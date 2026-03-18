Ponturi pariuri XBets.ro – miercuri, 18.03.2026 – ultimele meciuri din optimile Champions League

Spectacolul din Champions League continuă în această seară cu ultimele meciuri din faza optimilor.

În urma meciurilor Barcelona – Newcastle, Bayern – Atalanta, Liverpool – Galatasaray și Tottenham – Atletico Madrid vom afla cele 4 formații care le vor însoți pe Sporting Lisabona, PSG, Real Madrid și Arsenal în sferturile UCL.

* articol publicitar

Doar simpla enumerare a echipelor implicate ne indică faptul că spectacolul este garantat. În meciurile tur s-au înscris 17 goluri, singura echipă care nu a marcat fiind Liverpool. Bayern Munchen și Atletico Madrid încep returul cu avantaje consistente, Iar meciurile de la Barcelona și Liverpool se anunță unele foarte tensionate.

Barcelona vs Newcastle – catalanii pornesc cu prima șansă

Barcelona și Newcastle s-au întâlnit de două ori în acest sezon, de fiecare dată în Anglia. Spaniolii au câștigat meciul din Grupă cu 2-1, iar meciul tur din optimi s-a terminat la egalitate. De fiecare dată englezii au impresionat prin travaliu și dăruire, iar catalanii au părut surprinși în multe momente.

A 4-a favorită la câștigarea Champions League cu cota 7.00 la pariuri online, Barcelona are nevoie de calificare pentru a-și echilibra balanța financiară. Cu Raphinha și Yamal cu poftă de joc și Pedri care devine din ce în ce mai puternic fizic, echipa catalană are prima șansă în meciul care se joacă de la ora 19:45. „Coțofenele” au simțit că pot face față jocului de posesie al adversarilor și vin în Spania cu multe speranțe, cu atât mai mult cu cât în weekend au câștigat 1-0 cu Chelsea pe Stanford Bridge.

PONT: Barcelona vs Newcastle – victorie Barcelona – cota 1.60

Bayern vs Atalanta – profită italienii de criza de portari de la bavarezi?

Pentru meciul cu Atalanta care se joacă în această seară de la ora 22:00, Bayern Munchen este într-o situație dificilă. Din cei 6 portari înscriși pe lista UEFA 4 sunt accidentați. Neuer revine la finalul lunii martie, Jonas Urbig și Sven Ulreich s-au accidentat în ultimele două meciuri, iar Leon Klanac este indisponibil din decembrie. Singurii portari apți de joc sunt Janis Baertl (19 ani), al doilea portar al echipei secunde din Liga a 4-a, și Leonard Prescot (16 ani), titularul echipei de juniori.

Bavarezii încep returul cu Atalanta cu un avantaj de 5 goluri după evoluția fantastică de la Bergamo. Cu un lot care mustește de energie și talent, Bayern poate să-și protejeze portarul, indiferent de experiența acestuia. Probabil, italienii se vor simți stimulați de această situație și vor încerca să pună presiune cu șuturi de la distanță, dar calificarea nemților nu pare pusă în pericol.

PONT: Bayern Munchen vs Atalanta – GG (ambele marchează) – cota 1.52

Liverpool vs Galatasaray – își revin „cormoranii” pentru a avansa în sferturi?

Martie nu a fost o lună tocmai bună pentru echipa lui Arne Slot. „Cormoranii” au câștigat cu Wolverhampton în FA Cup, au remizat cu Tottenham în campionat și au pierdut cu Wolverhampton în campionat și cu Galatasaray în turul optimilor Champions League. În această seară, de la ora 22:00, Salah și compania joacă returul cu Galatasaray.

Nu putem remarca vreun jucător englez în acest sezon. Rând pe rând, vedetele lui Liverpool au uitat să joace fotbal, atât individual, cât și ca echipă. Pe locul 5 în Premier League, la 2 puncte de pozițiile de Champions League, „cormoranii” înfruntă în această seară o echipă a lui Galatasaray în plină formă și cu un moral excelent după ce a eliminat pe Juventus în Play-off. Turcii au câștigat ultimele 5 meciuri, dar Liverpool este favorită. Echipa engleză a câștigat 15 din ultimele 19 meciuri europene jucate acasă, în timp ce turcii au obținut o singură victorie în ultimele 14 deplasări europene (10 înfrângeri și 3 remize).

PONT: Liverpool vs Galatasaray – GG (ambele marchează) – cota 1.69

Tottenham vs Atletico Madrid – au englezii forța să revină?

Atletico Madrid a profitat de perioada slabă prin care trece Tottenham și a luat un avantaj consistent în meciul tur. 5-2 a fost scorul pe Wanda Metropolitano, iar spaniolii se află într-una dintre situațiile favorite. Echipa lui Simeone a câștigat 6 dintre ultimele 7 meciuri oficiale și, deși nu mai are apărarea impenetrabilă din alte sezoane, marchează mult mai mult. Cele 29 de goluri marcate în această ediție a Champions League reprezintă un record pentru „Los Colchoneros”.

Fără victorie în ultimele 8 meciuri oficiale, londonezii vor încerca să profite de performanțele sub așteptări pe care spaniolii le-au obținut în ultimele deplasări europene (1 victorie și 2 remize în ultimele 6 meciuri). Pentru a încerca un „comeback” de senzație, Tottenham trebuie să uite de situația din campionat unde este la un singur punct de locurile care duc în Championship.

PONT: Tottenham vs Atletico Madrid – X2 (Atletico nu pierde) – cota 1.54

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!