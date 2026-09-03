„Îl iubesc pe Mirel” Becali a anunțat când va reveni Rădoi la FCSB +24 foto
Mirel Rădoi/ Foto: sportpictures.eu
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„Îl iubesc pe Mirel” Becali a anunțat când va reveni Rădoi la FCSB

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 09:19
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 09:48
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Mirel Rădoi (45 de ani) pe banca roș-albaștrilor, la scurt timp după victoria cu FC Argeș, scor 5-0, din Cupa României.
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Mirel Rădoi a fost concediat recent de Gaziantep și s-a speculat că s-ar putea întoarce la FCSB.

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Gigi Becali vrea să-l mai aducă o dată pe Rădoi la FCSB: „Îl iubesc pe Mirel”

Întrebat din nou despre posibilitatea revenirii lui Rădoi la FCSB, Becali a subliniat că, momentan, vrea să îl păstreze pe Marius Baciu pe banca tehnică.

„Dacă comentăm asta după 5-0, înseamnă că dăm în om. Așa cum este el, este și el un om, Baciu. Este antrenor.

Când va fi vremea, va pleca, dar nu acum, după 5-0, să vorbim că vine Rădoi.

Nu am vorbit cu Mirel, ca să vedem ce zice, poate nu vrea. Nici nu mi-a trecut prin cap să îl aduc pe Mirel. O să vorbesc cu el, probabil e supărat de ce s-a întâmplat”, a spus Becali, la Prima Sport.

FOTO. FCSB, antrenament înaintea meciului cu FC Argeș

FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (24 imagini)

FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB, la antrenamentul dinaintea meciului cu FC Argeș din Cupa României. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Rădoi revenise la FCSB în luna martie, însă s-a despărțit de roș-albaștri după doar cinci meciuri oficiale, pentru a da curs ofertei din Turcia.

Becali a recunoscut că și-ar dori să mai colaboreze cu el în viitor.

Odată și odată o să vreau să-l aduc pe Mirel, când o să am o echipă puternică, în așa fel încât să nu mai dea el greș. Eu să am valoare mare, iar el să vină cu experiența lui. E păcat că, la cât fotbal știe, nu are rezultate ca antrenor. Îl iubesc pe Mirel, are așa o aură de om nevinovat. Gigi Becali, patron FCSB

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