dinamo! Rezultatul evaluării financiare a FRF a scos la iveală probleme pentru „câini” + 3 echipe cu situație excelentă
Superliga
02.06
Semnal de alarmă pentru Dinamo! Rezultatul evaluării financiare a FRF a scos la iveală probleme pentru „câini” + 3 echipe cu situație excelentă
Citește mai mult
Semnal de alarmă pentru Dinamo! Rezultatul evaluării financiare a FRF a scos la iveală probleme pentru „câini” + 3 echipe cu situație excelentă
Cîrjan, pe masa de operație  Căpitanul lui Dinamo va suferi  trei intervenții chirurgicale în această vară
Superliga
02.06
Cîrjan, pe masa de operație Căpitanul lui Dinamo va suferi trei intervenții chirurgicale în această vară
Citește mai mult
Cîrjan, pe masa de operație  Căpitanul lui Dinamo va suferi  trei intervenții chirurgicale în această vară
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 52 rapid 23 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
03.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share