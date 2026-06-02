„Nimic nu s-a schimbat” Sorana Cîrstea a luat decizia finală în privința retragerii, după eliminarea de la Roland Garros. Câți bani a câștigat la Paris

Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) a vorbit despre retragerea din tenis, după ce a părăsit Roland Garros în sferturile de finală.

Românca a fost învinsă de Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA), scor 0-6, 3-6.

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După rezultatele excelente din acest an, Sorana a fost sfătuită de nume importante ale sportului alb să nu se retragă la finalul acestui sezon. Nu a putut fi înduplecată.

Eliminată de la Roland Garros, Sorana Cîrstea anunță că se va retrage la finalul sezonului 2026

La conferința de presă, Sorana a anunțat că 2026 rămâne ultimul an pentru ea în circuitul WTA.

„Cred că a fost un turneu grozav și, de asemenea, un sezon pe zgură foarte bun. Semifinală la Roma, sferturi de finală la Roland Garros.

Nimic nu s-a schimbat. Mă voi retrage la finalul sezonului. A fost un turneu solid. Astăzi jocul s-a simțit lent. Mirra a jucat excelent. Nivelul meu a scăzut.

Sunt mândră de longevitatea mea în WTA. Niciodată nu m-am gândit că voi avea o carieră atât de lungă. Am evoluat mult ca jucătoare, dar și ca om, mai ales în acest sezon.

Sunt mândră și recunoscătoare pentru ce mi-a dat tenisul. O să fiu mereu aproape de acest sport. Voi participa la meciuri de caritate”, a declarat Sorana Cîrstea.

Anul acesta, Românca a devenit a treia cea mai în vârstă sfertfinalistă de la Roland Garros în Era Open, fiind depășită doar de Helga Masthoff, în 1978, și Billie Jean King, în 1980.

Este foarte greu să mă gândesc la cele mai frumoase momente de la Roland Garros. Anul acesta cu siguranță va rămâne în memorie drept unul special. Îmi aduc aminte și de anul 2009. Parisul rămâne un loc special. Oricine din România visează să joace și să câștige aici. Sorana Cîrstea, locul 18 mondial

Parcursul Soranei Cîrstea la Roland Garros. Câți bani a câștigat

Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță înregistrată la turneele de Grand Slam. Mai ajunsese în sferturi la Roland Garros 2009 și US Open 2023.

Sportiva din Târgoviște câștigase cu 2-0 la seturi primele meciuri disputate pe zgura pariziană. Dar Andreeva a fost prea puternică:

Turul I: 6-3, 6-1 cu Ksenia Efremova (17 ani, #623 WTA)

Turul II: 6-3, 6-0 cu Eva Lys (24 de ani, #81 WTA)

Turul III: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra (21 de ani, #68 WTA)

„Optimi”: 6-3, 7-6(4) cu Xiyu Wang (25 de ani, #148 WTA)

„Sferturi”: 0-6, 3-6 cu Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA).

470.000 de euro este suma câștigată de Sorana Cîrstea la Roland Garros. În total, românca a obținut aproximativ 10,5 milioane de euro din premiile din tenis

Statistica partidei dintre Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva:

Ași: 0-1

Duble greșeli: 1-1

Lovituri câștigătoare: 4-18

Erori neforțate: 18-17

Puncte câștigate la fileu: 1/7 (14%) - 7/8 (88%)

Puncte câștigate pe serviciu: 15/43 (35%) - 28/40 (70%)

Total puncte câștigate: 27-56.

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