Spania, favorită la Mondial? Modelul care a analizat 20.000 de meciuri îi pune pe iberici peste Franța, Argentina și Brazilia

Goldman Sachs, una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume, a realizat un model statistic pentru Cupa Mondială din 2026.

Spania este văzută drept principala favorită la câștigarea trofeului, potrivit modelului Goldman Sachs, care ia în calcul rezultatele istorice ale naționalelor și pozițiile acestora în clasamentele internaționale.

Turneul final este programat între 11 iunie și 19 iulie 2026, în Statele Unite, Mexic și Canada, iar modelul Goldman Sachs îi dă Spaniei cele mai mari șanse la trofeu: 26%.

Spania conduce topul favoritelor la Campionatul Mondial

Franța este a doua favorită, cu 19%, urmată de Argentina, campioana mondială en-titre, cu 14%, Brazilia, cu 8%, și Anglia, cu 5%.

Prognoza băncii se bazează în principal pe ratingurile Elo, un sistem de ierarhizare folosit inițial în șah și adaptat ulterior pentru fotbal.

Modelul ia în calcul și alți factori, precum forța ofensivă, forma recentă, mentalitatea echipelor și contextul geografic al competiției, conform reuters.com.

Potrivit Goldman Sachs, Spania este indicată drept favorită datorită poziției sale în ratingul Elo, dar și datorită calității ofensive și formei bune cu care intră în competiție.

20.000 de meciuri internaționale oficiale, disputate din 1978 încoace, sunt folosite de modelul Goldman Sachs, care va fi actualizat după fiecare zi de joc de la turneul final

Argentina, campioana mondială din 2022, este afectată în prognoză de ceea ce Goldman numește efectul de „cădere a câștigătoarei”, adică tendința de scădere a performanței pentru echipele care apără trofeul la următorul turneu final.

În cazul Franței, șansele sunt diminuate de posibilitatea unei semifinale cu Spania, în timp ce Anglia este cotată mai jos din cauza istoricului de rezultate sub așteptări la turneele majore.

Goldman Sachs susține că proiecțiile sale sunt, în mare parte, apropiate de cotele caselor de pariuri, cu o diferență importantă în cazul Angliei, căreia modelul îi oferă șanse mai mici decât piețele de betting.

