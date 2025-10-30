Programul etapei #17  Dueluri tari în Liga 1: când se joacă CFR Cluj - Rapid și FCSB - Petrolul

- Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei #17 din Liga 1.
- Toate meciurile vor fi transmise liveTEXT și liveSCORE pe GOLAZO.ro, dar și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa #17 din Liga 1 va fi deschisă vineri, 21 noiembrie, de meciul Csikszereda - Unirea Slobozia. În aceeași zi, FC Argeș va primi vizita celor de la Universitatea Craiova.
În drumul spre play-off, FCSB va întâlni, sâmbătă, pe Petrolul Ploiești, cu o zi înainte ca Daniel Pancu să întâlnească fosta lui echipă, în CFR Cluj - Rapid București.
Runda se va încheia cu deplasarea lui Dinamo pe terenul revelației acestui sezon, FC Botoșani.
Liga 1, programul etapei #17
Vineri, 21 noiembrie
- Csikszereda - Unirea Slobozia, ora 17:30
- FC Argeș - Universitatea Craiova, ora 20:30
Sâmbătă, 22 noiembrie
- UTA Arad - Universitatea Cluj, ora 15:00
- FCSB - Petrolul Ploiești, ora 20:30
Dumincă, 23 noiembrie
- Oțelul Galați - Farul Constanța, ora 17:30
- CFR Cluj - Rapid București, ora 20:30
Luni, 24 noiembrie
- Metaloglobus - Hermannstadt, ora 17:30
- FC Botoșani - Dinamo București, ora 20:30
Clasamentul din Liga 1 după 14 etape
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Botoșani
|14
|31
|2
|Rapid
|14
|31
|3
|U Craiova
|14
|28
|4
|Dinamo
|14
|24
|5
|FC Argeș
|14
|24
|6
|Oțelul Galați
|14
|19
|7
|Farul
|14
|19
|8
|Unirea Slobozia
|14
|18
|9
|Universitatea Cluj
|14
|17
|10
|FCSB
|14
|16
|11
|UTA Arad
|14
|16
|12
|Petrolul
|14
|13
|13
|CFR Cluj
|14
|13
|14
|Csikszereda
|14
|13
|15
|Hermannstadt
|14
|10
|16
|Metaloglobus
|14
|7