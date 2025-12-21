Consecințe devastatoare pentru Jake Paul  Ce răni i-a provocat Anthony Joshua în lupta de 260 de milioane de dolari » Anunțul făcut de influencer +14 foto
Jake Paul FOTO: Instagram @jakepaul
Consecințe devastatoare pentru Jake Paul Ce răni i-a provocat Anthony Joshua în lupta de 260 de milioane de dolari » Anunțul făcut de influencer

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 21.12.2025, ora 16:55
  • Jake Paul (28 de ani) s-a ales cu două fracturi la maxilar ca urmare a duelului cu Anthony Joshua (36 de ani).

Joshua l-a învins pe Jake Paul într-o luptă care a avut loc la Miami, aceasta fiind prima înfrângere suferită prin KO de celebrul influencer devenit pugilist.

Lupta s-a încheiat în runda a șasea, atunci când Joshua l-a împins pe Paul în corzi și i-a aplicat o lovitură brutală de dreapta în bărbie. Căzut la podea, Jake Paul nu a reușit să se ridice înainte de finalul numărătorii.

Jake Paul, consecințe devastatoare după lupta cu Anthony Joshua

Ca urmare a meciului cu Joshua, lui Jake Paul i-au fost implantate două plăci de titan, după ce a fost diagnosticat cu dublă fractură de maxilar. Mai mult, a fost nevoie și de extragerea unor dinți.

Influencerul a postat o imagine de pe patul de spital pe contul său de Instagram, acolo unde a oferit și câteva detalii despre starea sa.

„Operația a decurs bine, mulțumesc pentru toată dragostea și sprijinul acordat. Trebuie să consum doar lichide timp de șapte zile”, a transmis Jake Paul.

Paul a publicat și un videoclip cu radiografia maxilarului său, cea care arată că a suferit o dublă fractură.

Câți bani au încasat Jake Paul și Anthony Joshua

Duelul dintre Paul și Joshua a fost urmărit la nivel mondial, ceea ce a atras o sumă colosală pentru cei doi.

Deși, inițial s-a vorbit despre faptul că cei doi vor împărți în mod egal 184 milioane de dolari, suma reală este mult mai mare.

Conform standard.co.uk, lupta a valorat 267 de milioane de dolari, bani pe care cei doi i-au împărțit. Chiar Jake Paul a confirmat această sumă în luna noiembrie.

El a postat pe X mesajul: „Nu mă mai întrebați. 267 de milioane de dolari”.

FOTO. Momentul în care Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul

Momentul în care Anthony Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul (FOTO: captură Netflix)
Momentul în care Anthony Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul (FOTO: captură Netflix)

Lovitură reușită de Jake Paul în meciul cu Anthony Joshua (FOTO: captură Netflix) Lovitură reușită de Jake Paul în meciul cu Anthony Joshua (FOTO: captură Netflix) Momentul în care Anthony Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul (FOTO: captură Netflix) Momentul în care Anthony Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul (FOTO: captură Netflix) Momentul în care Anthony Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul (FOTO: captură Netflix)
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
anthony joshua maxilar Jake Paul fracturi
stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
