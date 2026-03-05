„Chivu e de neînțeles” Un fost jucător la AC Milan și Inter, dezamăgit de antrenorul român: „La ce se aștepta? La aplauze?!”
Campionate

„Chivu e de neînțeles” Un fost jucător la AC Milan și Inter, dezamăgit de antrenorul român: „La ce se aștepta? La aplauze?!”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 05.03.2026, ora 09:43
alt-text Actualizat: 05.03.2026, ora 09:48
  • Fulvio Collovati (68 de ani), fost fotbalist la AC Milan și Inter, se declară dezamăgit de ultimele declarații făcute de Cristi Chivu (45 de ani).
  • Înaintea derby-ului dintre AC Milan și Inter, Collovati a analizat cele două echipe.
  • Derby della Madonnina se joacă pe 8 martie, de la 21:45, în direct la Digi Sport 2 și Prima Sport 2 și poate fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Cristi Chivu s-a plâns de criticile venite după eliminarea din Champions League, în fața lui Bodo/Glimt: „nimic nu este niciodată suficient de bun și nu ni s-a acordat niciodată credit în ultimii cinci ani”.

Cine reușește să se bată cu Liga 1 Un club de fotbal din Europa face în 2026 audiențe TV cu care ține piept multor meciuri din campionatul României
Citește și
Cine reușește să se bată cu Liga 1 Un club de fotbal din Europa face în 2026 audiențe TV cu care ține piept multor meciuri din campionatul României
Citește mai mult
Cine reușește să se bată cu Liga 1 Un club de fotbal din Europa face în 2026 audiențe TV cu care ține piept multor meciuri din campionatul României

„Chivu e de neînțeles”

Collovati, în prezent, analist sportiv la RAI, nu crede că românul e îndreptățit să fie nemulțumit:

„Este de neînțeles. Nu mi-a plăcut stilul său de comunicare din ultimele săptămâni, pe când înainte îl apreciam.

Mai întâi, a fost l-a apărat energic pe Bastoni, care și-a recunoscut singur greșeala. Acum susține că echipa sa, Inter, nu primește recunoașterea cuvenită pentru anumite rezultate. Dar la ce se aștepta, la aplauze după ce a fost eliminată din Liga Campionilor de Bodo/Glimt? Haideți…”, a spus italianul pentru gazzetta.it.

167 de meciuri
a bifat Collovati la Inter

Totuși, Collovati crede că, în ciuda eliminării din Liga Campionilor, sezonul făcut de Inter sub comanda lui Chivu e unul „foarte pozitiv”.

Inter are scudetto ca și câștigat și e pe deplin meritat. Dacă aduci acasă un trofeu, ți-ai atins un obiectiv”.

Să renunți la cantonament înaintea unui derby este o strategie pe care nu o înțeleg și pe care nu o aprob. Mie îmi plăcea. Consideram că e un element necesar pentru a consolida grupul. De fapt, abia așteptam să fiu alături de colegii mei de echipă, chiar dacă asta însemna să mă cert cu soția mea Fulvio Collovati, ex-AC Milan și Inter

A lăsat AC Milan pentru a juca la Inter

Collovati, văzut drept unul dintre cei mai buni fundași ai anilor '70-'80, și-a început cariera la AC Milan, unde a jucat timp de 6 sezoane (1976-1982), pentru ca mai apoi să plece la Inter, unde evoluat timp de 4 ani (1982-1986).

199 de meciuri
a jucat Collovati pentru AC Milan

Întrebat dacă a regretat vreodată „trădarea”, fostul fundaș central a spus:

„Niciodată. Pentru mine, era esențial să joc în Serie A ca să nu pierd echipa națională. Nu uitați că petrecusem deja un an în Serie B, tocmai datorită legăturii mele cu AC Milan. Dar Bearzot (n.r. - fost selecționer al Italiei) fusese clar. Ori asta, ori îmi luam adio de la națională”.

50 de selecții
pentru Italia a bifat Collovati. A marcat 3 goluri

Pronosticul fostului apărător pentru Derby della Madonnina? „Nu sunt un oracol și nu vă pot spune cine va câștiga, dar mă aștept ca Inter să facă un joc ofensiv, iar Milan să fie precaută. Ca în meciul tur.

Dar, evident, rezultatul nu va fi același. Absența lui Lautaro este o problemă, dar Chivu are alte opțiuni. Și Milan poate lovi cu Pulisic”.

În anii '70 și '80, însă, jucai biliard sau cărți în cantonament. Astăzi, fotbaliștii se izolează cu căști și telefoane mobile. Totul e mai puțin umanizat în fotbalul modern. Poate e o evoluție normală a afacerii, dar am preferat relațiile pe care le aveam înainte. Glumele, tachinarea Fulvio Collovati, ex-AC Milan și Inter

Citește și

„O surpriză plăcută” Cristi Chivu a impresionat o legendă de la AC Milan: „Și-a construit o echipă solidă”
Stranieri
21:51
„O surpriză plăcută” Cristi Chivu a impresionat o legendă de la AC Milan: „Și-a construit o echipă solidă”
Citește mai mult
„O surpriză plăcută” Cristi Chivu a impresionat o legendă de la AC Milan: „Și-a construit o echipă solidă”
Mbappe riscă ruptura! Ar putea rata Mondialul dacă revine prea repede după accidentare. Ce are francezul la genunchi
Campionate
20:54
Mbappe riscă ruptura! Ar putea rata Mondialul dacă revine prea repede după accidentare. Ce are francezul la genunchi
Citește mai mult
Mbappe riscă ruptura! Ar putea rata Mondialul dacă revine prea repede după accidentare. Ce are francezul la genunchi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

serie a ac milan INTER Cristi Chivu derby della madonnina Fulvio Collovati
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
05.03
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
05.03
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
05.03
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
05.03
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:32
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a play-off-ului CM 2026
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a  play-off-ului CM 2026
13:45
„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine”
„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine”
13:26
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan  
14:07
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
05.03
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
05.03
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
05.03
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
05.03
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 43 dinamo bucuresti 32 rapid 23 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 8 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share