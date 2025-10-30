Programul etapei #17  Dueluri tari în Liga 1: când se joacă CFR Cluj - Rapid și FCSB - Petrolul
FCSB - Petrolul în etapa #17 FOTO: SportPictures
Programul etapei #17 Dueluri tari în Liga 1: când se joacă CFR Cluj - Rapid și FCSB - Petrolul

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 18:19
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 18:19
  • Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei #17 din Liga 1.
  • Toate meciurile vor fi transmise liveTEXT și liveSCORE pe GOLAZO.ro, dar și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #17 din Liga 1 va fi deschisă vineri, 21 noiembrie, de meciul Csikszereda - Unirea Slobozia. În aceeași zi, FC Argeș va primi vizita celor de la Universitatea Craiova.

În drumul spre play-off, FCSB va întâlni, sâmbătă, pe Petrolul Ploiești, cu o zi înainte ca Daniel Pancu să întâlnească fosta lui echipă, în CFR Cluj - Rapid București.

Runda se va încheia cu deplasarea lui Dinamo pe terenul revelației acestui sezon, FC Botoșani.

Liga 1, programul etapei #17

Vineri, 21 noiembrie

  • Csikszereda - Unirea Slobozia, ora 17:30
  • FC Argeș - Universitatea Craiova, ora 20:30

Sâmbătă, 22 noiembrie

  • UTA Arad - Universitatea Cluj, ora 15:00
  • FCSB - Petrolul Ploiești, ora 20:30

Dumincă, 23 noiembrie

  • Oțelul Galați - Farul Constanța, ora 17:30
  • CFR Cluj - Rapid București, ora 20:30

Luni, 24 noiembrie

  • Metaloglobus - Hermannstadt, ora 17:30
  • FC Botoșani - Dinamo București, ora 20:30

Clasamentul din Liga 1 după 14 etape

LocEchipaMeciuriPuncte
1Botoșani1431
2Rapid1431
3U Craiova1428
4Dinamo 1424
5FC Argeș1424
6Oțelul Galați1419
7Farul1419
8Unirea Slobozia1418
9Universitatea Cluj1417
10FCSB1416
11UTA Arad1416
12Petrolul1413
13CFR Cluj1413
14Csikszereda1413
15Hermannstadt1410
16Metaloglobus 147

program liga 1 rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb
