„Nu am intenționat să fac asta” Legenda lui Liverpool a dezvăluit din greșeală că are cancer. Ce spune despre starea sa
Foto: Imago
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„Nu am intenționat să fac asta” Legenda lui Liverpool a dezvăluit din greșeală că are cancer. Ce spune despre starea sa

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 16:50
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 16:51
  • Sir Kenny Dalglish (75 de ani), legenda clubului Liverpool, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer.
  • Scoțianul a transmis această informație din greșeală, iar marți dimineață a venit cu detalii suplimentare.
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Sir Kenny Dalglish a evoluat pentru Liverpool în perioada 1977 - 1990, timp în care a jucat 515 meciuri și a marcat 172 de goluri.

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Sir Kenny Dalglish a fost diagnosticat cu cancer

Fostul jucător al lui Celtic și Liverpool a confirmat, marți, diagnosticul, după ce a publicat pe rețelele de socializare, din greșeală, informații despre tratamentul său.

„Așa cum a indicat postarea mea accidentală de pe rețelele sociale, urmez în prezent un tratament pentru cancer.

Spre deosebire de modul în care mă descurc cu telefonul mobil, tratamentul decurge bine. În mod ideal, acest lucru ar fi rămas privat, deoarece așa ar fi trebuit să fie, însă abilitățile mele jalnice în materie de tehnologie m-au obligat să fac publică situația.

Evident, nu am intenționat să fac acest subiect public, așa că aș aprecia dacă intimitatea mea și a familiei mele va fi respectată.

Ca întotdeauna, le mulțumesc extraordinarilor membri ai personalului medical, care au dat dovadă de o grijă și discreție incredibile, nu doar față de mine, ci și față de foarte mulți alți oameni”, a transmis Dalglish, conform metro.co.uk.

15 trofee
a câștigat Sir Kenny Dalglish cu Liverpool: 6 titluri, 3 Cupe ale Campionilor Europeni, o Cupă a Angliei, 4 Cupe ale Ligii și o Supercupă a Europei

Imediat după anunțul legat de problemele de sănătate cu care se confruntă Dalglish, mai multe legende ale lui Liverpool au reacționat.

Jamie Carragher, fostul fundaș al „cormoranilor”, a transmis: „Îți trimitem toată dragostea noastră, Kenny”.

Fostul atacant Robbie Fowler a scris: „Îți trimitem multă dragoste, Sir King”.

Paul Dalglish, fiul lui Kenny, și el fost fotbalist Newcastle, Norwich, Wigan sau Blackpool, a spus: „Te iubesc, tată. Vei trece peste asta”.

Sprijinul, gândurile bune și afecțiunea tuturor celor de la Liverpool sunt și vor rămâne alături de Sir Kenny și familia sa. Clubul dorește, de asemenea, să sublinieze solicitarea sa privind respectarea vieții private în perioada următoare. Comunicatul clubului Liverpool

Sir Kenny Dalglish a fost și antrenorul lui Liverpool

Retras în anul 1990, după 13 ani petrecuți la Liverpool, Kenny Dalglish a devenit antrenor.

Prima echipă pe care a pregătit-o a fost Blackburn Rovers, în perioada 1991 - 1995, alături de care a cucerit și un titlu în Premier League, în sezonul 1995/1995.

Le-a mai antrenat și pe Newcastle (ianuarie 1997 - august 1998) și Celtic (ianuarie - mai 2000).

În ianuarie 2011, Kenny Dalglish a fost numit antrenorul celor de la Liverpool, echipa sa de suflet. A petrecut un an și jumătate pe banca „cormoranilor”, timp în care a cucerit Cupa Ligii Angliei.

Anunțul scoțianului vine la doar câteva zile după ce Kevin Keegan, jucătorul pe care Dalglish l-a înlocuit la Liverpool după transferul său de la Celtic în 1977, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer în stadiul patru.

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