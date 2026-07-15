„Visit Rwanda” aprinde Premier League Aston Villa, criticată dur după ce a semnat un contract de 20 de milioane de lire pe an
Contractul cu Consiliul de Dezvoltare al Rwandei i-a aruncat în aer pe activiștii pentru drepturile omului / IMAGO colaj
Campionate

„Visit Rwanda” aprinde Premier League Aston Villa, criticată dur după ce a semnat un contract de 20 de milioane de lire pe an

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 14:37
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 14:37
  • Amnesty International acuză clubul englez că ajută Rwanda să își îmbunătățească imaginea, în timp ce țara este criticată pentru situația drepturilor omului.
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Aston Villa a semnat cel mai valoros contract de sponsorizare din istoria clubului, un parteneriat cu Consiliul de Dezvoltare al Rwandei.

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Acesta a devenit noul sponsor principal de pe pieptul echipamentelor, înlocuind fostul partener, compania de pariuri Betano. Începând cu sezonul 2026-2027, cluburile din Premier League nu mai au voie să aibă companii de pariuri sau cazinouri ca sponsor principal pe fața tricoului de joc.

Contractul are o valoare ce poate atinge 20 de milioane de lire sterline (aproximativ 26 de milioane de dolari) anual, incluzând bonusuri de performanță.

Noul parteneriat nu vizează doar expunerea logo-ului pe tricourile echipelor masculine, feminine și de academie, ci și promovarea Rwandei ca destinație turistică și de business, clubul urmând să colaboreze pe diverse inițiative de coaching și dezvoltare profesională.

Val de critici din partea activiștilor

Entuziasmul englezilor a fost temperat de valul de critici venit din partea activiștilor pentru drepturile omului, care acuză țara africană de „sportswashing”, adică o investiție masivă în sport pentru îmbunătățirea reputației și pentru a muta atenția publicului de la problemele adevărate.

Felix Jakens, șeful campaniilor Amnesty UK, a declarat că Aston Villa ar trebui să fie conștientă de faptul că Rwanda încearcă să folosească clubul pentru relații publice pozitive, subliniind: „Sportswashing-ul Rwandei trebuie expus, iar Aston Villa și Premier League ar trebui să își joace rolul în această privință”.

De ce e acuzată Rwanda

Organizațiile pentru drepturile omului susțin că în Rwanda există un spațiu foarte restrâns pentru opoziție. Printre acuzații se numără: arestarea unor opozanți politici, intimidarea criticilor regimului, condamnări considerate motivate politic.

Libertatea presei e și ea îngrădită. Jurnaliști independenți au fost amenințați sau arestați, astfel încât presa a ajuns să practice adesea autocenzura. Iar criticile la adresa autorităților sunt rare.

Rwanda e acuzată și de implicarea în conflictul din estul Republicii Democrate Congo. Mai multe rapoarte ale experților ONU susțin că Rwanda sprijină gruparea rebelă M23, furnizează arme și sprijin militar, ba chiar are trupe care operează pe teritoriul Republicii Democrate Congo. Conflictul de acolo a provocat sute de mii de persoane strămutate și o gravă criză umanitară.

Decizia i-a împărțit și pe fani

Și fanii lui Aston Villa sunt împărțiți. O parte consideră că suma obținută este esențială pentru ca echipa să rămână competitivă la cel mai înalt nivel și să respecte regulile financiare din Premier League.

Alții spun însă că imaginea clubului ar putea avea de suferit și că asocierea cu un sponsor atât de controversat nu merită avantajul financiar.

„Visit Rwanda” a stârnit și alte controverse

Aceasta nu este prima dată când inițiativa „Visit Rwanda” atrage controverse. Un parteneriat similar cu Arsenal, derulat timp de opt ani și încheiat recent, a fost, de asemenea, ținta protestelor fanilor.

Brandul este prezent și în colaborări cu Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Los Angeles Clippers și Los Angeles Rams.

Cazul Aston Villa readuce în prim-plan o întrebare tot mai des întâlnită în sportul modern: unde se termină un parteneriat comercial și unde începe responsabilitatea morală a unui club?

Pe măsură ce sumele din sponsorizări cresc, echipele importante sunt puse tot mai des în situația de a alege între beneficii financiare și impactul asupra propriei imagini.

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