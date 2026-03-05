„Chivu e de neînțeles” Un fost jucător la AC Milan și Inter, dezamăgit de antrenorul român: „La ce se aștepta? La aplauze?!”

Fulvio Collovati (68 de ani), fost fotbalist la AC Milan și Inter, se declară dezamăgit de ultimele declarații făcute de Cristi Chivu (45 de ani).

Înaintea derby-ului dintre AC Milan și Inter, Collovati a analizat cele două echipe.

Derby della Madonnina se joacă pe 8 martie, de la 21:45, în direct la Digi Sport 2 și Prima Sport 2 și poate fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Cristi Chivu s-a plâns de criticile venite după eliminarea din Champions League, în fața lui Bodo/Glimt: „nimic nu este niciodată suficient de bun și nu ni s-a acordat niciodată credit în ultimii cinci ani”.

„Chivu e de neînțeles”

Collovati, în prezent, analist sportiv la RAI, nu crede că românul e îndreptățit să fie nemulțumit:

„Este de neînțeles. Nu mi-a plăcut stilul său de comunicare din ultimele săptămâni, pe când înainte îl apreciam.

Mai întâi, a fost l-a apărat energic pe Bastoni, care și-a recunoscut singur greșeala. Acum susține că echipa sa, Inter, nu primește recunoașterea cuvenită pentru anumite rezultate. Dar la ce se aștepta, la aplauze după ce a fost eliminată din Liga Campionilor de Bodo/Glimt? Haideți…” , a spus italianul pentru gazzetta.it.

167 de meciuri a bifat Collovati la Inter

Totuși, Collovati crede că, în ciuda eliminării din Liga Campionilor, sezonul făcut de Inter sub comanda lui Chivu e unul „foarte pozitiv”.

Inter are scudetto ca și câștigat și e pe deplin meritat. Dacă aduci acasă un trofeu, ți-ai atins un obiectiv”.

Să renunți la cantonament înaintea unui derby este o strategie pe care nu o înțeleg și pe care nu o aprob. Mie îmi plăcea. Consideram că e un element necesar pentru a consolida grupul. De fapt, abia așteptam să fiu alături de colegii mei de echipă, chiar dacă asta însemna să mă cert cu soția mea Fulvio Collovati, ex-AC Milan și Inter

A lăsat AC Milan pentru a juca la Inter

Collovati, văzut drept unul dintre cei mai buni fundași ai anilor '70-'80, și-a început cariera la AC Milan, unde a jucat timp de 6 sezoane (1976-1982), pentru ca mai apoi să plece la Inter, unde evoluat timp de 4 ani (1982-1986).

199 de meciuri a jucat Collovati pentru AC Milan

Întrebat dacă a regretat vreodată „trădarea”, fostul fundaș central a spus:

„Niciodată. Pentru mine, era esențial să joc în Serie A ca să nu pierd echipa națională. Nu uitați că petrecusem deja un an în Serie B, tocmai datorită legăturii mele cu AC Milan. Dar Bearzot (n.r. - fost selecționer al Italiei) fusese clar. Ori asta, ori îmi luam adio de la națională”.

50 de selecții pentru Italia a bifat Collovati. A marcat 3 goluri

Pronosticul fostului apărător pentru Derby della Madonnina? „Nu sunt un oracol și nu vă pot spune cine va câștiga, dar mă aștept ca Inter să facă un joc ofensiv, iar Milan să fie precaută. Ca în meciul tur.

Dar, evident, rezultatul nu va fi același. Absența lui Lautaro este o problemă, dar Chivu are alte opțiuni. Și Milan poate lovi cu Pulisic”.

În anii '70 și '80, însă, jucai biliard sau cărți în cantonament. Astăzi, fotbaliștii se izolează cu căști și telefoane mobile. Totul e mai puțin umanizat în fotbalul modern. Poate e o evoluție normală a afacerii, dar am preferat relațiile pe care le aveam înainte. Glumele, tachinarea Fulvio Collovati, ex-AC Milan și Inter

