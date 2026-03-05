Amenzi după Rapid - Dinamo Sancțiuni drastice aplicate de Comisia de Disciplină, în urma evenimentelor din derby +31 foto
Suporteri Dinamo/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Amenzi după Rapid - Dinamo Sancțiuni drastice aplicate de Comisia de Disciplină, în urma evenimentelor din derby

Alexandru Smeu
Publicat: 05.03.2026, ora 09:52
  • Comisia de Disciplină din cadrul FRF a stabilit sancțiunile, după acțiunile suporterilor celor două echipe de la derby-ul Rapid - Dinamo 2-1.
  • Partida a avut loc pe 21 februarie, în etapa #28 din Liga 1.

Cele două cluburi vor trebui să achite sancțiuni în valoare de 85.3125 de lei, echivalentul a aproximativ 16.500 de euro, în urma incidentelor de pe Arena Națională.

Rapid - Dinamo 2-1. Comisia de Disciplină a amendat cele două cluburi

Rapid a fost amendată cu 60.000 de lei, după ce spectatorii au introdus în stadion obiecte şi materiale pirotehnice.

FC Rapid 1923 vs. SC Dinamo 1948 SA - Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3 a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționeaza clubul FC RAPID 1923 SA cu penalitate sportivă de 60.000 lei.

În temeiul art. 82.1 și 3 b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2, din RD, se sancționează clubul FC RAPID 1923 SA cu penalitate sportivă de 25.312,5 lei.

În conformitate cu art. 45.1, din RD, va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, prevăzută de art. 83.2.d din RD, respectiv penalitate sportivă de 60.000 lei” potrivit lpf.ro.

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Rapid - Dinamo, etapa 28 (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
De partea cealaltă, Dinamo s-a ales și ea cu o sancțiune de 25.312,5 lei pentru introducerea materialelor pirotehnice și cu o penalitate sportivă de o penalitate sportivă de 16.875 pentru scandări rasiste sau xenofobe.

La fel ca rivala sa, „câinii” vor trebui să achite amenda cea mai mare, adică 25.312,5 lei.

„În temeiul art. 82.2 și 3 a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul DINAMO 1948 SA cu penalitate sportivă de 25.312,5 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3 b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancționează clubul DINAMO 1948 SA cu penalitate sportivă de 16.875 lei.

În conformitate cu art. 45.1 din RD, va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, prevazută de art. 83.2.d din RD, respectiv penalitate sportivă de 25.312,5 lei”.

VIDEO. Golul marcat de Daniel Paraschiv în derby-ul Rapid - Dinamo 2-1

