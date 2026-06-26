Barcelona vine la București! Dinamo, Gloria Bistrița și CSM București și-au aflat adversarii din Liga Campionilor! Sistem nou pentru „dulăi”

Dinamo, Gloria Bistrița și CSM București și-au aflat adversarii din grupele Ligii Campionilor.

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La feminin, campioana Gloria Bistrița le va înfrunta pe finalistele ediției trecute, Metz și Gyor!

Gloria Bistrița și CSM București și-au aflat adversarii din Liga Campionilor!

De partea cealaltă, CSM București, care a și fost în prima urnă la tragerea la sorți, va avea și ea 3 dueluri de foc cu Esbjerg, Ferencvaros și Brest.

GRUPA A: Esbjerg, CSM BUCUREȘTI, Ferencvaros, Brest, Krim, Dortmund, Sola, Buducnost

GRUPA B: Metz, Gyor, Odense, GLORIA BISTRIȚA, Podravka, Storhamar, Blomberg-Lippe, Nykobing

Noua ediție va debuta pe 5 septembrie.

Barcelona vine la București!

După ce sezonul trecut a avut nevoie de un wild-card, Dinamo s-a calificat acum în grupele Ligii Campionilor din postura de campioană a României.

„Dulăii” vor participa la prima ediție în noul format, cu 6 grupe de 4 echipe. Și le vor întâlni pe Barcelona, Montpellier și Aarhus.

Primele două clasate vor merge în grupele principale, în timp ce celelalte formații vor retrograda în European League.

GRUPA A: Veszprem, Fuchse Berlin, Porto, Partizan

GRUPA B: Nantes, Melsungen, Wisla Plock, Vardar

GRUPA C: Aalborg, PSG, Zagreb, Celje

GRUPA D: Sporting, Pick Szeged, GOG, Kristianstad

GRUPA E: Barcelona, Montpellier, DINAMO, Aarhus

GRUPA F: Magdeburg, Kielce, Kolstad, Kriens

Noul sezon va debuta pe 9 septembrie.

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