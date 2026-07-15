Franța - Spania 0-2. Kylian Mbappe (27 de ani) a avut un discurs dur după ce naționala sa a ratat calificarea în finala CM 2026.

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Căpitanul Franței a recunoscut că „Les Bleus” au fost prea dezorganizați și au făcut prea multe greșeli pentru a spera la calificarea în a treia finală mondială consecutivă.

Franța - Spania 0-2 . Kylian Mbappe: „Din punct de vedere tehnic, am fost prea neglijenți”

„Eram trei contra doi la mijlocul terenului, iar împotriva Spaniei asta e dificil. Fabian (n.r. - Ruiz) și Rodri au avut prea mult timp să construiască.

Ne-a lipsit comunicarea atunci când am făcut presing. Cred că ar fi trebuit să îi marcăm om la om și să îi obligăm să alerge împreună cu noi.

Nu am jucat așa cum ne-am dorit, nici din punct de vedere tehnic, nici tactic. Am fost prea neglijenți .

Când nu faci ceea ce trebuie într-o semifinală de Cupă Mondială, nu ai cum să câștigi. În calitate de căpitan, îmi asum întreaga responsabilitate și nu am nicio problemă cu asta.

Ne-am dorit să ajungem în finală. Nu am reușit”, a declarat Mbappe, citat de reuters.com.

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Franța nu mai pierduse în semifinalele Mondialului din 1986

Până la meciul cu Spania, Franța nu mai fusese eliminată în semifinalele unui Campionat Mondial din 1986, când a fost învinsă 2-0 de Germania.

De atunci, „cocoșii galici” au mai ajuns de patru ori în „careul de ași”, de fiecare dată reușind să obțină calificarea în marea finală.

1998 - au câștigat trofeul

2006 - învinși de Italia (1-1, 3-5 d.pen)

2018 - au câștigat trofeul

2022 - învinși de Argentina (3-3, 2-4 d.pen)

După înfrângerea cu Spania, Franța va juca finala mică împotriva învinsei din cea de-a doua semifinală, Anglia - Argentina.

Meciul pentru locul 3 se va desfășura la Miami, pe 19 iulie, cu începere de la ora 00:00.

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