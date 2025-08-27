Premiera mondială: Noul T-Roc debutează mai inovator și rafinat ca niciodată
Publicitate

Premiera mondială: Noul T-Roc debutează mai inovator și rafinat ca niciodată

alt-text Publicat: 27.08.2025, ora 16:41
alt-text Actualizat: 27.08.2025, ora 16:50
  • Cu noul T-Roc, Volkswagen prezintă un succesor modern al modelului consacrat, vândut în peste două milioane de exemplare la nivel mondial
  • Noua generație impresionează prin designul puternic, sistemele de propulsie inovatoare și calitatea înaltă
  • Noul T-Roc oferă o gamă largă de sisteme de asistență și tehnologii din clase superioare de autovehicule
  • Structura gamei de vehicule este mai clară și mai orientată către client

Dezvoltată complet de la zero, a doua generație a celui mai bine vândut model se mândrește cu un design expresiv și sisteme de propulsie inovatoare. Interiorul de înaltă calitate are un cockpit nou proiectat, un ecran Infotainment de până la 33 de centimetri și iluminare ambientală care creează o atmosferă de lounge. În plus, T-Roc oferă mai mult spațiu în interior și în compartimentul pentru bagaje. Noile sisteme de asistență și tehnologii din clasele superioare de autovehicule completează modelul. Exemplele includ Travel Assist și Selector al experientei de condus la volan.

În România, lansarea pe piață este programată pentru luna noiembrie. Prețurile recomandate se situeaza la 28.740 Euro TVA inclus pentru modelul 1,5 eTSI cu 85 kW/115 CP1 DSG.

A doua generație cu un design nou. Progresul semnificativ al modelului în ceea ce privește dezvoltarea poate fi observat la prima vedere în designul său puternic cu linii clare și minimaliste. Acesta păstrează ADN-ul caracteristic al modelului T-Roc, cu partea din spate în stil coupé și profită la maximum de avantajele oferite de lungimea totală cu 12 cm mai mare în comparație cu modelul precedent. Proporțiile mai mari sunt cele care fac posibil designul dinamic.

Designul iluminatului joacă, de asemenea, un rol semnificativ în noua interpretare a modelului T-Roc. Noile faruri cu leduri din față sunt standard. Farurile IQ.LIGHT LED matrix sunt disponibile opțional și sunt conectate la logoul Volkswagen iluminat în alb printr-o bandă îngustă de lumină. Partea din spate a modelului T-Roc are, de asemenea, o bară transversală LED continuă cu logoul Volkswagen iluminat în roșu (în funcție de echipament).

Interior de înaltă calitate și caracteristici de top în clasa sa. Interiorul a fost îmbunătățit semnificativ și impresionează prin calitatea sa premium, suprafețele moi și tehnologiile inovatoare. De exemplu, planșa de bord este tapițată cu un material nou dezvoltat, care creează o atmosferă de lounge împreună cu iluminarea ambientală. Noul T-Roc adoptă numeroase caracteristici de la modelele mai mari Tiguan și Tayron, cum ar fi cea mai recentă etapă evolutivă a controlului experienței la volan, care poate fi utilizată, printre altele, pentru a selecta profilurile de deplasare și pentru a controla volumul. O caracteristică nouă la T-Roc și la clasa sa este și afișajul head-up opțional pe parbriz, care proiectează informații importante, cum ar fi viteza sau pictogramele de navigație, direct pe parbrizul din fața șoferului.

Premiera mondială: Noul T-Roc debutează mai inovator și rafinat ca niciodată Premiera mondială: Noul T-Roc debutează mai inovator și rafinat ca niciodată

Mai mult spațiu pentru până la cinci persoane. Noul T-Roc oferă spațiul perfect pentru drumuri lungi și confortul ideal pentru întreaga familie

Chiar dacă în față sunt așezate persoane cu o înălțime de peste 1,85 m, pasagerii de statură similară pot sta confortabil în spate, datorită celor 12 cm suplimentari adăugați la lungimea noului model T-Roc. În plus, un scaun ergoActive reglabil electric pe 14 direcții, cu funcție de masaj, va fi disponibil pentru prima dată în versiunea Style a modelului T-Roc. Volumul portbagajului crește cu 30 de litri, până la 475 de litri, când este încărcat până la înălțimea spătarului banchetei din spate.

