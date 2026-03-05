Cine reușește să se bată cu Liga 1 Un club de fotbal din Europa face în 2026 audiențe TV cu care ține piept multor meciuri din campionatul României
Există vreo echipă din străinătate, care ține cât de cât pasul cu media audiențelor TV din Liga 1? Răspunsul e da, iar numele clubului, cel puțin pentru startul anului 2026, e FC Barcelona.

Conform monitorizării ratingurilor televiziunilor care au transmis meciurile catalanilor și care sunt aceleași ca și în cazul jocurilor din campionatul României, Digi Sport și Prima Sport, concluzia e că majoritatea confruntărilor Barcelonei bifează audiență excelentă.

Datele sunt pentru publicul comercial, cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

În ultima lună calendaristică, partida Barcelonei care a făcut cel mai mare rating a fost cea cu Mallorca, din 7 februarie, de pe teren propriu.

S-a disputat la ora 17:15 și a atins o audiență cumulată pentru Digi și Prima Sport de 2,4%.

Nivelul e peste ale unor jocuri extrem de atractive din Liga 1, jucate de asemenea în ultimele etape. Exemple: Dinamo - Petrolul, CFR - Oțelul, UTA - Rapid.

Tot pe 7 februarie s-a jucat un meci și în Liga 1, de la ora 15:00, Csikszereda - UTA, însă meciul Barcelona - Mallorca a atins o audiență cu 50% mai mare.

Marți, Barcelona a avut programat returul cu Atletico Madrid, în semifinalele Cupei Spaniei și avea de întors eșecul din tur 0-4.

Meciul a început la ora 22:00 și s-a terminat dincolo de miezul nopții, dar a făcut un rating dublu față de U Cluj - Hermannstadt 2-1, disputat de la ora 19:00, în sferturile Cupei României.

Comparație Barcelona vs media meciurilor din Liga 1 în ultima lună

  • Barcelona - Mallorca 3-0: a făcut 2,4% rating, exact ratingul atins de meciul CFR - Petrolul 2-1
  • Barcelona - Levante 3-0: s-a jucat tot de la 17:15 și a făcut audiență de 1,83%, tot atât cât au înregistrat meciuri ca Petrolul - Craiova 0-4, Hermannstadt - Dinamo 1-2, Dinamo - Petrolul 1-1, Argeș - Farul 1-0
  • Barcelona - Villarreal 4-1: a avut loc pe 28 februarie, a atins 1,65% rating, peste meciuri precum Csikszereda - UTA 2-0, Craiova - Metaloglobus 2-1, Hermannstadt - CFR 1,05
  • Barcelona - Atletico Madrid 3-0: a avut loc marți seară, a atins 2,2% rating, cât a făcut UTA - Rapid 1-2, dar peste Rapid - Petrolul 1-1 și CFR - Oțelul 1-0

Supercupa Barcelona - Real cât derby-ul Rapid - Dinamo!

Cel mai tare și mai atractiv meci disputat de Barcelona în 2026 a fost finala Supercupei Spaniei, disputată în Arabia Saudită, pe 11 ianuarie, de la ora 21:00.

Barca s-a impus, scor 3-2, iar meciul a făcut în România o audiență foarte bună: 3,9%! E fix nivelul pe care l-a atins derby-ul Rapid - Dinamo 2-1.

  • Barcelona - Real Madrid 3-2 (Supercupa) ➡️ 3,9%
  • Rapid - Dinamo 2-1 ➡️ 3,9%
  • Dinamo - Craiova 1-1 ➡️ 3,8%
  • CFR - U Cluj 3-2 ➡️ 3,1%
  • CFR - Rapid 1-1 (Cupa României) ➡️ 3%

În schimb, derby-urile în care a fost implicată FCSB, campionat și Cupa României, au fost mult peste Barcelona - Real Madrid. De exemplu, Craiova - FCSB 1-0, în Liga 1, a făcut 7,9%, iar FCSB - CFR 1-4 a înregistrat 6,1%.

10 mai
e data la care se va juca El Clasico, Barcelona - Real Madrid, din La Liga

Barcelona, numărul 1 în preferințele românilor

La finalul anului 2025, INSCOP Research a realizat un sondaj, la solicitarea Fanatik, intitulat Barometrul Național al Sportului Românesc.

Una dintre întrebări a fost: Care este echipa dumneavoastră de fotbal favorită din străinătate. Răspunsurile:

  • FC Barcelona 28,3%
  • Real Madrid 21,5%
  • Liverpool 4%
  • Bayern Munchen 3,5%
  • Manchester United 3%
  • Inter Milano 3%
  • Manchester City 2%
  • Juventus 2%
  • AC Milan 1,8%
  • Chelsea 1,6%
  • Arsenal 0,9%

Peste 22% dintre cei care au răspuns au susținut că nu au nici o echipă favorită din străinătate, iar sondajul a acoperit toată populația României, cu excepția celor care au declarat că nu le place deloc fotbalul.

