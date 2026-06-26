- Program Superliga: s-a stabilit țintarul campionatului pentru sezonul 2026/2027.
Noul sezon al Ligii 1 va debuta pe 17 iulie cu prima etapă a sezonului regulat. Primele 20 de runde se vor desfășura în acest an, urmând ca celelalte 10 să se dispute în 2027. Ultima etapă e programată pe 13-14 martie 2027.
Programul Superligii 2026/2027. Când începe noul sezon și când se joacă derby-urile
Înainte de tragerea la sorți a fost prezentată și echipa sezonului precedent:
Gertmonas (U Cluj) - Mora (U Craiova), Boateng (Dinamo), Romanchuk (U Craiova), Opruț (Dinamo) - Macalou (U Cluj), Mekvabishvili (U Craiova), Cîrjan (Dinamo), Korenica (CFR Cluj) - Al Hamlawi (U Craiova), Lukic (U Cluj). Antrenor: Filipe Coelho (U Craiova).
Astfel, sezonul va debuta cu trei dueluri tari încă din prima etapă, când FCSB va da peste FC Argeș, U Cluj o va înfrunta pe Farul, iar Petrolul pe Dinamo.
Galerie foto (44 imagini)
Când sunt programate cele mai importante derby-uri:
- Etapa II: Dinamo - Craiova
- Etapa III: Rapid - CFR
- Etapa V: Rapid - Dinamo
- Etapa VI: CFR - FCSB
- Etapa VII: Rapid - Craiova
- Etapa VIII: Dinamo - FCSB, U Craiova - U Cluj
- Etapa X: Craiova - FCSB
- Etapa XIII: FCSB - Rapid, CFR - Dinamo
- Etapa XIV: U Cluj - FCSB
Programul complet al Ligii 1
Galerie foto (44 imagini)
Etapa I – 18/19 iulie
FCSB - FC Argeș Pitești
Corvinul Hunedoara - FK Csíkszereda
Universitatea Cluj - Farul Constanța
Rapid București - Sepsi OSK
FC Voluntari - FC Botoșani
Oțelul Galați - CFR Cluj
Universitatea Craiova - UTA Arad
Petrolul Ploiești - Dinamo București
Etapa II – 25/26 iulie
FK Csíkszereda - FCSB
Farul Constanța - Corvinul Hunedoara
Sepsi OSK - Universitatea Cluj
FC Botoșani - Rapid București
CFR Cluj - FC Voluntari
UTA Arad - Oțelul Galați
Dinamo București - Universitatea Craiova
FC Argeș Pitești - Petrolul Ploiești
Etapa III – 1/2 august
FCSB - Farul Constanța
Corvinul Hunedoara - Sepsi OSK
Universitatea Cluj - FC Botoșani
Rapid București - CFR Cluj
FC Voluntari - UTA Arad
Oțelul Galați - Dinamo București
Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești
FC Argeș Pitești - FK Csíkszereda
Etapa IV – 8/9 august
Sepsi OSK - FCSB
FC Botoșani - Corvinul Hunedoara
CFR Cluj - Universitatea Cluj
UTA Arad - Rapid București
Dinamo București - FC Voluntari
Petrolul Ploiești - Oțelul Galați
Farul Constanța - FK Csíkszereda
Universitatea Craiova - FC Argeș Pitești
Etapa V – 15/16 august
FCSB - FC Botoșani
Corvinul Hunedoara - CFR Cluj
Universitatea Cluj - UTA Arad
Rapid București - Dinamo București
FC Voluntari - Petrolul Ploiești
FK Csíkszereda - Sepsi OSK
Oțelul Galați - Universitatea Craiova
FC Argeș Pitești - Farul Constanța
Etapa VI – 22/23 august
CFR Cluj - FCSB
UTA Arad - Corvinul Hunedoara
Dinamo București - Universitatea Cluj
Petrolul Ploiești - Rapid București
FC Botoșani - FK Csíkszereda
Universitatea Craiova - FC Voluntari
Sepsi OSK - Farul Constanța
Oțelul Galați - FC Argeș Pitești
Etapa VII – 29/30 august
FCSB - UTA Arad
Corvinul Hunedoara - Dinamo București
Universitatea Cluj - Petrolul Ploiești
FK Csíkszereda - CFR Cluj
Rapid București - Universitatea Craiova
Farul Constanța - FC Botoșani
FC Voluntari - Oțelul Galați
FC Argeș Pitești - Sepsi OSK
Etapa VIII – 5/6 septembrie
Dinamo București - FCSB
Petrolul Ploiești - Corvinul Hunedoara
UTA Arad - FK Csíkszereda
Universitatea Craiova - Universitatea Cluj
CFR Cluj - Farul Constanța
Oțelul Galați - Rapid București
FC Botoșani - Sepsi OSK
FC Voluntari - FC Argeș Pitești
Etapa IX – 12/13 septembrie
FCSB - Petrolul Ploiești
FK Csíkszereda - Dinamo București
Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova
Farul Constanța - UTA Arad
Universitatea Cluj - Oțelul Galați
Sepsi OSK - CFR Cluj
Rapid București - FC Voluntari
FC Argeș Pitești - FC Botoșani
Etapa X – 19/20 septembrie
Universitatea Craiova - FCSB
Petrolul Ploiești - FK Csíkszereda
Dinamo București - Farul Constanța
Oțelul Galați - Corvinul Hunedoara
UTA Arad - Sepsi OSK
FC Voluntari - Universitatea Cluj
CFR Cluj - FC Botoșani
Rapid București - FC Argeș Pitești
Etapa XI – 10/11 octombrie
FCSB - Oțelul Galați
FK Csíkszereda - Universitatea Craiova
Farul Constanța - Petrolul Ploiești
Sepsi OSK - Dinamo București
Corvinul Hunedoara - FC Voluntari
FC Botoșani - UTA Arad
Universitatea Cluj - Rapid București
FC Argeș Pitești - CFR Cluj
Etapa XII – 17/18 octombrie
FC Voluntari - FCSB
Oțelul Galați - FK Csíkszereda
Universitatea Craiova - Farul Constanța
Petrolul Ploiești - Sepsi OSK
Dinamo București - FC Botoșani
Rapid București - Corvinul Hunedoara
UTA Arad - CFR Cluj
Universitatea Cluj - FC Argeș Pitești
Etapa XIII – 24/25 octombrie
FCSB - Rapid București
FK Csíkszereda - FC Voluntari
Farul Constanța - Oțelul Galați
Sepsi OSK - Universitatea Craiova
FC Botoșani - Petrolul Ploiești
CFR Cluj - Dinamo București
Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj
FC Argeș Pitești - UTA Arad
Etapa XIV – 31 octombrie/1 noiembrie
Universitatea Cluj - FCSB
Rapid București - FK Csíkszereda
FC Voluntari - Farul Constanța
Oțelul Galați - Sepsi OSK
Universitatea Craiova - FC Botoșani
Petrolul Ploiești - CFR Cluj
Dinamo București - UTA Arad
Corvinul Hunedoara - FC Argeș Pitești
Etapa XV – 7/8 noiembrie
FCSB - Corvinul Hunedoara
FK Csíkszereda - Universitatea Cluj
Farul Constanța - Rapid București
Sepsi OSK - FC Voluntari
FC Botoșani - Universitatea Craiova
CFR Cluj - Petrolul Ploiești
UTA Arad - Dinamo București
FC Argeș Pitești - Oțelul Galați