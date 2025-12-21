Gata de negocieri Fundașul dorit de FCSB îi cheamă pe roș-albaștri la discuții: „Așa am promis”

Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul lateral de la Hermannstadt, este pregătit să negocieze cu FCSB.

Fotbalistul le-a solicitat oficialilor campioanei României un răgaz, pentru a se concentra pe campionat, înainte de a oferi un răspuns.

FCSB și Hermannstadt au ajuns la un acord pentru transferul fundașului, în schimbul sumei de 450.000 de euro. Totuși, jucătorul nu exclude un varianta unei mutări în străinătate.

Kevin Ciubotaru este gata să discute cu FCSB: „Așa am promis”

Ciubotaru a explicat că nu a respins definitiv propunerea campioanei și că urmează noi discuții cu oficialii bucureșteni

„Eu sunt încă aici, mă concentrez aici, vom vedea ce se întâmplă. Nu am refuzat oferta. M-a sunat acum vreo două luni domnul Stoica și i-am spus că vreau să mă concentrez pe ultimul meci din anul acesta.

Acum vom discuta, pentru că așa am promis”, a spus Ciubotaru, pentru Digi Sport.

19 meciuri a jucat Ciubotaru pentru Hermannstadt în sezonul 2025-2026, în care a reușit să ofere două pase decisive

Întrebat dacă ia un calcul și un transfer la o echipă din străinătate, Ciubotaru a spus:

„Cred că fiecare jucător român își dorește să joace la cel mai înalt nivel, deci da, bineînțeles.

Mie îmi place foarte mult Olanda, pentru că promovează foarte mult tinerii și de acolo se lansează în campionate mult mai puternice”, a mai spus fundașul.

Ciubotaru a fost titular în partida incendiară Hermannstadt - FCSB, încheiată la egalitate, 3-3, disputată pe 8 noiembrie, în etapa #16 din Liga 1.

FOTO: Hermannstadt - FCSB 3-3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport