Program Superliga: s-a stabilit țintarul campionatului pentru sezonul 2026/2027.

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Noul sezon al Ligii 1 va debuta pe 17 iulie cu prima etapă a sezonului regulat. Primele 20 de runde se vor desfășura în acest an, urmând ca celelalte 10 să se dispute în 2027. Ultima etapă e programată pe 13-14 martie 2027.

Programul Superligii 2026/2027. Când începe noul sezon și când se joacă derby-urile

Înainte de tragerea la sorți a fost prezentată și echipa sezonului precedent:

Gertmonas (U Cluj) - Mora (U Craiova), Boateng (Dinamo), Romanchuk (U Craiova), Opruț (Dinamo) - Macalou (U Cluj), Mekvabishvili (U Craiova), Cîrjan (Dinamo), Korenica (CFR Cluj) - Al Hamlawi (U Craiova), Lukic (U Cluj). Antrenor: Filipe Coelho (U Craiova).

Astfel, sezonul va debuta cu trei dueluri tari încă din prima etapă, când FCSB va da peste FC Argeș, U Cluj o va înfrunta pe Farul, iar Petrolul pe Dinamo.

Când sunt programate cele mai importante derby-uri:

Etapa II: Dinamo - Craiova

Etapa III: Rapid - CFR

Etapa V: Rapid - Dinamo

Etapa VI: CFR - FCSB

Etapa VII: Rapid - Craiova

Etapa VIII: Dinamo - FCSB , U Craiova - U Cluj

, U Craiova - U Cluj Etapa X: Craiova - FCSB

Etapa XIII: FCSB - Rapid, CFR - Dinamo

Etapa XIV: U Cluj - FCSB

Programul complet al Ligii 1

Etapa I – 18/19 iulie

FCSB - FC Argeș Pitești

Corvinul Hunedoara - FK Csíkszereda

Universitatea Cluj - Farul Constanța

Rapid București - Sepsi OSK

FC Voluntari - FC Botoșani

Oțelul Galați - CFR Cluj

Universitatea Craiova - UTA Arad

Petrolul Ploiești - Dinamo București

Etapa II – 25/26 iulie

FK Csíkszereda - FCSB

Farul Constanța - Corvinul Hunedoara

Sepsi OSK - Universitatea Cluj

FC Botoșani - Rapid București

CFR Cluj - FC Voluntari

UTA Arad - Oțelul Galați

Dinamo București - Universitatea Craiova

FC Argeș Pitești - Petrolul Ploiești

Etapa III – 1/2 august

FCSB - Farul Constanța

Corvinul Hunedoara - Sepsi OSK

Universitatea Cluj - FC Botoșani

Rapid București - CFR Cluj

FC Voluntari - UTA Arad

Oțelul Galați - Dinamo București

Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești

FC Argeș Pitești - FK Csíkszereda

Etapa IV – 8/9 august

Sepsi OSK - FCSB

FC Botoșani - Corvinul Hunedoara

CFR Cluj - Universitatea Cluj

UTA Arad - Rapid București

Dinamo București - FC Voluntari

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați

Farul Constanța - FK Csíkszereda

Universitatea Craiova - FC Argeș Pitești

Etapa V – 15/16 august

FCSB - FC Botoșani

Corvinul Hunedoara - CFR Cluj

Universitatea Cluj - UTA Arad

Rapid București - Dinamo București

FC Voluntari - Petrolul Ploiești

FK Csíkszereda - Sepsi OSK

Oțelul Galați - Universitatea Craiova

FC Argeș Pitești - Farul Constanța

Etapa VI – 22/23 august

CFR Cluj - FCSB

UTA Arad - Corvinul Hunedoara

Dinamo București - Universitatea Cluj

Petrolul Ploiești - Rapid București

FC Botoșani - FK Csíkszereda

Universitatea Craiova - FC Voluntari

Sepsi OSK - Farul Constanța

Oțelul Galați - FC Argeș Pitești

Etapa VII – 29/30 august

FCSB - UTA Arad

Corvinul Hunedoara - Dinamo București

Universitatea Cluj - Petrolul Ploiești

FK Csíkszereda - CFR Cluj

Rapid București - Universitatea Craiova

Farul Constanța - FC Botoșani

FC Voluntari - Oțelul Galați

FC Argeș Pitești - Sepsi OSK

Etapa VIII – 5/6 septembrie

Dinamo București - FCSB

Petrolul Ploiești - Corvinul Hunedoara

UTA Arad - FK Csíkszereda

Universitatea Craiova - Universitatea Cluj

CFR Cluj - Farul Constanța

Oțelul Galați - Rapid București

FC Botoșani - Sepsi OSK

FC Voluntari - FC Argeș Pitești

Etapa IX – 12/13 septembrie

FCSB - Petrolul Ploiești

FK Csíkszereda - Dinamo București

Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova

Farul Constanța - UTA Arad

Universitatea Cluj - Oțelul Galați

Sepsi OSK - CFR Cluj

Rapid București - FC Voluntari

FC Argeș Pitești - FC Botoșani

Etapa X – 19/20 septembrie

Universitatea Craiova - FCSB

Petrolul Ploiești - FK Csíkszereda

Dinamo București - Farul Constanța

Oțelul Galați - Corvinul Hunedoara

UTA Arad - Sepsi OSK

FC Voluntari - Universitatea Cluj

CFR Cluj - FC Botoșani

Rapid București - FC Argeș Pitești

Etapa XI – 10/11 octombrie

FCSB - Oțelul Galați

FK Csíkszereda - Universitatea Craiova

Farul Constanța - Petrolul Ploiești

Sepsi OSK - Dinamo București

Corvinul Hunedoara - FC Voluntari

FC Botoșani - UTA Arad

Universitatea Cluj - Rapid București

FC Argeș Pitești - CFR Cluj

Etapa XII – 17/18 octombrie

FC Voluntari - FCSB

Oțelul Galați - FK Csíkszereda

Universitatea Craiova - Farul Constanța

Petrolul Ploiești - Sepsi OSK

Dinamo București - FC Botoșani

Rapid București - Corvinul Hunedoara

UTA Arad - CFR Cluj

Universitatea Cluj - FC Argeș Pitești

Etapa XIII – 24/25 octombrie

FCSB - Rapid București

FK Csíkszereda - FC Voluntari

Farul Constanța - Oțelul Galați

Sepsi OSK - Universitatea Craiova

FC Botoșani - Petrolul Ploiești

CFR Cluj - Dinamo București

Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj

FC Argeș Pitești - UTA Arad

Etapa XIV – 31 octombrie/1 noiembrie

Universitatea Cluj - FCSB

Rapid București - FK Csíkszereda

FC Voluntari - Farul Constanța

Oțelul Galați - Sepsi OSK

Universitatea Craiova - FC Botoșani

Petrolul Ploiești - CFR Cluj

Dinamo București - UTA Arad

Corvinul Hunedoara - FC Argeș Pitești

Etapa XV – 7/8 noiembrie

FCSB - Corvinul Hunedoara

FK Csíkszereda - Universitatea Cluj

Farul Constanța - Rapid București

Sepsi OSK - FC Voluntari

FC Botoșani - Universitatea Craiova

CFR Cluj - Petrolul Ploiești

UTA Arad - Dinamo București

FC Argeș Pitești - Oțelul Galați

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