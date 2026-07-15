Panică în Spania FOTO. Cum a fost surprins Lamine Yamal după meciul cu Franța

Franța - Spania 0-2. Lamine Yamal (19 ani) a fost surprins șchiopătând, după fluierul final al primei semifinale de la CM 2026.

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Înainte de startul Campionatului Mondial, starul Barcelonei și al Spaniei s-a confruntat cu o accidentare la bicepsul femural al piciorului stâng, însă a fost recuperat la timp pentru primul meci al turneului final.

Lamine Yamal, surprins șchiopătând după Franța - Spania 0-2

Într-un videoclip publicat de publicația spaniolă as.com, Yamal a fost surprins urcând în tribune, la familia sa. Însă starul spaniol părea vizibil afectat de dureri după meciul cu Franța.

Mersul său greoi a ridicat semne de întrebare în cadrul echipei, în condițiile în care marea finală este programată peste doar 4 zile.

„Din câte știu eu, nu are nimic, iar Pedro Porro suferă de o suprasolicitare, care va trebui evaluată”, a declarat Luis de la Fuente în zona mixtă, potrivit sursei citate.

Yamal a fost unul dintre cei mai faultați jucători ai Spaniei în duelul cu Franța, însă „centralul” Ivan Barton a sancționat un singur contact.

S-a întâmplat în minutul 20, când starul Barcelonei a profitat de neatenția lui Digne, care a șutat direct în piciorul ibericului.

Arbitrul din El Salvador a dictat penalty pentru Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri, fără să-i lase vreo șansă lui Mike Maignan.

Rodri: „Ne confruntăm de trei meciuri cu această situație”

Mijlocașul Spaniei și al lui Manchester City a scos și el în evidență tratamentul dur de care Yamal are parte din partea adversarilor.

„Este evident că ne confruntăm de trei meciuri cu această situație legată de numărul mare de faulturi.

Înțeleg că unele dintre ele poate nu sunt chiar faulturi, dar vorbim despre 10 sau 15 faze în care puștiul e doborât la pământ, este oprit printr-un contact și trebuie să se fluiere, pentru că, altfel, fundașii vor continua să facă același lucru. Permisivitatea a fost destul de evidentă astăzi (n.r. - marți)”, a declarat Rodri după meciul cu Franța.

Spania se pregătește de marea finală a CM 2026, programată duminică, 19 iulie, cu începere de la ora 22:00.

Adversara campioanei Europei va fi stabilită în această seară, după cea de-a doua semifinală dintre Anglia și Argentina.

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