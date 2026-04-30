Ponturi pariuri XBets.ro Semifinalele Europa și Conference League

Astăzi, de la ora 22:00, se joacă prima manșă din semifinalele Europa League și Conference League.

Braga – Freiburg, Nottingham Forest – Aston Villa, Rayo Vallecano – Strasbourg și Shakhtar – Crystal Palace sunt cele 4 meciuri de urmărit în această seară.

Pentru o seară cât mai antrenantă, ți-am pregătit câteva recomandări de pariuri.

Ponturi pariuri XBets.ro – 30 aprilie 2026

Braga vs Freiburg – X2 (Freiburg nu pierde) – cota 1.63

Nottingham vs Aston Villa – 1X & sub 4,5 goluri – cota 1.58

Shakhtar vs Crystal Palace – GG sau peste 2,5 goluri – cota 1.71

Rayo Vallecano vs Strasbourg – 1X & peste 1,5 goluri – cota 1.64.

Braga vs Freiburg – nemții pe filiera iberică

În sferturile de finală Europa League, Freiburg a trecut cu 6-1 de spaniolii de la Celta Vigo. În semifinale vor întâlni Braga, tot o echipă iberică. Nemții par într-o ușoară scădere de formă. Ei au fost eliminați de Stuttgart în semifinalele DFB Pokal și au pierdut cu 0-4 meciul de campionat cu Dortmund, părăsind locurile de cupe europene.

Și Braga a întâlnit o echipă spaniolă în sferturile Europa League. După 1-1 cu Betis Sevilla pe propriul teren, portughezii au revenit fantastic pe La Cartuja și s-au impus cu 4-2, după ce au fost conduși cu 2-0. Braga este o echipă care propune un fotbal ofensiv. Fotbaliștii antrenați de Carlos Vicens au înscris în ultimele 9 meciuri oficiale, dar, deși sunt considerați favoriți în acest meci de casele de pariuri, va fi foarte dificil să câștige.

PONT: Braga vs Freiburg – X2 (Freiburg nu pierde) – cota 1.63

Nottingham vs Aston Villa – gazdele în mare formă

În cealaltă semifinală din Europa League, pe City Ground se întâlnesc Nottingham Forest și Aston Villa. Aceasta va fi prima semifinală europeană între două echipe din Anglia din 2009 încoace.

Amenințată cu retrogradarea, Nottingham Forest și-a regăsit plăcerea de a juca sub comanda lui Vitor Pereira. „Pădurarii” nu au mai pierdut din martie în campionat și s-au distanțat la 5 puncte de prima poziție retrogradabilă.

În Europa League au ajuns în semifinale după ce au trecut de Midtjyland și Porto. Impresionant este faptul că în ultimele 4 etape de campionat au înscris 13 goluri.

Nottingham și Aston Villa au jucat în Premier League în urmă cu 3 săptămâni, tot pe City Ground. Partida s-a terminat cu scorul de 1-1. Atunci, Murillo de la Notthingham și-a marcat un autogol.

În această seară gazdele vor încerca să profite de inconstanța celor din Birmingham. În ciuda fluctuațiilor de formă, Aston Villa are șanse mari să joace în viitorul sezon al Champions League.

PONT: Nottingham Forest vs Aston Villa – 1X & sub 4,5 goluri – cota 1.58

Shakhtar vs Crystal Palace – ucrainenii din nou într-o finală europeană?

În 2009 Shakhtar cucerea Europa League după o victorie cu 2-1 cu Werder Bremen. În această ediție din Conference League ucrainenii au șansa să ajungă din nou într-o finală europeană, dacă vor trece în dublă manșă de Crystal Palace, favorita competiției.

Primul meci al dublei manșe se joacă în această seară la Cracovia. Fotbaliștii lui Shakhtar ar putea profita jocul mai puțin eficient al englezilor în ultima perioadă.

După ce a cochetat cu locurile fruntașe, Crystal Palace a intrat în degringoladă. Londonezii au câștigat doar 6 din cele 22 de meciuri jucate în 2026, 3 dintre victorii venind în Conference League.

Fără Doucoure și Nketiah, echipa antrenată de Oliver Glasner găsește mai greu drumul spre gol.

Perspectiva unui trofeu la finalul sezonului îi va mobiliza pe englezi, astfel că în această seară așteptăm goluri în ambele porți sau minim 3 goluri marcate.

PONT: Shakhtar vs Crystal Palace – GG sau peste 2,5 goluri – cota 1.71

Rayo Vallecano vs Strasbourg – învingătoarea dublei va fi pentru prima dată într-o finală europeană

Rayo Vallecano și Strasbourg au ajuns pentru prima dată în semifinalele unei competiții europene. Pentru oricare dintre cele două echipe participarea în finală va reprezenta o performanță greu de anticipat la începutul sezonului.

Primul meci al dublei se joacă la Madrid. Gazdele au ajuns în semifinale după ce au trecut de Samsunspor și AEK Atena. Evoluțiile lor sunt inconstante, dar sunt o forță pe propriul teren.

Mai mult, echipa lui Rațiu a arătat că are personalitate. După ce a pierdut în Grecia cu 1-3, a avut puterea să câștige cu 3-0 la Madrid, iar în meciul din ultima etapă din LaLiga a terminat la egalitate cu Real Sociedad, deși în minutul 76 era condusă cu 3-1.

Pentru a ajunge în semifinale, Strasbourg a trecut de Rijeka și Mainz. Returul cu Mainz a fost unul fenomenal, francezii câștigând pe propriul teren cu 4-0.

Fără obiective pe finalul sezonului în Ligue 1, jucătorii lui Strasbourg se vor concentra pe meciurile din Conference League. Rayo a marcat în 9 din ultimele 10 meciuri jucate acasă.

Strasbourg a înscris în 8 din ultimele 10 deplasări. Gazdele au șanse mari să nu piardă acest meci în care, cel mai probabil, vor înscrie ambele echipe.

PONT: Rayo Vallecano vs Strasbourg – 1X & peste 1,5 goluri – cota 1.64.

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. 18+, Fii responsabil!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport