Ponturi pariuri XBets.ro – joi, 19.03.2020 – spectacol în Europa și Conference League
Ponturi pariuri XBets.ro – joi, 19.03.2020 – spectacol în Europa și Conference League

alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 11:50
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 12:31
  • După ploaia de goluri din returul optimilor Champions League, în această seară ne vom bucura de meciurile din optimile Europa și Conference League.
  • Partidele din tur au fost mult mai echilibrate decât cele din Liga Campionilor.
  • În Europa League doar Ferencvaros a obținut un avantaj de două puncte pe care l-a pierdut rapid în returul de la Braga, jucat aseară.

În Conference League, AEK Atena este ca și calificată după 4-0 în deplasare, iar Shakhtar și Rayo Vallecano au două goluri avans după deplasările la Poznan și, respectiv, Samsun. Echipa XBets.ro a analizat cu atenție meciurile din optimile Europa și Conference League și a tras concluzia că gazdele sunt favorite în 4 din cele 15 meciuri care se joacă în această seară.

Recomandări Ponturi Pariuri XBets – joi, 19.03.2026

MeciPronosticCotă
Porto vs Stuttgart1X (gazdele nu pierd)1.43
Aston Villa vs Lille1 (victorie Aston Villa)1.68
Rayo Vallecano vs Samsunspor1 (victorie Rayo Vallecano)1.67
Strasbourg vs Rijeka1 (victorie Strasbourg)1.39

Porto vs Stuttgart – portughezii sunt redutabili pe teren propriu

FC Porto domină campionatul portughez având un avans de 7 puncte în clasament cu 8 etape înainte de final. Calificată direct în optimile Europa League de pe locul 5 din Grupă, liderul din Portugalia a câștigat cu 2-1 meciul tur din dubla manșă cu Stuttgart. Cele două joacă în această seară returul pe Dragao, începând cu ora 22:00.

Portughezii au un record impresionant pe propriul teren în acest sezon. Ei au câștigat 18 din cele 21 de meciuri disputate acasă. Au pierdut doar cu Guimaraes în cupă și au remizat cu Benfica și Sporting în campionat. Stuttgart are un moral bun după dubla cu Celtic în Play-off Europa League și victoria cu Leipzig în campionat. Germanii au marcat cel puțin 2 goluri în 5 din ultimele 6 deplasări, dar nu au avut în față o echipă de nivelul lui Porto.

PONT: FC Porto vs Stuttgart – Șansă dublă 1X – cota 1.43

Aston Villa vs Lille – Unai Emery nu a pierdut niciodată calificarea în sferturile Europa League

Unai Emery este specialistul Europa League cu 4 trofee la activ (de 3 ori cu Sevilla și o dată cu Villarreal). El nu a fost eliminat niciodată în optimile acestei competiții și se află și în acest sezon în avantaj după ce a trecut în manșa tur cu 1-0 de Lille. Meciul retur se dispută în această seară la Birmingham și începe la ora 22:00.

Pentru Aston Villa Europa League ar putea reprezenta drumul spre viitorul sezon al Champions League. Englezii sunt creditați cu cota 3.25 să câștige Europa League, dar în acest moment sunt într-o perioadă mai puțin fastă. Victoria cu Lille a fost singura din ultimele 5 meciuri și riscă să piardă locul 4 în Premier League. În același timp, Lille are performanțe mult mai bune în această perioadă a sezonului, cu 4 victorii în ultimele 6 meciuri și 3 victorii consecutive în ultimele deplasări.

PONT: Aston Villa vs Lille – victorie Aston Villa – cota 1.67

Rayo Vallecano vs Samsunspor – spaniolii cu un pas în sferturile Conference League

Rayo Vallecano, echipa la care activează și tricolorul Andrei Rațiu, este neînvinsă în ultimele 6 meciuri. Madrilenii au câștigat 3 dintre aceste meciuri, una dintre victorii fiind consemnată în meciul tur din optimile Conference League, 3-1 pe terenul lui Samsunspor.

Chiar dacă este pe 7 în campionatul Turciei, Samsunspor nu impresionează. Victoria din weekend, 2-1 cu Kayserispor, a fost prima din ultimele 6 etape. Doar 3 victorii în deplasările din campionat a obținut Samsunspor în acest sezon, dar performanțele sale au fost mai bune în Cupa Turciei și în Conference League.

PONT: Rayo Vallecano vs Samsunspor – victorie Rayo Vallecano – cota 1.67

Strasbourg vs Rijeka - o șansă imensă pentru francezi

Strasbourg nu este în mare formă în acest sezon, dar are șansa calificării în sferturile Conference League după ce a câștigat cu 2-1 la Rijeka, în meciul tur din optimi. În Ligue 1, Strasbourg este pe locul 8, la 7 puncte de pozițiile care duc în Europa. De aceea, fotbaliștii antrenați de Gary O’Neil s-ar putea concentra mai mult pe Conference League.

Pentru a stabili echipa care merge mai departe, Strasbourg și Rijeka joacă în această seară, de la ora 22:00 pe Stade de la Meinau. Francezii pleacă cu prima șansă în condițiile în care sunt neînvinși în acest sezon al Conference League (7 victorii și 2 remize). Înfrângerea din meciul tur a fost prima pentru Rijeka în ultimele 8 meciuri oficiale, dar croații sunt vulnerabili în deplasare, unde rar marchează mai mult de un gol.

PONT: Strasbourg vs Rijeka – victorie Strasbourg – cota 1.39

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil

