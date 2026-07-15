„O lecție pentru lume” Cum a reacționat presa internațională după calificarea Spaniei în finala CM 2026

Presa din Spania a sărbătorit calificarea naționalei lui Luis de la Fuente în finala Campionatului Mondial 2026, după victoria cu Franța, scor 2-0.

De partea cealaltă, în ziarele franceze tonul a fost complet diferit.

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Spania s-a impus în semifinala de la Dallas prin golurile marcate de Mikel Oyarzabal, din penalty, în minutul 22, și Pedro Porro, în minutul 58. Naționala iberică va juca astfel a doua finală mondială din istorie, după cea câștigată în 2010.

Cum a reacționat presa internațională după calificarea Spaniei

Presa spaniolă a savurat din plin calificarea pentru a doua oară în istorie în finala Mondialului. AS a titrat: „O lecție pentru lume”.

Marca a descris calificarea drept un „spectacol de neuitat al Spaniei”. Publicația i-a evidențiat pe marcatorii Oyarzabal și Pedro Porro, dar și pe Rodri, numit „colosal”.

The Guardian a insistat asupra diferenței dintre cele două echipe. Publicația britanică a notat: „Spania ajunge în finala Cupei Mondiale după ce Oyarzabal și Porro au răpus o națională a Franței dezamăgitoare”.

Francezii de la L'Equipe nu și-au menajat favoriții: „Naționala Franței, surclasată de Spania și eliminată în semifinalele Cupei Mondiale”.

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