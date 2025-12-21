Schimbat la pauză  Dennis Man, repriză sub așteptări în Utrecht - PSV + A fost certat de colegi

Dennis Man (27 de ani) a fost schimbat la pauza meciului dintre Utrecht și PSV Eindhoven, scor 1-2.

Man a avut o primă repriză foarte slabă în deplasarea de la Utrecht, iar Peter Bosz a decis să îl înlocuiască la pauză, aceasta fiind și singura schimbare efectuată de olandez la jumătatea timpului regulamentar.

Dennis Man, schimbat la pauză în Utrecht - PSV

În locul lui Man a intrat Esmir Bajraktarevic.

Evoluția slabă a lui Man a fost taxată chiar și de colegii acestuia, cei care l-au certat după ce a comis mai multe greșeli.

Căpitanul lui PSV, Jerdy Schouten, dar și Sergino Dest, fostul jucător de la Barcelona și AC Milan, au țipat la Man, după ce acesta a pierdut mingea de mai multe ori.

8,5 milioane de euro a plăitit PSV Eindhoven pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma

De la plecarea sa la PSV, Man a reușit să fie integralist într-o singură partidă, cea cu Napoli din Liga Campionilor. PSV a câștigat meciul respectiv cu 6-2, Man reușind să marcheze două goluri.

