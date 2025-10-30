Programul etapei #17  Dueluri tari în Liga 1: când se joacă CFR Cluj - Rapid și FCSB - Petrolul

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei #17 din Liga 1.

Toate meciurile vor fi transmise liveTEXT și liveSCORE pe GOLAZO.ro, dar și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #17 din Liga 1 va fi deschisă vineri, 21 noiembrie, de meciul Csikszereda - Unirea Slobozia. În aceeași zi, FC Argeș va primi vizita celor de la Universitatea Craiova.

În drumul spre play-off, FCSB va întâlni, sâmbătă, pe Petrolul Ploiești, cu o zi înainte ca Daniel Pancu să întâlnească fosta lui echipă, în CFR Cluj - Rapid București.

Runda se va încheia cu deplasarea lui Dinamo pe terenul revelației acestui sezon, FC Botoșani.

Liga 1, programul etapei #17

Vineri, 21 noiembrie

Csikszereda - Unirea Slobozia, ora 17:30

FC Argeș - Universitatea Craiova, ora 20:30

Sâmbătă, 22 noiembrie

UTA Arad - Universitatea Cluj, ora 15:00

FCSB - Petrolul Ploiești, ora 20:30

Dumincă, 23 noiembrie

Oțelul Galați - Farul Constanța, ora 17:30

CFR Cluj - Rapid București, ora 20:30

Luni, 24 noiembrie

Metaloglobus - Hermannstadt, ora 17:30

FC Botoșani - Dinamo București, ora 20:30

Clasamentul din Liga 1 după 14 etape

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 14 31 2 Rapid 14 31 3 U Craiova 14 28 4 Dinamo 14 24 5 FC Argeș 14 24 6 Oțelul Galați 14 19 7 Farul 14 19 8 Unirea Slobozia 14 18 9 Universitatea Cluj 14 17 10 FCSB 14 16 11 UTA Arad 14 16 12 Petrolul 14 13 13 CFR Cluj 14 13 14 Csikszereda 14 13 15 Hermannstadt 14 10 16 Metaloglobus 14 7

VIDEO: cele mai noi imagini din sport