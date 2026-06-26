Programul Superligii 2026/2027  Când începe noul sezon și când se joacă derby-urile: meciuri tari încă din prima etapă! +44 foto
Superliga

Programul Superligii 2026/2027 Când începe noul sezon și când se joacă derby-urile: meciuri tari încă din prima etapă!

alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 15:49
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 15:57
  • Program Superliga: s-a stabilit țintarul campionatului pentru sezonul 2026/2027.
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Noul sezon al Ligii 1 va debuta pe 17 iulie cu prima etapă a sezonului regulat. Primele 20 de runde se vor desfășura în acest an, urmând ca celelalte 10 să se dispute în 2027. Ultima etapă e programată pe 13-14 martie 2027.

Programul Superligii 2026/2027. Când începe noul sezon și când se joacă derby-urile

Înainte de tragerea la sorți a fost prezentată și echipa sezonului precedent:

Gertmonas (U Cluj) - Mora (U Craiova), Boateng (Dinamo), Romanchuk (U Craiova), Opruț (Dinamo) - Macalou (U Cluj), Mekvabishvili (U Craiova), Cîrjan (Dinamo), Korenica (CFR Cluj) - Al Hamlawi (U Craiova), Lukic (U Cluj). Antrenor: Filipe Coelho (U Craiova).

Programul Superligii 2026/2027  Când începe noul sezon și când se joacă derby-urile: meciuri tari încă din prima etapă! Programul Superligii 2026/2027  Când începe noul sezon și când se joacă derby-urile: meciuri tari încă din prima etapă!

Astfel, sezonul va debuta cu trei dueluri tari încă din prima etapă, când FCSB va da peste FC Argeș, U Cluj o va înfrunta pe Farul, iar Petrolul pe Dinamo.

Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (22).jpg
Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (22).jpg

Galerie foto (44 imagini)

Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (2).jpg Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (3).jpg Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (4).jpg Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (5).jpg Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (6).jpg
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Când sunt programate cele mai importante derby-uri:

  • Etapa II: Dinamo - Craiova
  • Etapa III: Rapid - CFR
  • Etapa V: Rapid - Dinamo
  • Etapa VI: CFR - FCSB
  • Etapa VII: Rapid - Craiova
  • Etapa VIII: Dinamo - FCSB, U Craiova - U Cluj
  • Etapa X: Craiova - FCSB
  • Etapa XIII: FCSB - Rapid, CFR - Dinamo
  • Etapa XIV: U Cluj - FCSB

Programul complet al Ligii 1

Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (31).jpg
Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (31).jpg

Galerie foto (44 imagini)

Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (2).jpg Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (3).jpg Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (4).jpg Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (5).jpg Tragere la sorți program Superliga 2026-2027. Foto - Iosif Popescu (6).jpg
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Etapa I – 18/19 iulie

FCSB - FC Argeș Pitești
Corvinul Hunedoara - FK Csíkszereda
Universitatea Cluj - Farul Constanța
Rapid București - Sepsi OSK
FC Voluntari - FC Botoșani
Oțelul Galați - CFR Cluj
Universitatea Craiova - UTA Arad
Petrolul Ploiești - Dinamo București

Etapa II – 25/26 iulie

FK Csíkszereda - FCSB
Farul Constanța - Corvinul Hunedoara
Sepsi OSK - Universitatea Cluj
FC Botoșani - Rapid București
CFR Cluj - FC Voluntari
UTA Arad - Oțelul Galați
Dinamo București - Universitatea Craiova
FC Argeș Pitești - Petrolul Ploiești

Etapa III – 1/2 august

FCSB - Farul Constanța
Corvinul Hunedoara - Sepsi OSK
Universitatea Cluj - FC Botoșani
Rapid București - CFR Cluj
FC Voluntari - UTA Arad
Oțelul Galați - Dinamo București
Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești
FC Argeș Pitești - FK Csíkszereda

Etapa IV – 8/9 august

Sepsi OSK - FCSB
FC Botoșani - Corvinul Hunedoara
CFR Cluj - Universitatea Cluj
UTA Arad - Rapid București
Dinamo București - FC Voluntari
Petrolul Ploiești - Oțelul Galați
Farul Constanța - FK Csíkszereda
Universitatea Craiova - FC Argeș Pitești

