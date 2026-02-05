Tensiune în vestiarul lui Drăgușin Ce l-a înfuriat pe căpitanul lui Tottenham. Situația e critică

Cristian Romero, liderul echipei lui Radu Drăgușin, e nervos văzând că nu s-a schimbat nimic la Tottenham.

Ange Postecoglou, antrenorul cu care argentinianul avea o relație foarte bună, a fost demis, dar suferința londonezilor nu s-a diminuat nici cu Thomas Frank.

Un loc îngrijorător în Premier League și alarmant de multe accidentări, la fel ca în sezonul precedent.

Radu Drăgușin a rămas la Tottenham doar pentru că situația e atât de rea la echipă încât antrenorul i-a refuzat transferul.

Tottenham nu l-a ajutat pe Frank. Și Drăgușin e tot la Spurs

Cum Kevin Danso și Ben Davies erau accidentați, Thomas Frank nu mai avea decât doi stoperi buni de joc, Cristian Romero și Micky van de Ven, ultimul venind și el după o accidentare.

Drăgușin, duel cu Haaland la Tottenham - Manchester City 2-2 Foto: Imago

Tehnicianul a crezut că va rezolva problemele în mercato, dar clubul nu l-a ajutat deloc.

I-a adus numai un mijlocaș de care Atletico se putea dispensa, Conor Gallagher, și un fundaș stânga foarte tânăr, fără experiență, brazilianul Souza (19 ani).

Niciun fundaș central, niciun atacant. Și criza nu a fost depășită.

Căpitanul Romero, protest contra clubului: „Rușinos”

„Tricolorul” continuă pe „White Hart Lane”, într-o atmosferă plină de tensiune. A jucat la 2-2 cu Manchester City, meciul în urma căruia chiar căpitanul Romero a protestat. A atacat direct clubul.

„Am vrut să-mi ajut colegii, deși nu mă simțeam bine. Aveam doar 11 jucători disponibili. Incredibil, dar adevărat și rușinos”, a comentat argentinianul pe Instagram. A jucat bolnav!

Antrenorul care l-a adus pe Drăgușin, demis. Nici Frank nu a modificat traiectoria

Situația e la fel ca în sezonul trecut, nu s-a schimbat nimic după demiterea lui Ange Postecoglou, în vară, și înlocuirea sa cu Thomas Frank. Nenumărate accidentări și un loc neașteptat de slab în Premier League.

14 acum, la doar 9 puncte deasupra zonei retrogradării.

17 în 2025, la 13 puncte de prima echipă aflată sub linia roșie.

Atunci, la jumătatea sezonului, antrenorul a decis să sacrifice campionatul mizând totul pe Europa League. A cucerit trofeul continental, primul după 41 ani de așteptare la Tottenham, însă tot a fost dat afară.

De aici supărarea lui Romero, care avea o relație foarte bună cu Postecoglou. Australianul, care l-a adus pe Drăgușin în Premier League în ianuarie 2024, a fost concediat și totuși suferința alb-albaștrilor nu s-a diminuat.

Salvarea lui Tottenham, eliminată și din Cupa Angliei și Cupa Ligii, ar putea fi Europa. Totuși, spre deosebire de EL 2024-2025, Spurs au șanse minime să câștige Liga Campionilor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport