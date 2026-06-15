Plecări în masă de la Rapid Continuă despărțirile de jucători care nu au confirmat: încă două „victime”. Nici staff-ul nu scapă +23 foto
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Superliga

Plecări în masă de la Rapid Continuă despărțirile de jucători care nu au confirmat: încă două „victime”. Nici staff-ul nu scapă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 16:23
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 16:23
  • Continuă plecările de la Rapid. Luni, clubul giuleștean a anunțat că s-a despărțit de jucătorii Elvir Koljic (30 de ani) și Diogo Mendes (28 de ani).
  • Rapid a anunțat și încetarea colaborării cu doi membri ai staff-ului tehnic.
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Echipa antrenată de Daniel Pancu se pregătește intens pentru sezonul viitor, pentru a putea reuși să obțină calificarea în cupele europene.

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Rapid s-a despărțit de Elvir Koljic și de Diogo Mendes

După plecările lui Leo Bolgado și Daniel Paraschiv, jucători care au fost împrumutați în sezonul recent încheiat, Rapid continuă să se despartă de alți fotbaliști care nu au confirmat în Giulești.

Elvir Koljic, atacant transferat de Rapid în februarie 2025 de la U Craiova, nu va mai continua la echipă, după ce contractul său a ajuns la final.

În tricoul alb-vișiniilor, vârful bosniac a jucat 45 de meciuri, a marcat 7 goluri și a oferit 3 pase decisive.

„Mulțumim, Elvir Koljić!

La final de contract, îi mulțumim atacantului care a îmbrăcat tricoul clubului nostru de 45 de ori și a marcat 7 goluri pentru Rapid. Profesionalismul și dedicarea ta au făcut parte din drumul nostru.

Mult succes în continuare, Elvir!”, a transmis Rapid, pe Facebook.

Rapid s-a despărțit și de Diogo Mendes, mijlocaș originar din Capul Verde care a jucat doar 133 de minute pentru echipă în două sezoane.

Acesta s-a accidentat grav imediat după sosirea în Giulești și nu a mai jucat din august 2024.

„Final de contract pentru Diogo Mendes!

Perioada petrecută de mijlocaș la clubul nostru a fost una puternic marcată de accidentări, care i-au limitat prezența pe teren.

Mult succes în următoarele provocări!”, a mai transmis Rapid.

Clubul a anunțat și că antrenorul de portari Dumitru Hotoboc și preparatorul fizic Roberto Berruero nu vor mai continua la echipă.

„Clubul le mulțumește ambilor pentru munca depusă, pentru profesionalismul și dedicarea de care au dat dovadă pe întreaga durată a activității desfășurate ca parte a staff-ului sportiv.

Le urăm mult succes în parcursul profesional viitor!”, a scris Rapid pe site-ul oficial.

La capitolul sosiri, Rapid a oficializat, luni, transferurile lui Vladan Bubanja (27 de ani) și Mohammed Kamara (28 de ani).

Programul complet al presezonului pentru Rapid

  • 15 iunie – Reunirea lotului, vizita medicală și primul antrenament;
  • 25 iunie – Aniversarea a 103 ani de la înființarea clubului;
  • 29 iunie – Plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria);
  • 10 iulie – Revenirea în România după încheierea stagiului de pregătire.
Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

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