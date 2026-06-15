Ruben Amorim revine Acord cu una dintre cele mai mari echipe din Europa!  Pe câți ani se întinde înțelegerea

Ruben Amorim (41 de ani) ar urma să fie noul antrenor al celor de la AC Milan, formație care a rămas fără tehnician după un sezon dezastruos în Serie A.

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Portughezul Amorim este liber de contract, după ce a fost demis de Manchester United în luna ianuarie a acestui an, ca urmare a mai multor conflicte pe care le-a avut cu conducerea clubului.

Ruben Amorim, noul antrenor al lui AC Milan

Luni, jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că Ruben Amorim ar fi ajuns la un acord verbal cu AC Milan, valabil până în 2028, cu opțiune de prelungire a contractului pentru încă un sezon.

Antrenorul ar fi acceptat deja toate condițiile, iar tot ce mai lipsește este anunțul oficial al clubului din Milano.

Astfel, Ruben Amorim revine pe banca tehnică a unei echipe după o pauză de 6 luni. A antrenat-o pe Manchester United în perioada noiembrie 2024 - ianuarie 2026.

După demiterea portughezului, clubul de pe Old Trafford l-a numit pe Michael Carrick noul antrenor al echipei. Inițial, acesta a venit ca interimar, dar a semnat ulterior un contract valabil până în 2028.

AC Milan a avut un sezon dezastruos în Serie A, după ce a ratat clasarea pe un loc de Liga Campionilor. Va fi al doilea an consecutiv în care echipa nu va participa în cea mai importantă competiție europeană intercluburi.

Rossonerii au pierdut, scor 1-2, în ultima etapă din Serie A, în fața lui Cagliari, și au încheiat sezonul pe locul 5 (la un punct în spatele lui Como, care va merge în Liga Campionilor) și vor juca în Europa League.

În urma acestei contraperformanțe, antrenorul Massimiliano Allegri a fost demis de AC Milan, după numai un sezon.

Cine este Ruben Amorim

Ruben Amorim și-a început cariera de antrenor la formația portugheză Casa Pia, pe care a pregătit-o timp de jumătate de an (iulie 2018 - ianuarie 2019).

La câteva luni după despărțirea de Casa Pia, Amorim a fost numit antrenorul echipei a doua a celor de la Braga, iar la finalul anului 2019 a preluat prima formația.

După doar câteva luni s-a despărțit și de Braga și a semnat cu Sporting Lisabona, acolo unde a petrecut 4 sezoane, reușind să câștige 5 trofee (2 campionate, o Supercupă și 2 Cupe ale Ligii).

A urmat apoi experiența pe banca lui Manchester United, unde a înregistrat 25 de victorii, 23 de înfrângeri și 15 egaluri.

În cariera de jucător, Ruben Amorim a jucat pentru Belenenses, Benfica, Braga și Al-Wakrah.

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