Transfer de tehnologie datorită MQB evo. După actualele modele Tiguan (lansat în 2024) și Tayron (lansat în 2025), noul T-Roc este al treilea SUV de la Volkswagen bazat pe cea mai recentă etapă evolutivă a platformei modulare transversale, MQB evo – și beneficiază astfel de dezvoltările hardware și software ale aceastei platforme. Acestea includ o nouă etapă de dezvoltare a Travel Assist3. Nu numai că asistă la schimbarea automată a benzii de circulație, dar poate reacționa cu și mai multă anticipație la limitele de viteză sau la ridicarea limitelor de viteză3. Pentru prima dată, noul T-Roc are la bord și sisteme precum Park Assist Pro1. Acest sistem utilizează funcția de memorie pentru a asigura parcarea antrenată și, astfel, complet automată pe distanțe de până la 50 de metri și permite utilizarea unui smartphone pentru a conduce autovehiculul în și din locurile de parcare3. Sistemul de avertizare acustic la ieșire este, de asemenea, disponibil ca opțiune și poate avertiza ocupanții înainte de deschiderea ușilor3 că se apropie mașini sau biciclete din spate.

Mild hybrid ca standard. Noul T-Roc va fi disponibil exclusiv cu motoare pe benzină turbo-hibride inovatoare pe piața europeană

Pentru lansare, sunt disponibile două propulsoare mild hybrid de 48 V (1,5 eTSI) cu 85 kW (116 CP)2 și 110 kW (150 CP)2. Acestea vor fi urmate de două sisteme de propulsie complet hibride, dezvoltate în întregime de la zero. Acestea au întotdeauna tracțiune față. La fel ca modelul precedent, noul T-Roc va fi disponibil ulterior și cu tracțiune integrală 4MOTION – în combinație cu motorul TSI de 2,0 litri, care va fi oferit și ca mild hybrid (mHEV). Un model T-Roc R va fi disponibil în viitor și ca varianta cea mai puternică. Toate modelele mild hybrid de 1,5 și 2,0 litri sunt echipate cu o cutie de viteze cu 7 trepte și ambreiaj dublu.

Nouă gamă de versiuni. Matricea de echipare pentru noul T-Roc va fi acum mai clar structurată și orientată către client. Pentru a simplifica cât mai mult configurația, Volkswagen a combinat caracteristicile și pachetele individuale standard și speciale cu cele patru versiuni de echipamente. Pachetele sunt adaptate cu precizie preferințelor clienților, rezultând o gamă simplificată de dotări standard și speciale la prețuri atractive. În plus, gama de pachete a fost redusă cu 50%. Linia de produse este alcătuită din versiunea Base (accent pe buget și funcționalitate), primul pachet de extindere este Life (accent pe funcționalitate și confort), precum și cele două versiuni de top Style (accent pe design și tehnologie) și R-Line (accent pe sportivitate).

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
În timp ce Sorin Grindeanu repetă de câteva luni că PSD vrea obligatoriu „tăierea privilegiilor şi sinecurilor”, fostul său șef de cabinet a ajuns să câștige peste 10.000 euro pe lună din 5 locuri: „Ca orice gospodar”
publicitate
Știrile zilei din sport
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Superliga
12:12
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Citește mai mult
Cum a ratat Louis Munteanu Ligue 1 Rennes cumpără un atacant cu puțin mai mult decât a refuzat CFR Cluj pentru atacant
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Ciclism
12:11
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Citește mai mult
Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Tenis
11:29
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Citește mai mult
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Liga Campionilor
11:11
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Citește mai mult
Umilință în Liga Campionilor Rangers a pierdut la un scor istoric returul cu Club Brugge. Era 5-0 la pauză!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:00
LIVE ACUM e tragerea la sorți a Ligii Campionilor » Real Madrid, dueluri-șoc cu City și Liverpool + program accesibil pentru Chivu
LIVE ACUM e tragerea la sorți a Ligii Campionilor » Real Madrid, dueluri-șoc cu City și Liverpool + program accesibil pentru Chivu
19:08
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar
Coubiș îi ține în suspans AC Milan a refuzat o ofertă pentru fundașul dorit de Dinamo + Nicolescu, contrazis de impresar
19:39
Box cu un coechipier Fostul jucător de la Arsenal era în comă în urmă cu un an: „Poate voi fi făcut KO, dar nu cred că voi muri”
Box cu un coechipier Fostul jucător de la Arsenal era în comă în urmă cu un an: „Poate voi fi făcut KO, dar nu cred că voi muri”
17:22
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
Războiul nostru e cu Ungaria, Serbia, Croația Miza mare a acestei ediții  în Europa e să depășim aceste țări. Care sunt calculele și ce am obține
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
Top stiri din sport
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Tenis
10:55
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Campionate
10:18
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Citește mai mult
Trendul Dan Șucu acaparează fotbalul Organizațiile multiclub domină Premier League și cresc în Top 5 Europa » Problema UEFA. Ce riscă românul
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Campionate
09:37
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Citește mai mult
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format
Liga Campionilor
00:30
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format
Citește mai mult
Încă un an fără România! Azi e tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Toate detaliile despre urne, program și format

Echipe/Competiții

fcsb 89 CFR Cluj 65 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
28.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share