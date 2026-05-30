PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal

- PSG - Arsenal 1-1 (4-3 pen.). Succesul obținut de formația pariziană la Budapesta le aduce elevilor lui Luis Enrique și un premiu financiar important din partea UEFA.
Finala de pe Pușkaș Arena a avut un scenariu spectaculos. Arsenal a deschis scorul în minutul 6, prin Kai Havertz, însă PSG a egalat în repriza a doua, după penalty-ul transformat de Ousmane Dembele.
Trofeul s-a decis la loviturile de departajare, unde parizienii au avut nervii mai tari și au câștigat cu 4-3.
PSG, campioană și la încasări după finala câștigată cu Arsenal
Noua formulă a Ligii Campionilor a crescut considerabil premiile oferite cluburilor. UEFA distribuie aproximativ 400 de milioane de euro în plus față de vechiul format, conform as.com.
Sumele acordate de UEFA în actualul format al Champions League:
- 18,62 milioane de euro pentru participarea în faza principală;
- 2,1 milioane de euro pentru fiecare victorie în faza ligii;
- 700.000 de euro pentru fiecare egal în faza ligii;
- între 0,3 și 10 milioane de euro, în funcție de poziția finală în faza ligii;
- 11 milioane de euro pentru calificarea în optimi;
- 12,5 milioane de euro pentru calificarea în sferturi;
- 15 milioane de euro pentru calificarea în semifinale;
- 18,5 milioane de euro pentru calificarea în finală;
- 6,5 milioane de euro bonus pentru câștigarea finalei.
Pe lângă banii primiți pentru rezultate, cluburile mai încasează sume suplimentare din „value pillar”, o parte a premiilor UEFA calculată în funcție de valoarea comercială a fiecărei echipe și de audiențe.
Această componentă poate aduce, în unele cazuri, încă 20-30 de milioane de euro.
PSG a primit aceeași sumă și pentru triumful din sezonul trecut: 25 de milioane de euro pentru câștigarea finalei.
În total, însă, parcursul din Champions League 2024-2025 i-a adus clubului parizian 144,4 milioane de euro din premiile UEFA, conform espn.com.
Galerie foto (13 imagini)
Triumful are și o miză istorică pentru PSG. Clubul francez a devenit doar a doua echipă din era Champions League care reușește să-și apere trofeul, după Real Madrid, formație care a câștigat competiția de trei ori la rând, între 2016 și 2018.