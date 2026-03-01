Mai merge Iran la Mondialul din SUA? Președintele federației de la Teheran a reacționat după bombardamente. Amenințarea lui Donald Trump

Iran ar putea să nu mai participe la Campionatul Mondial, a sugerat Mehdi Taj, președintele federației.

Președintele american Donald Trump a anunțat după atacul asupra Iranului: „Unul dintre cei mai malefici oameni din istorie e mort”.

Atacul devastator SUA-Israel asupra Iranului și reacția Teheranului asupra țărilor din Golful Persic îngrijorează FIFA înaintea Campionatului Mondial (11 iunie - 19 iulie).

Declarație din Iran: „E improbabil să putem privi spre Mondial cu speranță”

„Prioritatea noastră este un Mondial sigur, cu toate echipele calificate prezente”, a afirmat secretarul general Mattias Grafstrom.

Președintele federației iraniene (FFIRI) a sugerat însă că este posibil ca naționala să nu mai participe la turneul final.

Președintele federației iraniene Foto: Imago

„E improbabil să putem privi spre Cupa Mondială cu speranță”, a declarat Mehdi Taj.

Liderul FFIRI a adăugat la televiziunea de stat de la Teheran: „Șefii sportului sunt cei care decid”.

Taj a anunțat în același timp și suspendarea campionatului intern până la o nouă notificare.

Iran ar putea înfrunta SUA în prima fază eliminatorie la Mondial

Selecționata lui Amir Ghalenoei ar trebui să joace toate cele trei meciuri din faza grupelor chiar pe teritoriul Statelor Unite:

Mehdi Taremi (dreapta), căpitanul naționalei iraniene Foto: Imago

15 iunie, la Los Angeles, cu Noua Zeelandă.

21 iunie, la Los Angeles, cu Belgia.

26 iunie, la Seattle, cu Egipt.

Dacă Iran și SUA termină pe locul 2 în seriile lor, cele două echipe s-ar putea înfrunta în „16-imile” competiției.

Trump: „Vom lovi cu o forță nemaiîntâlnită până acum”

Președintele Donald Trump a confirmat anunțul făcut inițial de premierul israelian Benjamin Netanyahu, că ayatollahul Ali Khamenei, cel care deținea puterea în Iran, a murit.

„Unul dintre cei mai malefici oameni din istorie e mort. Nu este dreptate doar pentru poporul iranian, ci și pentru toți americanii uciși sau mutilați de Khamenei și bandiții săi însetați de sânge.

200 de victime s-au înregistrat în Iran după atacul coordonat de SUA și Israel

Aceasta este o mare oportunitate pentru iranieni de a-și recupera țara”, a scris Trump pe Truth Social.

Iran a confirmat moartea lui Khamenei, potrivit hotnews.ro, amenințând SUA și provocând altă reacție a lui Trump.

Iranul tocmai a declarat că va lovi foarte tare, mai tare decât a lovit vreodată. Ar fi bine să nu facă asta. Dacă o va face, vom lovi cu o forță nemaiîntâlnită până acum. Donald Trump, președintele SUA

Mesajul lui Trump pe Truth Social

