PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal +13 foto
PSG. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Liga Campionilor

PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 22:48
alt-text Actualizat: 30.05.2026, ora 22:48
  • PSG - Arsenal 1-1 (4-3 pen.). Succesul obținut de formația pariziană la Budapesta le aduce elevilor lui Luis Enrique și un premiu financiar important din partea UEFA.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Finala de pe Pușkaș Arena a avut un scenariu spectaculos. Arsenal a deschis scorul în minutul 6, prin Kai Havertz, însă PSG a egalat în repriza a doua, după penalty-ul transformat de Ousmane Dembele.

Trofeul s-a decis la loviturile de departajare, unde parizienii au avut nervii mai tari și au câștigat cu 4-3.

PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește și
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri

PSG, campioană și la încasări după finala câștigată cu Arsenal

Noua formulă a Ligii Campionilor a crescut considerabil premiile oferite cluburilor. UEFA distribuie aproximativ 400 de milioane de euro în plus față de vechiul format, conform as.com.

Sumele acordate de UEFA în actualul format al Champions League:

  • 18,62 milioane de euro pentru participarea în faza principală;
  • 2,1 milioane de euro pentru fiecare victorie în faza ligii;
  • 700.000 de euro pentru fiecare egal în faza ligii;
  • între 0,3 și 10 milioane de euro, în funcție de poziția finală în faza ligii;
  • 11 milioane de euro pentru calificarea în optimi;
  • 12,5 milioane de euro pentru calificarea în sferturi;
  • 15 milioane de euro pentru calificarea în semifinale;
  • 18,5 milioane de euro pentru calificarea în finală;
  • 6,5 milioane de euro bonus pentru câștigarea finalei.
145,89 milioane de euro
este suma totală pe care o va încasa PSG pentru parcursul din acest sezon în Liga Campionilor

Pe lângă banii primiți pentru rezultate, cluburile mai încasează sume suplimentare din „value pillar”, o parte a premiilor UEFA calculată în funcție de valoarea comercială a fiecărei echipe și de audiențe.

Această componentă poate aduce, în unele cazuri, încă 20-30 de milioane de euro.

PSG a primit aceeași sumă și pentru triumful din sezonul trecut: 25 de milioane de euro pentru câștigarea finalei.

În total, însă, parcursul din Champions League 2024-2025 i-a adus clubului parizian 144,4 milioane de euro din premiile UEFA, conform espn.com.

PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago)
PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago)

Galerie foto (13 imagini)

Scenografia fanilor englezi în PSG - Arsenal, finala Champions League (foto: Imago) Scenografia fanilor francezi în PSG - Arsenal, finala Champions League (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago)
+13 Foto
labels.photo-gallery

Triumful are și o miză istorică pentru PSG. Clubul francez a devenit doar a doua echipă din era Champions League care reușește să-și apere trofeul, după Real Madrid, formație care a câștigat competiția de trei ori la rând, între 2016 și 2018.

Citește și

Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Superliga
21:47
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Citește mai mult
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Spania, favorită la Mondial? Modelul care a analizat 20.000 de meciuri îi pune pe iberici peste Franța, Argentina și Brazilia
Campionatul Mondial
21:23
Spania, favorită la Mondial? Modelul care a analizat 20.000 de meciuri îi pune pe iberici peste Franța, Argentina și Brazilia
Citește mai mult
Spania, favorită la Mondial? Modelul care a analizat 20.000 de meciuri îi pune pe iberici peste Franța, Argentina și Brazilia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
UEFA Liga Campionilor arsenal PSG
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
30.05
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Record la doar 20 de ani! Warren Zaire-Emery, cel mai tânăr dublu câștigător al Champions League! Luis Enrique l-a elogiat: „A fost incredibil!”
Liga Campionilor
30.05
Record la doar 20 de ani! Warren Zaire-Emery, cel mai tânăr dublu câștigător al Champions League! Luis Enrique l-a elogiat: „A fost incredibil!”
Citește mai mult
Record la doar 20 de ani! Warren Zaire-Emery, cel mai tânăr dublu câștigător al Champions League! Luis Enrique l-a elogiat: „A fost incredibil!”
Ce aroganță! Marea rivală, ironie devastatoare după ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor
Campionate
30.05
Ce aroganță! Marea rivală, ironie devastatoare după ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor
Citește mai mult
Ce aroganță! Marea rivală, ironie devastatoare după ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Superliga
30.05
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Citește mai mult
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:09
Cristian Tudor Popescu Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
Cristian Tudor Popescu Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
16:42
Pe urmele lui Camora? Un fotbalist anunță că vrea să fie român: „Îmi e greu să învăț bine limba, dar cu siguranță voi reuși”
Pe urmele lui Camora? Un fotbalist anunță că vrea să fie român: „Îmi e greu să învăț bine limba, dar cu siguranță voi reuși”
15:56
Finalista îl vrea pe Romanchuk Stoperul Craiovei, atras de echipa din ultimul act al Europa League. Ce oferte mai are. Cum a ajuns la națională
Finalista îl vrea pe Romanchuk Stoperul Craiovei, atras de echipa din ultimul act al Europa League. Ce oferte mai are. Cum a ajuns la națională
15:39
Boateng la FCSB? Apropiatul fundașului plecat de la Dinamo îl contrazice pe Nicolescu: „Sunt deschis să negociez”
Boateng la FCSB?  Apropiatul fundașului plecat de la Dinamo îl contrazice pe Nicolescu: „Sunt deschis să negociez”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
30.05
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
PSG, săgeți către Arsenal Fotbaliștii lui Luis Enrique exultă: „Am fost singura echipă care a vrut să joace” + „Vrem și al 3-lea trofeu!”
Liga Campionilor
30.05
PSG, săgeți către Arsenal Fotbaliștii lui Luis Enrique exultă: „Am fost singura echipă care a vrut să joace” + „Vrem și al 3-lea trofeu!”
Citește mai mult
PSG, săgeți către Arsenal Fotbaliștii lui Luis Enrique exultă: „Am fost singura echipă care a vrut să joace” + „Vrem și al 3-lea trofeu!”
Transfer de lux pentru Chivu Inter ar încerca să-l aducă pe unul dintre liderii lui Manchester City
Campionate
30.05
Transfer de lux pentru Chivu Inter ar încerca să-l aducă pe unul dintre liderii lui Manchester City
Citește mai mult
Transfer de lux pentru Chivu Inter ar încerca să-l aducă pe unul dintre liderii lui Manchester City
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 108 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 52 rapid 33 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
31.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share