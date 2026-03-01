„Suntem proștii tăi?” Un titular de la FCSB a fost amendat cu 20.000 de euro și scos din primul „11” pentru meciul cu UTA! Ce l-a înfuriat pe Becali

Risto Radunovic (33 de ani), fundașul stânga al celor de la FCSB, a fost amendat cu 20.000 de euro și scos din echipa de start pentru meciul cu UTA Arad.

UTA Arad - FCSB se joacă de la ora 21:00 și este transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Titular de bază în echipa antrenată de Elias Chralambous (45 de ani), Radunovic a absentat din lotul celor de la FCSB la duelul cu Metaloglobus (4-1). Jucătorul muntenegrean s-a învoit pentru a fi alături de soția sa, care a născut o fetiță.

Risto Radunovic a fost amendat cu 20.000 de euro: „Cine suntem, proștii tăi?

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, susține că fotbalistul le-a promis oficialilor roș-albaștri că se va întoarce luni în România, însă nu s-a ținut de cuvânt. Radunovic a ajuns abia joi, iar acest lucru l-a usturat rău la buzunar.

Risto s-a ales cu o amendă de 20.000 de euro, salariul său pe o lună, și a fost scos din echipa de start a campioanei pentru meciul cu UTA Arad, ce se anunță decisiv pentru calificarea în play-off, în cazul în care FC Argeș nu va câștiga cu Dinamo.

„Radunovic și-a revenit. A plecat, i-am dat voie să se ducă pentru că a născut nevasta lui. A zis că vine luni, ba marți, că a întârziat, că a pierdut nu știu ce, pe urmă că vine miercuri că a pierdut pașaportul, că trebuie să facă alt pașaport. A venit tocmai joi.

Și i-am zis și eu lui MM: «20.000 de euro amendă și pe bancă!».

Eu îți dau drumul pentru că sunt situații de omenie, lasă-l încolo de fotbal. Dar omenia e să îți ții și cuvântul, să vii când zici.

«Domne, plec, mă întorc luni». I-am zis: «Bine, vino marți, că nu e problemă». Zi mă: «Marți m-am îmbătat, vin miercuri». Dar vii tocmai joi seară?

Cine suntem, proștii tăi? Joacă mai bine Joao Paulo decât el. Dacă nu juca mă făceam și eu că îl iert (n.r. - râde)”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

35 de meciuri a jucat Radunovic pentru FCSB în acest sezon, în toate competițiile: a marcat două goluri și a reușit 6 pase decisive

Cum ar putea arăta primul „11” al celor de la FCSB la meciul cu UTA:

Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Joao Paulo – Lixandru, Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport