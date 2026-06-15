Ruben Amorim revine Acord cu una dintre cele mai mari echipe din Europa!  Pe câți ani se întinde înțelegerea
Foto: Imago
Campionate

Ruben Amorim revine Acord cu una dintre cele mai mari echipe din Europa! Pe câți ani se întinde înțelegerea

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 15:38
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 15:38
  • Ruben Amorim (41 de ani) ar urma să fie noul antrenor al celor de la AC Milan, formație care a rămas fără tehnician după un sezon dezastruos în Serie A.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Portughezul Amorim este liber de contract, după ce a fost demis de Manchester United în luna ianuarie a acestui an, ca urmare a mai multor conflicte pe care le-a avut cu conducerea clubului.

Rapid nu se oprește Un nou transfer anunțat luni! A semnat cu echipa lui Daniel Pancu » Detalii despre contract
Citește și
Rapid nu se oprește Un nou transfer anunțat luni! A semnat cu echipa lui Daniel Pancu » Detalii despre contract
Citește mai mult
Rapid nu se oprește Un nou transfer anunțat luni! A semnat cu echipa lui Daniel Pancu » Detalii despre contract

Ruben Amorim, noul antrenor al lui AC Milan

Luni, jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că Ruben Amorim ar fi ajuns la un acord verbal cu AC Milan, valabil până în 2028, cu opțiune de prelungire a contractului pentru încă un sezon.

Antrenorul ar fi acceptat deja toate condițiile, iar tot ce mai lipsește este anunțul oficial al clubului din Milano.

Astfel, Ruben Amorim revine pe banca tehnică a unei echipe după o pauză de 6 luni. A antrenat-o pe Manchester United în perioada noiembrie 2024 - ianuarie 2026.

După demiterea portughezului, clubul de pe Old Trafford l-a numit pe Michael Carrick noul antrenor al echipei. Inițial, acesta a venit ca interimar, dar a semnat ulterior un contract valabil până în 2028.

AC Milan a avut un sezon dezastruos în Serie A, după ce a ratat clasarea pe un loc de Liga Campionilor. Va fi al doilea an consecutiv în care echipa nu va participa în cea mai importantă competiție europeană intercluburi.

Rossonerii au pierdut, scor 1-2, în ultima etapă din Serie A, în fața lui Cagliari, și au încheiat sezonul pe locul 5 (la un punct în spatele lui Como, care va merge în Liga Campionilor) și vor juca în Europa League.

În urma acestei contraperformanțe, antrenorul Massimiliano Allegri a fost demis de AC Milan, după numai un sezon.

Cine este Ruben Amorim

Ruben Amorim și-a început cariera de antrenor la formația portugheză Casa Pia, pe care a pregătit-o timp de jumătate de an (iulie 2018 - ianuarie 2019).

La câteva luni după despărțirea de Casa Pia, Amorim a fost numit antrenorul echipei a doua a celor de la Braga, iar la finalul anului 2019 a preluat prima formația.

După doar câteva luni s-a despărțit și de Braga și a semnat cu Sporting Lisabona, acolo unde a petrecut 4 sezoane, reușind să câștige 5 trofee (2 campionate, o Supercupă și 2 Cupe ale Ligii).

A urmat apoi experiența pe banca lui Manchester United, unde a înregistrat 25 de victorii, 23 de înfrângeri și 15 egaluri.

  • În cariera de jucător, Ruben Amorim a jucat pentru Belenenses, Benfica, Braga și Al-Wakrah.

Citește și

Adrenalină transformată în tragedie VIDEO: O tânără de 21 de ani a murit după o greșeală incredibilă a instructorilor! Cădere mortală de la 40 de metri
Alte sporturi
15:12
Adrenalină transformată în tragedie VIDEO: O tânără de 21 de ani a murit după o greșeală incredibilă a instructorilor! Cădere mortală de la 40 de metri
Citește mai mult
Adrenalină transformată în tragedie VIDEO: O tânără de 21 de ani a murit după o greșeală incredibilă a instructorilor! Cădere mortală de la 40 de metri
„Am crezut că e o farsă” Povestea de viață a primului marcator la un CM din istoria naționalei Curacao. L-a învins pe marele Neuer!
Campionatul Mondial
14:20
„Am crezut că e o farsă” Povestea de viață a primului marcator la un CM din istoria naționalei Curacao. L-a învins pe marele Neuer!
Citește mai mult
„Am crezut că e o farsă” Povestea de viață a primului marcator la un CM din istoria naționalei Curacao. L-a învins pe marele Neuer!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Șah” la PNL, odată cu excluderea „propriului premier”, și o explicație pentru ultimatimul dat lui Veștea. Reacții după decizia liberalilor, ce face PSD
„Șah” la PNL, odată cu excluderea „propriului premier”, și o explicație pentru ultimatimul dat lui Veștea. Reacții după decizia liberalilor, ce face PSD
„Șah” la PNL, odată cu excluderea „propriului premier”, și o explicație pentru ultimatimul dat lui Veștea. Reacții după decizia liberalilor, ce face PSD
antrenor serie a ac milan Ruben Amorim
Știrile zilei din sport
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
Campionatul Mondial
15.06
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
Citește mai mult
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Superliga
15.06
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Citește mai mult
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Superliga
15.06
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Citește mai mult
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro!  Cum arată noua siglă pe echipamente 
Superliga
15.06
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro! Cum arată noua siglă pe echipamente
Citește mai mult
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro!  Cum arată noua siglă pe echipamente 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:03
Cel care ne-a apărat. El, supremul Cornel Penu, interviu-eveniment pentru GOLAZO.ro, în ziua în care a împlinit 80 de ani
Cel care ne-a apărat. El, supremul Cornel Penu, interviu-eveniment pentru GOLAZO.ro, în ziua în care a împlinit 80 de ani
09:35
Theodor Jumătate Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Theodor Jumătate Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat 
09:00
„Prefer 5-4 decât 1-0” Antonio Folha, noul antrenor al CFR Cluj, se prezintă ca adept al fotbalului-spectacol » Obiectivul asumat
„Prefer 5-4 decât 1-0” Antonio Folha, noul antrenor al CFR Cluj, se prezintă ca adept al fotbalului-spectacol »  Obiectivul asumat
07:27
Încă o mare surpriză Arabia Saudită, rezultat mare cu Uruguay! Iran a remizat cu Noua Zeelandă
Încă o mare surpriză Arabia Saudită, rezultat mare cu Uruguay! Iran a remizat cu Noua Zeelandă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Top stiri
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Campionatul Mondial
07:31
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Citește mai mult
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Campionatul Mondial
15.06
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Citește mai mult
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Superliga
15.06
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Citește mai mult
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"
B365
15.06
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"
Citește mai mult
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"

Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
16.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share