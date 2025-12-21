Consecințe devastatoare pentru Jake Paul Ce răni i-a provocat Anthony Joshua în lupta de 260 de milioane de dolari » Anunțul făcut de influencer

Jake Paul (28 de ani) s-a ales cu două fracturi la maxilar ca urmare a duelului cu Anthony Joshua (36 de ani).

Joshua l-a învins pe Jake Paul într-o luptă care a avut loc la Miami, aceasta fiind prima înfrângere suferită prin KO de celebrul influencer devenit pugilist.

Lupta s-a încheiat în runda a șasea, atunci când Joshua l-a împins pe Paul în corzi și i-a aplicat o lovitură brutală de dreapta în bărbie. Căzut la podea, Jake Paul nu a reușit să se ridice înainte de finalul numărătorii.

Jake Paul, consecințe devastatoare după lupta cu Anthony Joshua

Ca urmare a meciului cu Joshua, lui Jake Paul i-au fost implantate două plăci de titan, după ce a fost diagnosticat cu dublă fractură de maxilar. Mai mult, a fost nevoie și de extragerea unor dinți.

Influencerul a postat o imagine de pe patul de spital pe contul său de Instagram, acolo unde a oferit și câteva detalii despre starea sa.

„Operația a decurs bine, mulțumesc pentru toată dragostea și sprijinul acordat. Trebuie să consum doar lichide timp de șapte zile”, a transmis Jake Paul.

Paul a publicat și un videoclip cu radiografia maxilarului său, cea care arată că a suferit o dublă fractură.

Câți bani au încasat Jake Paul și Anthony Joshua

Duelul dintre Paul și Joshua a fost urmărit la nivel mondial, ceea ce a atras o sumă colosală pentru cei doi.

Deși, inițial s-a vorbit despre faptul că cei doi vor împărți în mod egal 184 milioane de dolari, suma reală este mult mai mare.

Conform standard.co.uk, lupta a valorat 267 de milioane de dolari, bani pe care cei doi i-au împărțit. Chiar Jake Paul a confirmat această sumă în luna noiembrie.

El a postat pe X mesajul: „Nu mă mai întrebați. 267 de milioane de dolari”.

Stop asking me. $267 Million. — Jake Paul (@jakepaul) November 17, 2025

FOTO. Momentul în care Joshua l-a făcut KO pe Jake Paul

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport