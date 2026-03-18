Ponturi pariuri XBets.ro – miercuri, 18.03.2026 – ultimele meciuri din optimile Champions League
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 12:29
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 12:35
  • Spectacolul din Champions League continuă în această seară cu ultimele meciuri din faza optimilor.
  • În urma meciurilor Barcelona – Newcastle, Bayern – Atalanta, Liverpool – Galatasaray și Tottenham – Atletico Madrid vom afla cele 4 formații care le vor însoți pe Sporting Lisabona, PSG, Real Madrid și Arsenal în sferturile UCL.

Doar simpla enumerare a echipelor implicate ne indică faptul că spectacolul este garantat. În meciurile tur s-au înscris 17 goluri, singura echipă care nu a marcat fiind Liverpool. Bayern Munchen și Atletico Madrid încep returul cu avantaje consistente, Iar meciurile de la Barcelona și Liverpool se anunță unele foarte tensionate.

Barcelona vs Newcastle – catalanii pornesc cu prima șansă

Barcelona și Newcastle s-au întâlnit de două ori în acest sezon, de fiecare dată în Anglia. Spaniolii au câștigat meciul din Grupă cu 2-1, iar meciul tur din optimi s-a terminat la egalitate. De fiecare dată englezii au impresionat prin travaliu și dăruire, iar catalanii au părut surprinși în multe momente.

A 4-a favorită la câștigarea Champions League cu cota 7.00 la pariuri online, Barcelona are nevoie de calificare pentru a-și echilibra balanța financiară. Cu Raphinha și Yamal cu poftă de joc și Pedri care devine din ce în ce mai puternic fizic, echipa catalană are prima șansă în meciul care se joacă de la ora 19:45. „Coțofenele” au simțit că pot face față jocului de posesie al adversarilor și vin în Spania cu multe speranțe, cu atât mai mult cu cât în weekend au câștigat 1-0 cu Chelsea pe Stanford Bridge.

PONT: Barcelona vs Newcastle – victorie Barcelona – cota 1.60

Bayern vs Atalanta – profită italienii de criza de portari de la bavarezi?

Pentru meciul cu Atalanta care se joacă în această seară de la ora 22:00, Bayern Munchen este într-o situație dificilă. Din cei 6 portari înscriși pe lista UEFA 4 sunt accidentați. Neuer revine la finalul lunii martie, Jonas Urbig și Sven Ulreich s-au accidentat în ultimele două meciuri, iar Leon Klanac este indisponibil din decembrie. Singurii portari apți de joc sunt Janis Baertl (19 ani), al doilea portar al echipei secunde din Liga a 4-a, și Leonard Prescot (16 ani), titularul echipei de juniori.

Bavarezii încep returul cu Atalanta cu un avantaj de 5 goluri după evoluția fantastică de la Bergamo. Cu un lot care mustește de energie și talent, Bayern poate să-și protejeze portarul, indiferent de experiența acestuia. Probabil, italienii se vor simți stimulați de această situație și vor încerca să pună presiune cu șuturi de la distanță, dar calificarea nemților nu pare pusă în pericol.

PONT: Bayern Munchen vs Atalanta – GG (ambele marchează) – cota 1.52

Liverpool vs Galatasaray – își revin „cormoranii” pentru a avansa în sferturi?

Martie nu a fost o lună tocmai bună pentru echipa lui Arne Slot. „Cormoranii” au câștigat cu Wolverhampton în FA Cup, au remizat cu Tottenham în campionat și au pierdut cu Wolverhampton în campionat și cu Galatasaray în turul optimilor Champions League. În această seară, de la ora 22:00, Salah și compania joacă returul cu Galatasaray.

Nu putem remarca vreun jucător englez în acest sezon. Rând pe rând, vedetele lui Liverpool au uitat să joace fotbal, atât individual, cât și ca echipă. Pe locul 5 în Premier League, la 2 puncte de pozițiile de Champions League, „cormoranii” înfruntă în această seară o echipă a lui Galatasaray în plină formă și cu un moral excelent după ce a eliminat pe Juventus în Play-off. Turcii au câștigat ultimele 5 meciuri, dar Liverpool este favorită. Echipa engleză a câștigat 15 din ultimele 19 meciuri europene jucate acasă, în timp ce turcii au obținut o singură victorie în ultimele 14 deplasări europene (10 înfrângeri și 3 remize).

PONT: Liverpool vs Galatasaray – GG (ambele marchează) – cota 1.69

Tottenham vs Atletico Madrid – au englezii forța să revină?

Atletico Madrid a profitat de perioada slabă prin care trece Tottenham și a luat un avantaj consistent în meciul tur. 5-2 a fost scorul pe Wanda Metropolitano, iar spaniolii se află într-una dintre situațiile favorite. Echipa lui Simeone a câștigat 6 dintre ultimele 7 meciuri oficiale și, deși nu mai are apărarea impenetrabilă din alte sezoane, marchează mult mai mult. Cele 29 de goluri marcate în această ediție a Champions League reprezintă un record pentru „Los Colchoneros”.

Fără victorie în ultimele 8 meciuri oficiale, londonezii vor încerca să profite de performanțele sub așteptări pe care spaniolii le-au obținut în ultimele deplasări europene (1 victorie și 2 remize în ultimele 6 meciuri). Pentru a încerca un „comeback” de senzație, Tottenham trebuie să uite de situația din campionat unde este la un singur punct de locurile care duc în Championship.

PONT: Tottenham vs Atletico Madrid – X2 (Atletico nu pierde) – cota 1.54

Accesează platforma XBets.ro pentru alte ponturi Champions League, dar și pentru alte informații legate de această competiție!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

23:52
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
17:27
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
23:10
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
23:30
Asistență redusă Câte bilete a vândut Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova
Asistență redusă  Câte bilete a vândut Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova 
Mai multe știri de ultimă oră

Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Superliga
18.03
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Citește mai mult
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Ciclism
18.03
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Citește mai mult
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Nationala
18.03
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Citește mai mult
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă
B365
18.03
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă
Citește mai mult
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă

