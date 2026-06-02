Nu a putut fi salvat Fostul internațional grec a murit la spital , la câteva zile după accident » Mesajul UEFA

Fostul internațional grec Marios Oikonomou a decedat, luni dimineață, după ce a fost implicat într-un accident rutier săptămâna trecută.

a decedat, luni dimineață, după ce a fost implicat într-un accident rutier săptămâna trecută. Fostul fundaș a fost internat la terapie intensivă timp de mai multe zile, dar medicii nu i-au putut salva viața.

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Pe 23 mai, Marios Oikonomou a suferit un accident grav, după ce scuterul pe care îl conducea s-a izbit de o mașină care efectua o manevră de întoarcere pe o stradă din orașul său natal, Ioannina.

Marios Oikonomou a murit la vârsta de 33 de ani

Fostul fundaș grec a suferit leziuni cranio-encefalice grave și a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență.

A fost transferat ulterior la terapie intensivă, la Spitalul Universitar din Ioannina, dar medicii nu i-au putut salva viața din cauza rănilor grave pe care le-a suferit. Decesul lui Oikonomou a fost confirmat luni dimineață, scrie gazzetta.it.

Foto: Youtube @Epirus Sport

În cariera sa, a jucat pentru mai multe echipe din Italia, printre care Cagliari, Bari, Spal și Sampdoria. Totuși, cele mai bune sezoane le-a petrecut la Bologna, între 2014 și 2017, perioadă în care a contribuit la promovarea echipei în Serie A.

În țara natală, Marios Oikonomou a evoluat pentru PAS Giannina, echipă la care și-a început cariera, AEK Atena și Panetolikos.

A mai jucat și pentru Copenhaga, în Danemarca, în perioada 2020 - 2022, acolo unde a cucerit și singurul trofeul din cariera sa: titlul, în ultimul an petrecut la echipă.

6 selecții a adunat Marios Oikonomou pentru naționala Greciei, în perioada 2016–2018

Mesajul transmis de UEFA după decesul lui Oikonomou

Luni, la câteva ore după confirmarea decesului lui Marios Oikonomou, UEFA a transmis un mesaj.

„În numele comunității fotbalului european, suntem profund întristați de dispariția fostului internațional grec Marios Oikonomou, la vârsta de 33 de ani.

Oikonomou a bifat șase apariții pentru naționala Greciei și a avut o carieră remarcabilă în Italia, evoluând pentru cluburi precum Bologna, Cagliari, Bari, SPAL și Sampdoria. De asemenea, a jucat atât în UEFA Champions League, cât și în UEFA Europa League.

Gândurile și sincerele noastre condoleanțe se îndreaptă către familia sa, prietenii săi, foștii colegi de echipă și toți cei care l-au cunoscut”, a transmis forul european.

On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of former Greece international Marios Oikonomou at the age of 33.



Oikonomou earned six caps for Greece and enjoyed a distinguished career in Italy with clubs including Bologna, Cagliari, Bari,… pic.twitter.com/oHIvAmVfCd — UEFA (@UEFA) June 1, 2026

Și Bologna, fosta echipă a lui Marios Oikonomou, a transmis un mesaj de adio.

„Adio, Marios, ai plecat prea devreme. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, a scris clubul italian pe Facebook.

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