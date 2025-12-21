PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Joey Veerman FOTO: IMAGO
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 21.12.2025, ora 19:18
alt-text Actualizat: 21.12.2025, ora 19:18
  • Utrecht - PSV 1-2. Oficialii liderului au luat poziție după ce Joey Veerman (27 de ani) a înjurat pe teren în timp ce îl certa pe Dennis Man (27 de ani).
  • Mijlocașul este aproape de a pleca de la gruparea din Eindhoven.

Dennis Man a fost titular în partida cu Utrecht, 2-1, însă prestația sa slabă a stârnit reacții virulente din partea mai multor coechipieri.

PSV nu l-a iertat pe Joey Veerman, care a înjurat în timp ce îl certa pe Man

Cel mai vehement a fost Joey Veerman, care nu și-a putut stăpâni nervii și a înjurat în timp ce îl certa pe internaționalul român.

„Furios, Joey Veerman și-a atacat un coechipier. Veerman a fost enervat de Dennis Man, care a irosit un atac promițător înaintea pauzei și i-a pus pe cei de la Utrecht pe un contraatac periculos.

Mijlocașul lui PSV a înjurat către Dennis Man: «Fucking hell, man!»”, au notat jurnaliștii batavi de la Voetbalzone.

După incident, clubul din Eindhoven a anunțat că Joey Veerman va fi indisponibil pentru interviu:

Ne-ar plăcea să vorbim cu Joey Veerman, dar PSV nu-l lasă. Nu e lăsat în fața camerelor. Ofițerul de presă ne-a zis din timpul meciului că un interviu cu el nu va avea loc”, a spus Pascal Kamperman, reporterul ESPN prezent la meci, conform fcupdate.nl.

Mijlocașul olandez este aproape de a părăsi pe PSV

Joey Veerman ar fi deja aproape de o mutare la Fenerbahce. Clubul din Istanbul a achitat clauza de reziliere de 30.000.000 de euro a fotbalistului.

Joey Veerman se află, în acest moment, în negocieri cu gruparea de pe primul loc din Turcia.

27.000.000 de euro
este cota de piață a lui Joey Veerman, potrivit Transfermarkt

Dennis Man, prestație ștearsă în Utrecht - PSV 1-2

Dennis Man, titularizat de Peter Bosz în duelul cu Utrecht, a avut o primă repriză de coșmar.

Fotbalistul român a trimis numai 2 șuturi spre poarta gazdelor, însă ambele au fost blocate.

Nici la capitolul driblingurilor nu a performat. Internaționalul român a pierdut posesia de 8 ori.

Tehnicianul și-a pierdut răbdarea cu Dennis Man și l-a înlocuit, la pauză, cu Esmir Bajraktarevic.

6,2
este nota primită de Dennis Man pentru prestația din Utrech - PSV 1-2, susține SofaScore

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
olanda PSV Eindhoven dennis man joey veerman
12:38