Etapa V – 15/16 august

FCSB - FC Botoșani
Corvinul Hunedoara - CFR Cluj
Universitatea Cluj - UTA Arad
Rapid București - Dinamo București
FC Voluntari - Petrolul Ploiești
FK Csíkszereda - Sepsi OSK
Oțelul Galați - Universitatea Craiova
FC Argeș Pitești - Farul Constanța

Etapa VI – 22/23 august

CFR Cluj - FCSB
UTA Arad - Corvinul Hunedoara
Dinamo București - Universitatea Cluj
Petrolul Ploiești - Rapid București
FC Botoșani - FK Csíkszereda
Universitatea Craiova - FC Voluntari
Sepsi OSK - Farul Constanța
Oțelul Galați - FC Argeș Pitești

Etapa VII – 29/30 august

FCSB - UTA Arad
Corvinul Hunedoara - Dinamo București
Universitatea Cluj - Petrolul Ploiești
FK Csíkszereda - CFR Cluj
Rapid București - Universitatea Craiova
Farul Constanța - FC Botoșani
FC Voluntari - Oțelul Galați
FC Argeș Pitești - Sepsi OSK

Etapa VIII – 5/6 septembrie

Dinamo București - FCSB
Petrolul Ploiești - Corvinul Hunedoara
UTA Arad - FK Csíkszereda
Universitatea Craiova - Universitatea Cluj
CFR Cluj - Farul Constanța
Oțelul Galați - Rapid București
FC Botoșani - Sepsi OSK
FC Voluntari - FC Argeș Pitești

Etapa IX – 12/13 septembrie

FCSB - Petrolul Ploiești
FK Csíkszereda - Dinamo București
Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova
Farul Constanța - UTA Arad
Universitatea Cluj - Oțelul Galați
Sepsi OSK - CFR Cluj
Rapid București - FC Voluntari
FC Argeș Pitești - FC Botoșani

Etapa X – 19/20 septembrie

Universitatea Craiova - FCSB
Petrolul Ploiești - FK Csíkszereda
Dinamo București - Farul Constanța
Oțelul Galați - Corvinul Hunedoara
UTA Arad - Sepsi OSK
FC Voluntari - Universitatea Cluj
CFR Cluj - FC Botoșani
Rapid București - FC Argeș Pitești

Etapa XI – 10/11 octombrie

FCSB - Oțelul Galați
FK Csíkszereda - Universitatea Craiova
Farul Constanța - Petrolul Ploiești
Sepsi OSK - Dinamo București
Corvinul Hunedoara - FC Voluntari
FC Botoșani - UTA Arad
Universitatea Cluj - Rapid București
FC Argeș Pitești - CFR Cluj

Etapa XII – 17/18 octombrie

FC Voluntari - FCSB
Oțelul Galați - FK Csíkszereda
Universitatea Craiova - Farul Constanța
Petrolul Ploiești - Sepsi OSK
Dinamo București - FC Botoșani
Rapid București - Corvinul Hunedoara
UTA Arad - CFR Cluj
Universitatea Cluj - FC Argeș Pitești

Etapa XIII – 24/25 octombrie

FCSB - Rapid București
FK Csíkszereda - FC Voluntari
Farul Constanța - Oțelul Galați
Sepsi OSK - Universitatea Craiova
FC Botoșani - Petrolul Ploiești
CFR Cluj - Dinamo București
Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj
FC Argeș Pitești - UTA Arad

Etapa XIV – 31 octombrie/1 noiembrie

Universitatea Cluj - FCSB
Rapid București - FK Csíkszereda
FC Voluntari - Farul Constanța
Oțelul Galați - Sepsi OSK
Universitatea Craiova - FC Botoșani
Petrolul Ploiești - CFR Cluj
Dinamo București - UTA Arad
Corvinul Hunedoara - FC Argeș Pitești

Etapa XV – 7/8 noiembrie

FCSB - Corvinul Hunedoara
FK Csíkszereda - Universitatea Cluj
Farul Constanța - Rapid București
Sepsi OSK - FC Voluntari
FC Botoșani - Universitatea Craiova
CFR Cluj - Petrolul Ploiești
UTA Arad - Dinamo București
FC Argeș Pitești - Oțelul Galați

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