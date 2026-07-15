„O lecție pentru lume” Cum a reacționat presa internațională după calificarea Spaniei în finala CM 2026 +7 foto
Spania. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Campionatul Mondial

„O lecție pentru lume” Cum a reacționat presa internațională după calificarea Spaniei în finala CM 2026

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 01:11
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 01:11
  • Presa din Spania a sărbătorit calificarea naționalei lui Luis de la Fuente în finala Campionatului Mondial 2026, după victoria cu Franța, scor 2-0.
  • De partea cealaltă, în ziarele franceze tonul a fost complet diferit.
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Spania s-a impus în semifinala de la Dallas prin golurile marcate de Mikel Oyarzabal, din penalty, în minutul 22, și Pedro Porro, în minutul 58. Naționala iberică va juca astfel a doua finală mondială din istorie, după cea câștigată în 2010.

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Cum a reacționat presa internațională după calificarea Spaniei

Presa spaniolă a savurat din plin calificarea pentru a doua oară în istorie în finala Mondialului. AS a titrat: „O lecție pentru lume”.

Reacția celor de la AS: „O lecție pentru lume”
Reacția celor de la AS: „O lecție pentru lume”

Galerie foto (7 imagini)

Reacția celor de la AS: „O lecție pentru lume” Reacția celor de la Cadena SER: „Așa s-a auzit la Carrusel (emisiunea sportivă) calificarea istorică a Spaniei în finala Mondialului: «Au meritat-o și nu vrem să ne oprim aici»” Reacția celor de la El Pais: „Spania se califică în finala Mondialului după 16 ani, în urma unei victorii strălucitoare în fața Franței” Reacția celor de la Le Parisien: „Un atac în pană și un Lucas Digne depășit” Reacția celor de la L'Equipe: „Naționala Franței, surclasată de Spania și eliminată în semifinalele Cupei Mondiale”
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Marca a descris calificarea drept un „spectacol de neuitat al Spaniei”. Publicația i-a evidențiat pe marcatorii Oyarzabal și Pedro Porro, dar și pe Rodri, numit „colosal”.

The Guardian a insistat asupra diferenței dintre cele două echipe. Publicația britanică a notat: „Spania ajunge în finala Cupei Mondiale după ce Oyarzabal și Porro au răpus o națională a Franței dezamăgitoare”.

Reacția celor de la The Guardian: „Spania ajunge în finala Cupei Mondiale după ce Oyarzabal și Porro au răpus o națională a Franței dezamăgitoare”
Reacția celor de la The Guardian: „Spania ajunge în finala Cupei Mondiale după ce Oyarzabal și Porro au răpus o națională a Franței dezamăgitoare”

Galerie foto (7 imagini)

Reacția celor de la AS: „O lecție pentru lume” Reacția celor de la Cadena SER: „Așa s-a auzit la Carrusel (emisiunea sportivă) calificarea istorică a Spaniei în finala Mondialului: «Au meritat-o și nu vrem să ne oprim aici»” Reacția celor de la El Pais: „Spania se califică în finala Mondialului după 16 ani, în urma unei victorii strălucitoare în fața Franței” Reacția celor de la Le Parisien: „Un atac în pană și un Lucas Digne depășit” Reacția celor de la L'Equipe: „Naționala Franței, surclasată de Spania și eliminată în semifinalele Cupei Mondiale”
+7 Foto
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Francezii de la L'Equipe nu și-au menajat favoriții: „Naționala Franței, surclasată de Spania și eliminată în semifinalele Cupei Mondiale”.

Reacția celor de la L'Equipe: „Naționala Franței, surclasată de Spania și eliminată în semifinalele Cupei Mondiale”
Reacția celor de la L'Equipe: „Naționala Franței, surclasată de Spania și eliminată în semifinalele Cupei Mondiale”

Galerie foto (7 imagini)

Reacția celor de la AS: „O lecție pentru lume” Reacția celor de la Cadena SER: „Așa s-a auzit la Carrusel (emisiunea sportivă) calificarea istorică a Spaniei în finala Mondialului: «Au meritat-o și nu vrem să ne oprim aici»” Reacția celor de la El Pais: „Spania se califică în finala Mondialului după 16 ani, în urma unei victorii strălucitoare în fața Franței” Reacția celor de la Le Parisien: „Un atac în pană și un Lucas Digne depășit” Reacția celor de la L'Equipe: „Naționala Franței, surclasată de Spania și eliminată în semifinalele Cupei Mondiale”
+7 Foto
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