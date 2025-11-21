Quiz de mondiale A fost desemnat câștigătorul ediției a patra

Cine a câștigat ediția a treia a concursului "Quiz de Mondiale", organizat de GOLAZO.ro în parteneriat cu Bergenbier?

În timpul celei mai recente runde a calificărilor pentru Campionatul Mondial de Fotbal, suporterii echipei naționale au avut șansa să-și testeze cunoștințele despre fotbal prin intermediul concursului „Quiz de Mondiale”, organizat de GOLAZO.ro. Participanții au intrat automat în tragerea la sorți pentru a câștiga un Kit de suporter oferit de Bergenbier.

Norocosul câștigător al concursului este Olteanu Marian. Felicitări și mulțumim tuturor pentru participare!

Rămâi conectat pe GOLAZO.ro pentru mai multe concursuri și surprize dedicate suporterilor adevărați!