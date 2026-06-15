Probleme pentru Portugalia Naționala lui Cristiano Ronaldo, nevoită să-și anuleze antrenamentul înainte de debutul la CM 2026

Planurile naționalei Portugaliei înaintea primei partide de la CM 2026 au fost date peste cap din cauza unei furtuni puternice.

Lusitanii vor debuta miercuri la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada, împotriva RD Congo.

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Naționala lui Roberto Martinez nu a mai putut să se bucure, duminică, de antrenamentele de pe plaja din Palm Beach, Miami, cum făcuse și în zilele precedente, din cauza vremii nefavorabile.

Antrenamentul Portugaliei, suspendat din cauza furtunii

Fotbaliștii portughezi se aflau pe plajă în momentul când o furtună puternică a început la Miami. Poliția a venit imediat în zonă pentru a preveni eventualele incidente provocate de vremea severă, a scris A Bola, conform as.com.

Joao Felix, Pedro Neto, Ruben Dias, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Trincao, Samu Costa și alți jucători au intrat în ocean, dar au fost îndemnați rapid să iasă din apă.

Tot mai multe forțe de ordine au sosit la fața locului, iar selecționerul Roberto Martinez a mers personal în acea zonă pentru a afla ce se întâmplă.

Antrenamentul Portugaliei, înaintea căruia trebuia să aibă loc și o conferință de presă, a fost suspendat din cauza condițiilor meteorologice.

În timpul furtunii, delegația lusitană s-a refugiat în autocar și, în cele din urmă, a decis să se întoarcă la hotel.

Primul meci al Portugaliei la CM 2026 se va disputa miercuri, împotriva RD Congo. Vor urma partidele cu Uzbekistan (23 iunie) și Columbia (28 iunie).

Lotul Portugaliei pentru Campionatul Mondial:

Portari - Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi)

- Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi) Fundași - Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica);

- Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica); Mijlocași - Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);

- Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City); Atacanți - Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

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