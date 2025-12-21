PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man

Utrecht - PSV 1-2. Oficialii liderului au luat poziție după ce Joey Veerman (27 de ani) a înjurat pe teren în timp ce îl certa pe Dennis Man (27 de ani).

Mijlocașul este aproape de a pleca de la gruparea din Eindhoven.

Dennis Man a fost titular în partida cu Utrecht, 2-1, însă prestația sa slabă a stârnit reacții virulente din partea mai multor coechipieri.

PSV nu l-a iertat pe Joey Veerman, care a înjurat în timp ce îl certa pe Man

Cel mai vehement a fost Joey Veerman, care nu și-a putut stăpâni nervii și a înjurat în timp ce îl certa pe internaționalul român.

„Furios, Joey Veerman și-a atacat un coechipier. Veerman a fost enervat de Dennis Man, care a irosit un atac promițător înaintea pauzei și i-a pus pe cei de la Utrecht pe un contraatac periculos.

Mijlocașul lui PSV a înjurat către Dennis Man: «Fucking hell, man!»” , au notat jurnaliștii batavi de la Voetbalzone.

După incident, clubul din Eindhoven a anunțat că Joey Veerman va fi indisponibil pentru interviu:

„ Ne-ar plăcea să vorbim cu Joey Veerman, dar PSV nu-l lasă. Nu e lăsat în fața camerelor. Ofițerul de presă ne-a zis din timpul meciului că un interviu cu el nu va avea loc”, a spus Pascal Kamperman, reporterul ESPN prezent la meci, conform fcupdate.nl.

Mijlocașul olandez este aproape de a părăsi pe PSV

Joey Veerman ar fi deja aproape de o mutare la Fenerbahce. Clubul din Istanbul a achitat clauza de reziliere de 30.000.000 de euro a fotbalistului.

Joey Veerman se află, în acest moment, în negocieri cu gruparea de pe primul loc din Turcia.

27.000.000 de euro este cota de piață a lui Joey Veerman, potrivit Transfermarkt

Dennis Man, prestație ștearsă în Utrecht - PSV 1-2

Dennis Man, titularizat de Peter Bosz în duelul cu Utrecht, a avut o primă repriză de coșmar.

Fotbalistul român a trimis numai 2 șuturi spre poarta gazdelor, însă ambele au fost blocate.

Nici la capitolul driblingurilor nu a performat. Internaționalul român a pierdut posesia de 8 ori.

Tehnicianul și-a pierdut răbdarea cu Dennis Man și l-a înlocuit, la pauză, cu Esmir Bajraktarevic.

6,2 este nota primită de Dennis Man pentru prestația din Utrech - PSV 1-2, susține SofaScore

