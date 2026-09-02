Becali, noi lovituri în mercato Cine sunt cele 3 bombe anunțate de patronul FCSB

FC Argeș - FCSB 0-5. Gigi Becali (68 de ani), patronul formației roș-albastre, a anunțat că trei jucători vor fi transferați la echipa lui Marius Baciu, iar anunțurile oficiale vor fi făcute joi dimineață.

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FCSB caută întăriri după plecările lui Florin Tănase și Daniel Bîrligea, iar acum Gigi Becali a precizat că trei jucători în valoare totală de 5 milioane de euro vor fi aduși la fosta campioană.

Gigi Becali: „Am semnat cu Korenica”

Gigi Becali a confirmat transferul lui Meriton Korenica de la CFR Cluj, după ce a ajuns la un acord cu Ioan Varga.

„Poți să te gândești și la Drăguș, normal că poți să te gândești, nu? Poți să te gândești și la Korenica.

Pot să spun că am semnat cu Korenica. N-am făcut licitație. Eu am făcut o ofertă de 600.000 de euro și la revedere”, a spus Becali la Digi Sport.

Patronul FCSB a continuat să vorbească și despre interesul pentru Jovo Lukic.

„Mă gândesc în continuare la Lukic. Văd mâine, poate dau mai mult de 1,5 milioane. Dacă nu luăm un atacant de careu din străinătate, ridic oferta la 2 milioane.

Mai am încă două variante. Lasă, bă, să-l știu eu. Nu mai vreau alții, vreau să-l cunosc eu, p-ăsta îl știu. Dacă nu se leagă cu Lukic, mai avem 2 atacanți la care se uită toată lumea și mă uit și eu. Dar Lukic e preferat”.

O să vedeți 2 din ăștia 3 la meciul cu Dinamo (n.r. de sâmbătă). Gigi Becali, la Digi Sport

FC Argeș - FCSB 0-5 . Gigi Becali: „O să vedeți mâine niște lovituri pe care nu le-ați văzut”

Becali a lăsat de înțeles că ar putea fi vorba despre Lukic, Korenica și Muhar.

Când Emil Grădinescu i-a spus că l-a tot lăudat pe Korenica: „Vorbiți ca și cum l-ați fi luat deja pe Korenica, domnule Becali. Cred că v-a luat gura pe dinainte”, patronul de la FCSB a început să râdă.

„O să vedeți mâine niște lovituri pe care nu le-ați văzut în viața voastră. O să vedeți. Mâine (n.r. joi), 3 lovituri pe care nu le-ați văzut în viața vieților voastre.

Lasă Drăguș, vedeți mâine. Nu e Drăguș. O să vedeți mâine. M-am gândit că vreau să iau campionatul, dar n-am jucător de un milion, poate doar Miculescu. Craiova are jucători: Baiaram 3-4 milioane, Anzor, 2 milioane, Nsimba, jucători de 2-3 milioane.

Cum să bat Craiova când eu n-am jucător de un milion. Vin jucători de milioane multe. O să vedeți. Mai multe înseamnă aproape de 5 milioane de euro. Atâta costă toți 3. Sunt străini din străinătate.

E totul semnat, m-am ocupat de scouting eu, am stat 3 zile și 3 nopți”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Gigi Becali a continuat și a oferit detalii despre noile transferuri:

„Numai un jucător costă 3 milioane (n.r. de euro) și ceilalți doi costă în total 2 milioane. Poate o să-l iau și pe Lukic de la U Cluj. Dacă mă supăr le dau 2 milioane, dar nu vreau încă să dau atât.

Ce-am transferat eu e trei clase peste Lukic. Totul e semnat deja. Și pe urmă mai iau și încă un atacant norvegian sau pe Lukic”.

În afară de Denis Drăguș, FCSB mai încearcă să-i aducă și pe Karlo Muhar, Meriton Korenica și Jovo Lukic.

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