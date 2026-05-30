PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal

PSG - Arsenal 1-1 (4-3 pen.). Succesul obținut de formația pariziană la Budapesta le aduce elevilor lui Luis Enrique și un premiu financiar important din partea UEFA.

Finala de pe Pușkaș Arena a avut un scenariu spectaculos. Arsenal a deschis scorul în minutul 6, prin Kai Havertz, însă PSG a egalat în repriza a doua, după penalty-ul transformat de Ousmane Dembele.

Trofeul s-a decis la loviturile de departajare, unde parizienii au avut nervii mai tari și au câștigat cu 4-3.

PSG, campioană și la încasări după finala câștigată cu Arsenal

Noua formulă a Ligii Campionilor a crescut considerabil premiile oferite cluburilor. UEFA distribuie aproximativ 400 de milioane de euro în plus față de vechiul format , conform as.com.

Sumele acordate de UEFA în actualul format al Champions League:

18,62 milioane de euro pentru participarea în faza principală;

pentru participarea în faza principală; 2,1 milioane de euro pentru fiecare victorie în faza ligii;

pentru fiecare victorie în faza ligii; 700.000 de euro pentru fiecare egal în faza ligii;

pentru fiecare egal în faza ligii; între 0,3 și 10 milioane de euro , în funcție de poziția finală în faza ligii;

, în funcție de poziția finală în faza ligii; 11 milioane de euro pentru calificarea în optimi;

pentru calificarea în optimi; 12,5 milioane de euro pentru calificarea în sferturi;

pentru calificarea în sferturi; 15 milioane de euro pentru calificarea în semifinale;

pentru calificarea în semifinale; 18,5 milioane de euro pentru calificarea în finală;

pentru calificarea în finală; 6,5 milioane de euro bonus pentru câștigarea finalei.

145,89 milioane de euro este suma totală pe care o va încasa PSG pentru parcursul din acest sezon în Liga Campionilor

Pe lângă banii primiți pentru rezultate, cluburile mai încasează sume suplimentare din „value pillar”, o parte a premiilor UEFA calculată în funcție de valoarea comercială a fiecărei echipe și de audiențe.

Această componentă poate aduce, în unele cazuri, încă 20-30 de milioane de euro.

PSG a primit aceeași sumă și pentru triumful din sezonul trecut: 25 de milioane de euro pentru câștigarea finalei.

În total, însă, parcursul din Champions League 2024-2025 i-a adus clubului parizian 144,4 milioane de euro din premiile UEFA, conform espn.com.

Triumful are și o miză istorică pentru PSG. Clubul francez a devenit doar a doua echipă din era Champions League care reușește să-și apere trofeul, după Real Madrid, formație care a câștigat competiția de trei ori la rând, între 2016 și 2018.

