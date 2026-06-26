Barcelona vine la București! Dinamo, Gloria Bistrița și CSM București și-au aflat adversarii din Liga Campionilor! Sistem nou pentru „dulăi”

- Dinamo, Gloria Bistrița și CSM București și-au aflat adversarii din grupele Ligii Campionilor.
La feminin, campioana Gloria Bistrița le va înfrunta pe finalistele ediției trecute, Metz și Gyor!
Gloria Bistrița și CSM București și-au aflat adversarii din Liga Campionilor!
De partea cealaltă, CSM București, care a și fost în prima urnă la tragerea la sorți, va avea și ea 3 dueluri de foc cu Esbjerg, Ferencvaros și Brest.
GRUPA A: Esbjerg, CSM BUCUREȘTI, Ferencvaros, Brest, Krim, Dortmund, Sola, Buducnost
GRUPA B: Metz, Gyor, Odense, GLORIA BISTRIȚA, Podravka, Storhamar, Blomberg-Lippe, Nykobing
Noua ediție va debuta pe 5 septembrie.
Barcelona vine la București!
După ce sezonul trecut a avut nevoie de un wild-card, Dinamo s-a calificat acum în grupele Ligii Campionilor din postura de campioană a României.
„Dulăii” vor participa la prima ediție în noul format, cu 6 grupe de 4 echipe. Și le vor întâlni pe Barcelona, Montpellier și Aarhus.
Primele două clasate vor merge în grupele principale, în timp ce celelalte formații vor retrograda în European League.
GRUPA A: Veszprem, Fuchse Berlin, Porto, Partizan
GRUPA B: Nantes, Melsungen, Wisla Plock, Vardar
GRUPA C: Aalborg, PSG, Zagreb, Celje
GRUPA D: Sporting, Pick Szeged, GOG, Kristianstad
GRUPA E: Barcelona, Montpellier, DINAMO, Aarhus
GRUPA F: Magdeburg, Kielce, Kolstad, Kriens
Noul sezon va debuta pe 9 septembrie.